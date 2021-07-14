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"الصحة": تسجيل 1226 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1128 خلال الـ24 ساعة الماضية

فيديو.. "منيرة" غادرت منزلها بالسويدي في ظروف غامضة وأسرتها تناشد

خرجت مرتدية عباءة سوداء وتحمل كيساً أبيض وبعدها توارت عن الأنظار

ناشدت أسرة الفتاة "منيرة" البحث عنها؛ إثر غيابها عن منزلهم في السويدي الغربي بظروف غامضة لا تُعرف أسبابها بعد، في حين تلقى مركز العمليات الموحد 911 وشرطة السويدي بلاغات عنها .

وأظهرت كاميرات منزلها والمنازل المجاورة في شارع "آل فريان" خروجها ظهر الثلاثاء الماضي مرتدية عباءة سوداء وتحمل كيساً أبيض، وغابت عن الأنظار لوجهة غير معلومة.

وكثف أهل الفتاة "منيرة" البالغة من العمر 13 عاماً، البحث عنها في المستشفيات والحدائق العامة والأسواق منذ تغيبها حتى ساعة نشر الخبر.

وترجو أسرتها الاتصال على رقم الجوال 0503293459 حال العثور عليها أو الاشتباه بها.

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فيديو.. "منيرة" غادرت منزلها بالسويدي في ظروف غامضة وأسرتها تناشد
سبق

ناشدت أسرة الفتاة "منيرة" البحث عنها؛ إثر غيابها عن منزلهم في السويدي الغربي بظروف غامضة لا تُعرف أسبابها بعد، في حين تلقى مركز العمليات الموحد 911 وشرطة السويدي بلاغات عنها .

وأظهرت كاميرات منزلها والمنازل المجاورة في شارع "آل فريان" خروجها ظهر الثلاثاء الماضي مرتدية عباءة سوداء وتحمل كيساً أبيض، وغابت عن الأنظار لوجهة غير معلومة.

وكثف أهل الفتاة "منيرة" البالغة من العمر 13 عاماً، البحث عنها في المستشفيات والحدائق العامة والأسواق منذ تغيبها حتى ساعة نشر الخبر.

وترجو أسرتها الاتصال على رقم الجوال 0503293459 حال العثور عليها أو الاشتباه بها.

14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442
03:23 PM

فيديو.. "منيرة" غادرت منزلها بالسويدي في ظروف غامضة وأسرتها تناشد

خرجت مرتدية عباءة سوداء وتحمل كيساً أبيض وبعدها توارت عن الأنظار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
12
13,046

ناشدت أسرة الفتاة "منيرة" البحث عنها؛ إثر غيابها عن منزلهم في السويدي الغربي بظروف غامضة لا تُعرف أسبابها بعد، في حين تلقى مركز العمليات الموحد 911 وشرطة السويدي بلاغات عنها .

وأظهرت كاميرات منزلها والمنازل المجاورة في شارع "آل فريان" خروجها ظهر الثلاثاء الماضي مرتدية عباءة سوداء وتحمل كيساً أبيض، وغابت عن الأنظار لوجهة غير معلومة.

وكثف أهل الفتاة "منيرة" البالغة من العمر 13 عاماً، البحث عنها في المستشفيات والحدائق العامة والأسواق منذ تغيبها حتى ساعة نشر الخبر.

وترجو أسرتها الاتصال على رقم الجوال 0503293459 حال العثور عليها أو الاشتباه بها.

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