فيديو.. "منيرة" غادرت منزلها بالسويدي في ظروف غامضة وأسرتها تناشد

خرجت مرتدية عباءة سوداء وتحمل كيساً أبيض وبعدها توارت عن الأنظار

ناشدت أسرة الفتاة "منيرة" البحث عنها؛ إثر غيابها عن منزلهم في السويدي الغربي بظروف غامضة لا تُعرف أسبابها بعد، في حين تلقى مركز العمليات الموحد 911 وشرطة السويدي بلاغات عنها .

وأظهرت كاميرات منزلها والمنازل المجاورة في شارع "آل فريان" خروجها ظهر الثلاثاء الماضي مرتدية عباءة سوداء وتحمل كيساً أبيض، وغابت عن الأنظار لوجهة غير معلومة.

وكثف أهل الفتاة "منيرة" البالغة من العمر 13 عاماً، البحث عنها في المستشفيات والحدائق العامة والأسواق منذ تغيبها حتى ساعة نشر الخبر.

وترجو أسرتها الاتصال على رقم الجوال 0503293459 حال العثور عليها أو الاشتباه بها.