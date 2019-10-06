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بعد الليلة حالكة السواد.. "القنصلية" في هونج كونج تحذّر السعوديين

طالبتهم بالابتعاد عن مواقع عدة يُنتظر أن تشهد مظاهرات احتجاجية

حذّرت قنصلية المملكة في هونج كونج، المواطنين من التوجه إلى مناطق كوزواي باي_ وانشاي_أدميرالتي_سنترال Causeway Bay، Wan Cha نظرًا لوجود مظاهرات في تلك المناطق.

وقالت القنصلية صباح الأحد عبر حسابها في "تويتر": تودّ القنصلية لفت انتباه المواطنين السعوديين المتواجدين في #هونج_كونج لأخذ الحيطة والحذر، وعدم التوجه إلى مناطق: كوزواي باي_ وانشاي_أدميرالتي_سنترال Causeway Bay، Wan Chai، Admirality، Central نظرًا لإعلان المحتجين عن تنظيم مظاهرات بتلك المناطق اليوم الأحد 6 أكتوبر.

وأمس السبت، قالت كاري لام رئيسة هونج كونج التنفيذية إن "العنف المفرط" في المركز المالي الآسيوي يُبرر قرارها فرض قانون الطوارئ لأول مرة منذ 50 عامًا بعد ليلة من الاحتجاجات العنيفة.

وأصيبت حركة النقل في المدينة بالشلل مع استمرار إغلاق مترو هونج كونج يوم السبت، بعد ليلة من أحداث العنف التي شهدت إطلاق الشرطة النار على فتى، وإضرام المحتجين المطالبين بالديمقراطية النار في شركات ومحطات للمترو.

ووفق "رويترز" قالت "لام" في أول تصريحات لها منذ بدء حظر أقنعة الوجه يوم الجمعة بموجب بنود قانون الطوارئ: "السلوك المتطرف للمحتجين جعل هونج كونج تعيش ليلة حالكة السواد، وترك مجتمعنا في حالة شلل نصفي اليوم".

وأضافت في كلمة مسجلة بثها التلفزيون "العنف المفرط يُظهر بوضوح أن الأمن العام في هونج كونج مهدد على نطاق واسع".

"هذا هو السبب الملموس الذي دفعنا لإعلان حالة الطوارئ أمس لتطبيق قانون حظر الأقنعة".

وبعد أحداث العنف يوم الجمعة، اتخذت الشركة المشغلة للسكك الحديدية خطوة غير مسبوقة، وأمرت بإغلاق كامل للشبكة التي يستخدمها نحو خمسة ملايين شخص يوميًّا؛ فيما ظلت المراكز التجارية والمتاجر الكبيرة مغلقة.

ومن المتوقع تنظيم المزيد من الاحتجاجات في أنحاء المدينة حتى يوم الاثنين، وهو يوم عطلة رسمية؛ لكن لم يتضح كيف سيؤثر إغلاق شبكة المترو على تلك الاحتجاجات.

هونج كونج القنصلية السعودية في هونج كونج مظاهرات احتجاجية في هونج كونج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد الليلة حالكة السواد.. "القنصلية" في هونج كونج تحذّر السعوديين
سبق

حذّرت قنصلية المملكة في هونج كونج، المواطنين من التوجه إلى مناطق كوزواي باي_ وانشاي_أدميرالتي_سنترال Causeway Bay، Wan Cha نظرًا لوجود مظاهرات في تلك المناطق.

وقالت القنصلية صباح الأحد عبر حسابها في "تويتر": تودّ القنصلية لفت انتباه المواطنين السعوديين المتواجدين في #هونج_كونج لأخذ الحيطة والحذر، وعدم التوجه إلى مناطق: كوزواي باي_ وانشاي_أدميرالتي_سنترال Causeway Bay، Wan Chai، Admirality، Central نظرًا لإعلان المحتجين عن تنظيم مظاهرات بتلك المناطق اليوم الأحد 6 أكتوبر.

وأمس السبت، قالت كاري لام رئيسة هونج كونج التنفيذية إن "العنف المفرط" في المركز المالي الآسيوي يُبرر قرارها فرض قانون الطوارئ لأول مرة منذ 50 عامًا بعد ليلة من الاحتجاجات العنيفة.

وأصيبت حركة النقل في المدينة بالشلل مع استمرار إغلاق مترو هونج كونج يوم السبت، بعد ليلة من أحداث العنف التي شهدت إطلاق الشرطة النار على فتى، وإضرام المحتجين المطالبين بالديمقراطية النار في شركات ومحطات للمترو.

