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هطول أمطار غزيرة على مراكز "العيص".. و"المدني" يحذر

سالت على إثرها بعض الشعاب

شهدت مراكز وقرى محافظة العيص، عصر اليوم، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة سالت على إثرها بعض الشعاب، شملت مركز كبر والفرع وغرزة وبعض من القرى التابعة للمحافظة والمرتفعات الجبلية.

وأهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني التي تقي بعد الله من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة.

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هطول أمطار غزيرة على مراكز "العيص".. و"المدني" يحذر
سبق

شهدت مراكز وقرى محافظة العيص، عصر اليوم، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة سالت على إثرها بعض الشعاب، شملت مركز كبر والفرع وغرزة وبعض من القرى التابعة للمحافظة والمرتفعات الجبلية.

وأهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني التي تقي بعد الله من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة.

05 أكتوبر 2020 - 18 صفر 1442
06:43 PM

هطول أمطار غزيرة على مراكز "العيص".. و"المدني" يحذر

سالت على إثرها بعض الشعاب

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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شهدت مراكز وقرى محافظة العيص، عصر اليوم، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة سالت على إثرها بعض الشعاب، شملت مركز كبر والفرع وغرزة وبعض من القرى التابعة للمحافظة والمرتفعات الجبلية.

وأهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني التي تقي بعد الله من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة.

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