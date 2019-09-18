خالد بن بندر: إيران مسؤولة بشكل شبه مؤكّد عن هجومَي "أرامكو"

قال: ما زلنا نعمل مع شركائنا في أمريكا والأمم المتحدة وبريطانيا

أشار السفير السعودي في لندن الأمير خالد بن بندر بن سلطان آل سعود، اليوم، إلى أن إيران هي المسؤولة بشكلٍ شبه مؤكّد عن الهجوم على منشأتَي النفط السعوديتيْن مطلع الأسبوع.

وقال السفير لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): "من شبه المؤكّد أنه كان بدعم إيراني".

وأضاف "نحاول عدم اتخاذ رد فعل سريع للغاية؛ لأن آخر ما نريده هو مزيد من الصراع في المنطقة".

وتابع "نحقّق في الأمر. نعمل مع شركائنا في الولايات المتحدة والأمم المتحدة وبريطانيا وكل مَن يريد المشاركة لمساعدتنا على معرفة ماذا حدث ومن أين جاء الهجوم".