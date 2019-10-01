"حقوق الإنسان" تنوّه بتخصيص خطبة الجمعة عن حرمة الاتجار بالأشخاص

حدّدت صوره المتعدّدة ومنها العمل القسري والتأخير في صرف حقوق العمالة

نوّهت هيئة حقوق الإنسان بتوجيه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ بتخصيص خطبة الجمعة المقبلة للحديث عن حرمة الاتجار بالأشخاص؛ ومن صوره العمل القسري والتأخر في صرف حقوق العمال.

وأكّدت الهيئة في تغريدة على حسابها بـ "تويتر"، أن هذا التوجيه يأتي في إطار مساهمة الوزارة في نشر الوعي بحقوق الإنسان.

وكان آل الشيخ؛ قد أصدر أمس، توجيهاً لأصحاب الفضيلة خطباء الجوامع كافة بمختلف مناطق المملكة ومحافظاتها بتخصيص خطبة الجمعة المقبلة عن موضوع "حرمة الاتجار بالبشر" في صوره المتعددة منها: (العمل القسري، والتأخير في صرف حقوق العمالة)، وتأصيل المسألة من الناحية الشرعية، وذكر فتاوى هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، وتبيين مقاصد الشريعة في ذلك، في إطار سعي الوزارة ودورها الفاعل في المساهمة بنشر الوعي الشرعي، وتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم، ولما لخطبة الجمعة من أهمية في التوجيه والإرشاد إلى بعض الموضوعات والقضايا التي يحسن التنبيه عليها والتذكير بها.