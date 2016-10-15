النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

نائب أمير الجوف يستعرض تقريراً عن منجزات الشؤون الإسلامية

"السائح" أهدى له درعاً تذكارية بمناسبة (اليوم الوطني89)

استقبل نائب أمير منطقة الجوف الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز بمكتبه بالإمارة اليوم, مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف محمد بن عمر السائح، حيث قدم "السائح" لنائب أمير المنطقة تقريراً عن سير العمل بالفرع ومنجزاته بمنطقة الجوف ومحافظاتها.

فيما أعرب الأمير عبدالعزيز بن فهد عن شكره لمدير الفرع والعاملين معه على جهودهم متمنياً لهم التوفيق والسداد.

وفي نهاية اللقاء قدّم "السائح "لنائب أمير منطقة الجوف درعاً تذكارية بمناسبة اليوم الوطني89 للمملكة والذي احتفلت به المملكة مؤخرًا.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
نائب أمير الجوف يستعرض تقريراً عن منجزات الشؤون الإسلامية
سبق

استقبل نائب أمير منطقة الجوف الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز بمكتبه بالإمارة اليوم, مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف محمد بن عمر السائح، حيث قدم "السائح" لنائب أمير المنطقة تقريراً عن سير العمل بالفرع ومنجزاته بمنطقة الجوف ومحافظاتها.

فيما أعرب الأمير عبدالعزيز بن فهد عن شكره لمدير الفرع والعاملين معه على جهودهم متمنياً لهم التوفيق والسداد.

وفي نهاية اللقاء قدّم "السائح "لنائب أمير منطقة الجوف درعاً تذكارية بمناسبة اليوم الوطني89 للمملكة والذي احتفلت به المملكة مؤخرًا.

14 أكتوبر 2019 - 15 صفر 1441
09:41 PM

نائب أمير الجوف يستعرض تقريراً عن منجزات الشؤون الإسلامية

"السائح" أهدى له درعاً تذكارية بمناسبة (اليوم الوطني89)

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الجوف
0
82

استقبل نائب أمير منطقة الجوف الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز بمكتبه بالإمارة اليوم, مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف محمد بن عمر السائح، حيث قدم "السائح" لنائب أمير المنطقة تقريراً عن سير العمل بالفرع ومنجزاته بمنطقة الجوف ومحافظاتها.

فيما أعرب الأمير عبدالعزيز بن فهد عن شكره لمدير الفرع والعاملين معه على جهودهم متمنياً لهم التوفيق والسداد.

وفي نهاية اللقاء قدّم "السائح "لنائب أمير منطقة الجوف درعاً تذكارية بمناسبة اليوم الوطني89 للمملكة والذي احتفلت به المملكة مؤخرًا.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,087
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,784
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,886
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,600

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

محمد المنيع
هل ما نفعله جهل؟

هل ما نفعله جهل؟

صالح مطر الغامدي
العالم.. بتوقيت الرياض

العالم.. بتوقيت الرياض

عبدالغني الشيخ
"المعاكسات" وقانون التشهير

"المعاكسات" وقانون التشهير

عبدالرحمن المرشد
أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

ساير المنيعي
أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

ماجد الحربي
"الترفيه" من قمة الهرم

"الترفيه" من قمة الهرم

ماجد البريكان
الفِكر في ملف الإسكان

الفِكر في ملف الإسكان

يحيى فقيهي
"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

محمد الصيـعري
ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة