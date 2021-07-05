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عضو "حركية" يشكر وزير الرياضة لإطلاق مبادرة "برنامج فخر"

يهدف إلى تأهيل ذوي الإعاقة واكتشاف قدراتهم الرياضية

رفع رئيس مجلس إدارة المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة بالمملكة، عضو مجلس إدارة جمعية الإعاقة الحركية للكبار "حركية" عبدالرحمن بن سالم السيف، شكره وتقديره لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

جاء ذلك، لإطلاق الوزارة مبادرة "برنامج فخر"، الذي يهدف إلى تأهيل ذوي الإعاقة واكتشاف قدراتهم الرياضية وتطويرها، وتعزيز مشاركتهم المجتمعية في الأنشطة الرياضية، وصناعة أبطال رياضيين منهم على المستويين المحلي والدولي.

وقال "السيف": إن هذه المبادرة تأتي استشعاراً من الأمير تركي الفيصل، بأهمية دعم ذوي الإعاقة، وحرصاً منه على المشاركة في المسؤولية الاجتماعية، وتسخير كل الوسائل التي تساعد ذوي الإعاقة على تخطي الصعاب، وتذليل العقبات التي تعترض مسيرتهم، وتماشياً مع الرؤية الوطنية للمملكة 2030 التي دعت إلى تحسين جودة الحياة لفئات المجتمع.

وأضاف "السيف" أن وزارة الرياضة أخذت بزمام المبادرة والتي سيكون لها الأثر على حياة ذوي الإعاقة واكتشاف مواهبهم، وصقل هواياتهم الرياضية، وتحفيزهم للمضي قدما نحو تحقيق نجاحات رياضية متميزة، ومنحهم الفرصة لإبراز ما لديهم من قدرات.

وتابع: إضافة لكون المبادرة تسهم بشكل فعال في دمج ذوي الإعاقة بالمجتمع، وتساعدهم على التكيف مع الصعوبات التي يعانون منها.

ونوّه بالجهود التي تبذلها الحكومة الرشيدة لتطوير العمل الخيري، بكل مجالاته، وحرصها على تلمس احتياجات المستفيدين من القطاع غير الربحي، وتقديم خدمات متميزة، وبرامج هادفة لهم، وحث الجهات وأفراد المجتمع على دعمهم وتقديم المساندة لهم، وتعزيز أطر التعاون بين أفراد المجتمع، وتجسيد القيم الإنسانية نحو فئة عزيزة في المجتمع، وأن مثل تلك المبادرات البناءة من شأنها تحقيق تطلعات حكومتنا الرشيدة نحو ذوي الإعاقة التي ضمنت لهم جميع حقوقهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عضو "حركية" يشكر وزير الرياضة لإطلاق مبادرة "برنامج فخر"
سبق

رفع رئيس مجلس إدارة المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة بالمملكة، عضو مجلس إدارة جمعية الإعاقة الحركية للكبار "حركية" عبدالرحمن بن سالم السيف، شكره وتقديره لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

جاء ذلك، لإطلاق الوزارة مبادرة "برنامج فخر"، الذي يهدف إلى تأهيل ذوي الإعاقة واكتشاف قدراتهم الرياضية وتطويرها، وتعزيز مشاركتهم المجتمعية في الأنشطة الرياضية، وصناعة أبطال رياضيين منهم على المستويين المحلي والدولي.

وقال "السيف": إن هذه المبادرة تأتي استشعاراً من الأمير تركي الفيصل، بأهمية دعم ذوي الإعاقة، وحرصاً منه على المشاركة في المسؤولية الاجتماعية، وتسخير كل الوسائل التي تساعد ذوي الإعاقة على تخطي الصعاب، وتذليل العقبات التي تعترض مسيرتهم، وتماشياً مع الرؤية الوطنية للمملكة 2030 التي دعت إلى تحسين جودة الحياة لفئات المجتمع.

وأضاف "السيف" أن وزارة الرياضة أخذت بزمام المبادرة والتي سيكون لها الأثر على حياة ذوي الإعاقة واكتشاف مواهبهم، وصقل هواياتهم الرياضية، وتحفيزهم للمضي قدما نحو تحقيق نجاحات رياضية متميزة، ومنحهم الفرصة لإبراز ما لديهم من قدرات.

وتابع: إضافة لكون المبادرة تسهم بشكل فعال في دمج ذوي الإعاقة بالمجتمع، وتساعدهم على التكيف مع الصعوبات التي يعانون منها.

ونوّه بالجهود التي تبذلها الحكومة الرشيدة لتطوير العمل الخيري، بكل مجالاته، وحرصها على تلمس احتياجات المستفيدين من القطاع غير الربحي، وتقديم خدمات متميزة، وبرامج هادفة لهم، وحث الجهات وأفراد المجتمع على دعمهم وتقديم المساندة لهم، وتعزيز أطر التعاون بين أفراد المجتمع، وتجسيد القيم الإنسانية نحو فئة عزيزة في المجتمع، وأن مثل تلك المبادرات البناءة من شأنها تحقيق تطلعات حكومتنا الرشيدة نحو ذوي الإعاقة التي ضمنت لهم جميع حقوقهم.

05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442
04:47 PM

عضو "حركية" يشكر وزير الرياضة لإطلاق مبادرة "برنامج فخر"

يهدف إلى تأهيل ذوي الإعاقة واكتشاف قدراتهم الرياضية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع رئيس مجلس إدارة المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة بالمملكة، عضو مجلس إدارة جمعية الإعاقة الحركية للكبار "حركية" عبدالرحمن بن سالم السيف، شكره وتقديره لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

جاء ذلك، لإطلاق الوزارة مبادرة "برنامج فخر"، الذي يهدف إلى تأهيل ذوي الإعاقة واكتشاف قدراتهم الرياضية وتطويرها، وتعزيز مشاركتهم المجتمعية في الأنشطة الرياضية، وصناعة أبطال رياضيين منهم على المستويين المحلي والدولي.

وقال "السيف": إن هذه المبادرة تأتي استشعاراً من الأمير تركي الفيصل، بأهمية دعم ذوي الإعاقة، وحرصاً منه على المشاركة في المسؤولية الاجتماعية، وتسخير كل الوسائل التي تساعد ذوي الإعاقة على تخطي الصعاب، وتذليل العقبات التي تعترض مسيرتهم، وتماشياً مع الرؤية الوطنية للمملكة 2030 التي دعت إلى تحسين جودة الحياة لفئات المجتمع.

وأضاف "السيف" أن وزارة الرياضة أخذت بزمام المبادرة والتي سيكون لها الأثر على حياة ذوي الإعاقة واكتشاف مواهبهم، وصقل هواياتهم الرياضية، وتحفيزهم للمضي قدما نحو تحقيق نجاحات رياضية متميزة، ومنحهم الفرصة لإبراز ما لديهم من قدرات.

وتابع: إضافة لكون المبادرة تسهم بشكل فعال في دمج ذوي الإعاقة بالمجتمع، وتساعدهم على التكيف مع الصعوبات التي يعانون منها.

ونوّه بالجهود التي تبذلها الحكومة الرشيدة لتطوير العمل الخيري، بكل مجالاته، وحرصها على تلمس احتياجات المستفيدين من القطاع غير الربحي، وتقديم خدمات متميزة، وبرامج هادفة لهم، وحث الجهات وأفراد المجتمع على دعمهم وتقديم المساندة لهم، وتعزيز أطر التعاون بين أفراد المجتمع، وتجسيد القيم الإنسانية نحو فئة عزيزة في المجتمع، وأن مثل تلك المبادرات البناءة من شأنها تحقيق تطلعات حكومتنا الرشيدة نحو ذوي الإعاقة التي ضمنت لهم جميع حقوقهم.

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