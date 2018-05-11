النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ماجد عبدالله لـ"سبق": لنبقَ في المنزل.. ولا ننسَ أبطال الصحة والأمن من الدعاء

قال إن التمارين في المنزل ضرورية مع التوازن الغذائي

طالب نجم الكرة السعودية ومهاجم النصر (السابق) ماجد عبدالله بمساعدة أبطال الصحة والقطاعات الأمنية، وذلك بالبقاء في المنزل، وتنفيذ التعليمات والتوجيهات التي تصدر عن وزارة الصحة من أجل سلامة الجميع.

وقال الكابتن ماجد في تصريح إلى "سبق": العالم يمرُّ بعارض صحي، هو تفشي جائحة كورونا (كوفيد - 19). وحكومتنا الرشيدة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله -، ومتابعة سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، لم تألُ جهدًا، بل إن الإنسان جاء أولاً من حيث العناية والاهتمام في أجندة حكومتنا -أعزها الله-؛ لذا علينا نحن المواطنين والمقيمين أن نتكاتف مع دولتنا، وأن نلتزم بتوجيهات وزارة الصحة والقطاعات الأمنية؛ إذ يعملون على سلامتنا ليل نهار حتى نتخطى هذا العارض بمشيئة الله في القريب العاجل.

وطالب الكابتن ماجد الجميع بالدعاء لأبطال الصحة والقطاعات الأمنية والمتطوعين نظير الجهود الكبيرة التي يقدمونها لسلامة المواطن والمقيم معًا.

ولم يُخفِ ماجد قيامه ببعض التمارين الخفيفة أثناء شهر رمضان المبارك، ولكن داخل المنزل؛ وذلك لتنشيط الدورة الدموية للجسم، مع الالتزام ببرنامج غذائي مناسب.

ماجد عبدالله وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
ماجد عبدالله لـ"سبق": لنبقَ في المنزل.. ولا ننسَ أبطال الصحة والأمن من الدعاء
سبق

طالب نجم الكرة السعودية ومهاجم النصر (السابق) ماجد عبدالله بمساعدة أبطال الصحة والقطاعات الأمنية، وذلك بالبقاء في المنزل، وتنفيذ التعليمات والتوجيهات التي تصدر عن وزارة الصحة من أجل سلامة الجميع.

وقال الكابتن ماجد في تصريح إلى "سبق": العالم يمرُّ بعارض صحي، هو تفشي جائحة كورونا (كوفيد - 19). وحكومتنا الرشيدة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله -، ومتابعة سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، لم تألُ جهدًا، بل إن الإنسان جاء أولاً من حيث العناية والاهتمام في أجندة حكومتنا -أعزها الله-؛ لذا علينا نحن المواطنين والمقيمين أن نتكاتف مع دولتنا، وأن نلتزم بتوجيهات وزارة الصحة والقطاعات الأمنية؛ إذ يعملون على سلامتنا ليل نهار حتى نتخطى هذا العارض بمشيئة الله في القريب العاجل.

وطالب الكابتن ماجد الجميع بالدعاء لأبطال الصحة والقطاعات الأمنية والمتطوعين نظير الجهود الكبيرة التي يقدمونها لسلامة المواطن والمقيم معًا.

ولم يُخفِ ماجد قيامه ببعض التمارين الخفيفة أثناء شهر رمضان المبارك، ولكن داخل المنزل؛ وذلك لتنشيط الدورة الدموية للجسم، مع الالتزام ببرنامج غذائي مناسب.

10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
11:52 PM
اخر تعديل
11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441
12:35 AM

ماجد عبدالله لـ"سبق": لنبقَ في المنزل.. ولا ننسَ أبطال الصحة والأمن من الدعاء

قال إن التمارين في المنزل ضرورية مع التوازن الغذائي

A A A
أحمد سرور - الرياض
10
3,603

طالب نجم الكرة السعودية ومهاجم النصر (السابق) ماجد عبدالله بمساعدة أبطال الصحة والقطاعات الأمنية، وذلك بالبقاء في المنزل، وتنفيذ التعليمات والتوجيهات التي تصدر عن وزارة الصحة من أجل سلامة الجميع.

وقال الكابتن ماجد في تصريح إلى "سبق": العالم يمرُّ بعارض صحي، هو تفشي جائحة كورونا (كوفيد - 19). وحكومتنا الرشيدة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله -، ومتابعة سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، لم تألُ جهدًا، بل إن الإنسان جاء أولاً من حيث العناية والاهتمام في أجندة حكومتنا -أعزها الله-؛ لذا علينا نحن المواطنين والمقيمين أن نتكاتف مع دولتنا، وأن نلتزم بتوجيهات وزارة الصحة والقطاعات الأمنية؛ إذ يعملون على سلامتنا ليل نهار حتى نتخطى هذا العارض بمشيئة الله في القريب العاجل.

وطالب الكابتن ماجد الجميع بالدعاء لأبطال الصحة والقطاعات الأمنية والمتطوعين نظير الجهود الكبيرة التي يقدمونها لسلامة المواطن والمقيم معًا.

ولم يُخفِ ماجد قيامه ببعض التمارين الخفيفة أثناء شهر رمضان المبارك، ولكن داخل المنزل؛ وذلك لتنشيط الدورة الدموية للجسم، مع الالتزام ببرنامج غذائي مناسب.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,101
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,009
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,279
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,195

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة