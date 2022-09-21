"العدل" تدعو المتقدمين لوظائف الدعم الفني والأمن والسلامة إلى المقابلات

اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل وحسب المواعيد المدونة لكل متقدم ومتقدمة

دعت وزارة العدل المتقدمين والمتقدمات للمسابقة الوظيفية المعلن عنها خلال الفترة من 19 ذي القعدة 1440 هـ، حتى 22 ذي القعدة 1440 هـ، إلى وظائف الدعم الفني ومراقب الأمن والسلامة بالمراتب: الثامنة والسادسة والرابعة والخامسة (للرجال والنساء)، إلى دخول الموقع والاستفسار عن النتائج.

وقالت الوزارة إنه سيتم البدء بإجراء المقابلات الشخصية لهذه الوظائف اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل 25 المحرم 1441 هـ، حسب المواعيد المدونة لكل متقدم ومتقدمة في بطاقة المقابلة الشخصية، والمطلوب من المتقدمين طباعتها آلياً من خلال بوابة الوزارة www.moj.gov.sa.

وطالبت الوزارة المتقدمين والمتقدمات، بالدخول إلى بوابة الوزارة الإلكترونية والاستعلام عن النتيجة وطباعة بطاقة المقابلة الشخصية التي ستتضمن تاريخ ووقت ومقر المقابلة.