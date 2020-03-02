مهرجان الثقافات والشعوب التاسع بالجامعة الإسلامية يواصل فعالياته وسط حضور لافت

يقدمها طلاب يمثلون 100 دولة حول العالم

يواصل مهرجان الثقافات والشعوب التاسع بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة فعالياته وسط إقبال لافت من أهالي المدينة المنورة وتفاعل مع البرامج والأنشطة اليومية المتنوعة التي يقدمها الطلاب المشاركون في المهرجان والذين يمثلون 100 دولة حول العالم.

وشهد المهرجان -المقام برعاية أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان، خلال الفترة من 30 جمادى الآخرة حتى 13 رجب الحالي- إقامة منافسات بين المشاركين في الخط العربي بالتزامن مع الاحتفاء بالخط العربي لعام 2020، وإعداد القهوة بالطرق المختلفة بين الدول، والأزياء الشعبية، والألعاب الشعبية، والشاي العالمي، ويوم المائدة العالمي، ويوم الطفل، ويوم الشعر.

وحفزت الجهة المنظمة للمهرجان المتسابقين بجوائز مالية وعينية بعد النتائج التي تشرف عليها لجان تحكيم متخصصة من داخل الجامعة وخارجها بالإضافة إلى تصويت الجمهور.

وزار مدير الجامعة الإسلامية المكلف الدكتور، عبدالله بن محمد العتيبي، مقر المهرجان برفقة عميد شؤون الطلاب الدكتور سامي الحيسوني، وعدد من المسؤولين والضيوف، معربًا عن شكره للطلاب على جهودهم وتميّز الأجنحة التي عبّرت بعمق عن حضارات الشعوب، وأدخلت البهجة في نفوس الزوّار.

وتميز المهرجان هذا العام بمشاركة أجنحة وجهات وطنية للمرة الأولى مثل مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة ووزارة الإسكان وميدان الفروسية الذي يقدم فارسوه عروضًا لرمي القوس حظيت بإعجاب الحضور. كما يشارك أيضًا بالمهرجان هيئة الهلال الأحمر، ولواء الملك فيصل للأمن الخاص، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.