ووفق "رويترز" قالت "لام" في أول تصريحات لها منذ بدء حظر أقنعة الوجه يوم الجمعة بموجب بنود قانون الطوارئ: "السلوك المتطرف للمحتجين جعل هونج كونج تعيش ليلة حالكة السواد، وترك مجتمعنا في حالة شلل نصفي اليوم".

وأضافت في كلمة مسجلة بثها التلفزيون "العنف المفرط يُظهر بوضوح أن الأمن العام في هونج كونج مهدد على نطاق واسع".

"هذا هو السبب الملموس الذي دفعنا لإعلان حالة الطوارئ أمس لتطبيق قانون حظر الأقنعة".

وبعد أحداث العنف يوم الجمعة، اتخذت الشركة المشغلة للسكك الحديدية خطوة غير مسبوقة، وأمرت بإغلاق كامل للشبكة التي يستخدمها نحو خمسة ملايين شخص يوميًّا؛ فيما ظلت المراكز التجارية والمتاجر الكبيرة مغلقة.

ومن المتوقع تنظيم المزيد من الاحتجاجات في أنحاء المدينة حتى يوم الاثنين، وهو يوم عطلة رسمية؛ لكن لم يتضح كيف سيؤثر إغلاق شبكة المترو على تلك الاحتجاجات.

06 أكتوبر 2019 - 7 صفر 1441
09:13 AM
اخر تعديل
06 أكتوبر 2019 - 7 صفر 1441
09:45 AM

بعد الليلة حالكة السواد.. "القنصلية" في هونج كونج تحذّر السعوديين

طالبتهم بالابتعاد عن مواقع عدة يُنتظر أن تشهد مظاهرات احتجاجية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذّرت قنصلية المملكة في هونج كونج، المواطنين من التوجه إلى مناطق كوزواي باي_ وانشاي_أدميرالتي_سنترال Causeway Bay، Wan Cha نظرًا لوجود مظاهرات في تلك المناطق.

وقالت القنصلية صباح الأحد عبر حسابها في "تويتر": تودّ القنصلية لفت انتباه المواطنين السعوديين المتواجدين في #هونج_كونج لأخذ الحيطة والحذر، وعدم التوجه إلى مناطق: كوزواي باي_ وانشاي_أدميرالتي_سنترال Causeway Bay، Wan Chai، Admirality، Central نظرًا لإعلان المحتجين عن تنظيم مظاهرات بتلك المناطق اليوم الأحد 6 أكتوبر.

وأمس السبت، قالت كاري لام رئيسة هونج كونج التنفيذية إن "العنف المفرط" في المركز المالي الآسيوي يُبرر قرارها فرض قانون الطوارئ لأول مرة منذ 50 عامًا بعد ليلة من الاحتجاجات العنيفة.

وأصيبت حركة النقل في المدينة بالشلل مع استمرار إغلاق مترو هونج كونج يوم السبت، بعد ليلة من أحداث العنف التي شهدت إطلاق الشرطة النار على فتى، وإضرام المحتجين المطالبين بالديمقراطية النار في شركات ومحطات للمترو.

ووفق "رويترز" قالت "لام" في أول تصريحات لها منذ بدء حظر أقنعة الوجه يوم الجمعة بموجب بنود قانون الطوارئ: "السلوك المتطرف للمحتجين جعل هونج كونج تعيش ليلة حالكة السواد، وترك مجتمعنا في حالة شلل نصفي اليوم".

وأضافت في كلمة مسجلة بثها التلفزيون "العنف المفرط يُظهر بوضوح أن الأمن العام في هونج كونج مهدد على نطاق واسع".

"هذا هو السبب الملموس الذي دفعنا لإعلان حالة الطوارئ أمس لتطبيق قانون حظر الأقنعة".

وبعد أحداث العنف يوم الجمعة، اتخذت الشركة المشغلة للسكك الحديدية خطوة غير مسبوقة، وأمرت بإغلاق كامل للشبكة التي يستخدمها نحو خمسة ملايين شخص يوميًّا؛ فيما ظلت المراكز التجارية والمتاجر الكبيرة مغلقة.

ومن المتوقع تنظيم المزيد من الاحتجاجات في أنحاء المدينة حتى يوم الاثنين، وهو يوم عطلة رسمية؛ لكن لم يتضح كيف سيؤثر إغلاق شبكة المترو على تلك الاحتجاجات.

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