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خالد بن بندر: إيران مسؤولة بشكل شبه مؤكّد عن هجومَي "أرامكو"

قال: ما زلنا نعمل مع شركائنا في أمريكا والأمم المتحدة وبريطانيا

أشار السفير السعودي في لندن الأمير خالد بن بندر بن سلطان آل سعود، اليوم، إلى أن إيران هي المسؤولة بشكلٍ شبه مؤكّد عن الهجوم على منشأتَي النفط السعوديتيْن مطلع الأسبوع.

وقال السفير لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "من شبه المؤكّد أنه كان بدعم إيراني".

وأضاف "نحاول عدم اتخاذ رد فعل سريع للغاية؛ لأن آخر ما نريده هو مزيد من الصراع في المنطقة".

وتابع "نحقّق في الأمر. نعمل مع شركائنا في الولايات المتحدة والأمم المتحدة وبريطانيا وكل مَن يريد المشاركة لمساعدتنا على معرفة ماذا حدث ومن أين جاء الهجوم".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خالد بن بندر: إيران مسؤولة بشكل شبه مؤكّد عن هجومَي "أرامكو"
سبق

أشار السفير السعودي في لندن الأمير خالد بن بندر بن سلطان آل سعود، اليوم، إلى أن إيران هي المسؤولة بشكلٍ شبه مؤكّد عن الهجوم على منشأتَي النفط السعوديتيْن مطلع الأسبوع.

وقال السفير لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "من شبه المؤكّد أنه كان بدعم إيراني".

وأضاف "نحاول عدم اتخاذ رد فعل سريع للغاية؛ لأن آخر ما نريده هو مزيد من الصراع في المنطقة".

وتابع "نحقّق في الأمر. نعمل مع شركائنا في الولايات المتحدة والأمم المتحدة وبريطانيا وكل مَن يريد المشاركة لمساعدتنا على معرفة ماذا حدث ومن أين جاء الهجوم".

18 سبتمبر 2019 - 19 محرّم 1441
12:12 PM

خالد بن بندر: إيران مسؤولة بشكل شبه مؤكّد عن هجومَي "أرامكو"

قال: ما زلنا نعمل مع شركائنا في أمريكا والأمم المتحدة وبريطانيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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5,016

أشار السفير السعودي في لندن الأمير خالد بن بندر بن سلطان آل سعود، اليوم، إلى أن إيران هي المسؤولة بشكلٍ شبه مؤكّد عن الهجوم على منشأتَي النفط السعوديتيْن مطلع الأسبوع.

وقال السفير لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "من شبه المؤكّد أنه كان بدعم إيراني".

وأضاف "نحاول عدم اتخاذ رد فعل سريع للغاية؛ لأن آخر ما نريده هو مزيد من الصراع في المنطقة".

وتابع "نحقّق في الأمر. نعمل مع شركائنا في الولايات المتحدة والأمم المتحدة وبريطانيا وكل مَن يريد المشاركة لمساعدتنا على معرفة ماذا حدث ومن أين جاء الهجوم".

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