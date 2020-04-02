أفاد وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، اليوم (الخميس)، بأن أكبر اقتصاد في أوروبا قد ينكمش هذا العام بأكثر مما شهده خلال الأزمة المالية 2008-2009، لافتًا إلى أنه قد يجري تسجيل انكماش يزيد عن ثمانية بالمئة في بعض الأشهر. وبيّن "ألتماير" أن الاقتصاد حقق أداء جيدًا خلال أول شهرين من العام، قبل أن تدخل ألمانيا في إجراءات عزل عام فعلية بسبب فيروس كورونا المستجد في مارس (آذار)، وفقاً لـ"رويترز".

"كورونا" يزلزل الاقتصاد الألماني.. والانكماش قد يفوق أزمة 2008 صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-02 أفاد وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، اليوم (الخميس)، بأن أكبر اقتصاد في أوروبا قد ينكمش هذا العام بأكثر مما شهده خلال الأزمة المالية 2008-2009، لافتًا إلى أنه قد يجري تسجيل انكماش يزيد عن ثمانية بالمئة في بعض الأشهر.



وبيّن "ألتماير" أن الاقتصاد حقق أداء جيدًا خلال أول شهرين من العام، قبل أن تدخل ألمانيا في إجراءات عزل عام فعلية بسبب فيروس كورونا المستجد في مارس (آذار)، وفقاً لـ"رويترز".

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441 04:55 PM

اخر تعديل 02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441 05:47 PM

"كورونا" يزلزل الاقتصاد الألماني.. والانكماش قد يفوق أزمة 2008 "ألتماير" أشار إلى أن التراجع قد يصل 8% في بعض الأشهر





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أفاد وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، اليوم (الخميس)، بأن أكبر اقتصاد في أوروبا قد ينكمش هذا العام بأكثر مما شهده خلال الأزمة المالية 2008-2009، لافتًا إلى أنه قد يجري تسجيل انكماش يزيد عن ثمانية بالمئة في بعض الأشهر.



وبيّن "ألتماير" أن الاقتصاد حقق أداء جيدًا خلال أول شهرين من العام، قبل أن تدخل ألمانيا في إجراءات عزل عام فعلية بسبب فيروس كورونا المستجد في مارس (آذار)، وفقاً لـ"رويترز".