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"الساحلي" للمرتبة الــ 12 بأمانة جازان

أصدر أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان قرارًا بترقية عبدالرحمن بن إبراهيم ساحلي للمرتبة الثانية عشرة مديرًا لتقنية المعلومات بأمانة منطقة جازان.

فيما أعرب "الساحلي" عن بالغ شكره وتقديره لأمين المنطقة، مؤكدًا أنه سيعمل كل ما في وسعه؛ من أجل خدمة دينه ووطنه.

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"الساحلي" للمرتبة الــ 12 بأمانة جازان
سبق

أصدر أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان قرارًا بترقية عبدالرحمن بن إبراهيم ساحلي للمرتبة الثانية عشرة مديرًا لتقنية المعلومات بأمانة منطقة جازان.

فيما أعرب "الساحلي" عن بالغ شكره وتقديره لأمين المنطقة، مؤكدًا أنه سيعمل كل ما في وسعه؛ من أجل خدمة دينه ووطنه.

09 يوليو 2020 - 18 ذو القعدة 1441
09:19 PM

"الساحلي" للمرتبة الــ 12 بأمانة جازان

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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أصدر أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان قرارًا بترقية عبدالرحمن بن إبراهيم ساحلي للمرتبة الثانية عشرة مديرًا لتقنية المعلومات بأمانة منطقة جازان.

فيما أعرب "الساحلي" عن بالغ شكره وتقديره لأمين المنطقة، مؤكدًا أنه سيعمل كل ما في وسعه؛ من أجل خدمة دينه ووطنه.

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