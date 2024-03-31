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جامعة الإمام محمد بن سعود تتوَّج ببطولة كرة قدم الصالات للجامعات

تُوِّجت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية من الرياض ببطولة كرة قدم الصالات للجامعات التي انطلقت الثلاثاء الماضي، ونظمها وأشرف عليها الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية في موسمها التاسع، واستضافتها جامعة القصيم، واختُتمت أمس السبت. وحققت الجامعة الإسلامية من المدينة المنورة المركز الثاني، وجامعة القصيم المركز الثالث.

وقد قام الأمين العام للاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور صلاح السقاء، والدكتور علي العقلا عميد شؤون الطلاب بجامعة القصيم، والدكتور خالد المزيني مدير البطولة، بتسليم الكؤوس والميداليات الذهبية والفضية والبرونزية والجوائز للمنتخبات الفائزة في المراكز الثلاثة، إضافة إلى تكريم حكام البطولة، وعددهم 20 حكمًا، يتقدمهم الحكم الدولي عبدالرحمن الأحمري.

وحضر حفل التتويج عميد شؤون الطلاب بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد الأحمد، وعميد شؤون الطلاب بالجامعة الإسلامية الدكتور سامي الحيسوني، ورئيس اللجنة الفنية في الاتحاد الرياضي للجامعات الدكتور عبدالإله الصلوي، ورئيس اللجنة الإعلامية الدكتور تركي العيار.

وهنأ مدير البطولة الدكتور خالد بن صالح المزيني الفرق الفائزة معربًا عن سعادته بنجاح البطولة، وخلوها من أية مشاكل بالرغم من كونها أكبر تجمع رياضي جامعي في الموسم التاسع؛ إذ شارك بها 417 طالبًا، يمثلون 24 جامعة حكومية وأهلية، هي جامعات جدة وبيشة والإسلامية والإمام محمد بن سعود الإسلامية والأمير محمد بن فهد والباحة والجوف والحدود الشمالية والإمام عبدالرحمن بن فيصل والطائف والقصيم والمجمعة والملك خالد والملك سعود والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية والملك عبدالعزيز والملك فيصل وتبوك وجازان وحائل والأمير سطام بن عبدالعزيز وشقراء وطيبة ونجران.

مؤكدًا أن مباريات البطولة اتسمت بالندية والإثارة عطفًا على استعدادات الفرق.

وقدم الدكتور خالد المزيني شكره وتقديره لمنسوبي جامعة القصيم، وعلى رأسهم مدير الجامعة الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود، وعميد شؤون الطلاب الدكتور علي العقلا، على جهودهم الكبيرة لاستضافة البطولة. كما شكر الحكام واللجان العاملة والمتطوعين كافة.

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جامعة الإمام محمد بن سعود تتوَّج ببطولة كرة قدم الصالات للجامعات
سبق

تُوِّجت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية من الرياض ببطولة كرة قدم الصالات للجامعات التي انطلقت الثلاثاء الماضي، ونظمها وأشرف عليها الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية في موسمها التاسع، واستضافتها جامعة القصيم، واختُتمت أمس السبت. وحققت الجامعة الإسلامية من المدينة المنورة المركز الثاني، وجامعة القصيم المركز الثالث.

وقد قام الأمين العام للاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور صلاح السقاء، والدكتور علي العقلا عميد شؤون الطلاب بجامعة القصيم، والدكتور خالد المزيني مدير البطولة، بتسليم الكؤوس والميداليات الذهبية والفضية والبرونزية والجوائز للمنتخبات الفائزة في المراكز الثلاثة، إضافة إلى تكريم حكام البطولة، وعددهم 20 حكمًا، يتقدمهم الحكم الدولي عبدالرحمن الأحمري.

وحضر حفل التتويج عميد شؤون الطلاب بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد الأحمد، وعميد شؤون الطلاب بالجامعة الإسلامية الدكتور سامي الحيسوني، ورئيس اللجنة الفنية في الاتحاد الرياضي للجامعات الدكتور عبدالإله الصلوي، ورئيس اللجنة الإعلامية الدكتور تركي العيار.

وهنأ مدير البطولة الدكتور خالد بن صالح المزيني الفرق الفائزة معربًا عن سعادته بنجاح البطولة، وخلوها من أية مشاكل بالرغم من كونها أكبر تجمع رياضي جامعي في الموسم التاسع؛ إذ شارك بها 417 طالبًا، يمثلون 24 جامعة حكومية وأهلية، هي جامعات جدة وبيشة والإسلامية والإمام محمد بن سعود الإسلامية والأمير محمد بن فهد والباحة والجوف والحدود الشمالية والإمام عبدالرحمن بن فيصل والطائف والقصيم والمجمعة والملك خالد والملك سعود والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية والملك عبدالعزيز والملك فيصل وتبوك وجازان وحائل والأمير سطام بن عبدالعزيز وشقراء وطيبة ونجران.

مؤكدًا أن مباريات البطولة اتسمت بالندية والإثارة عطفًا على استعدادات الفرق.

وقدم الدكتور خالد المزيني شكره وتقديره لمنسوبي جامعة القصيم، وعلى رأسهم مدير الجامعة الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود، وعميد شؤون الطلاب الدكتور علي العقلا، على جهودهم الكبيرة لاستضافة البطولة. كما شكر الحكام واللجان العاملة والمتطوعين كافة.

31 مارس 2019 - 24 رجب 1440
01:48 AM

جامعة الإمام محمد بن سعود تتوَّج ببطولة كرة قدم الصالات للجامعات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تُوِّجت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية من الرياض ببطولة كرة قدم الصالات للجامعات التي انطلقت الثلاثاء الماضي، ونظمها وأشرف عليها الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية في موسمها التاسع، واستضافتها جامعة القصيم، واختُتمت أمس السبت. وحققت الجامعة الإسلامية من المدينة المنورة المركز الثاني، وجامعة القصيم المركز الثالث.

وقد قام الأمين العام للاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور صلاح السقاء، والدكتور علي العقلا عميد شؤون الطلاب بجامعة القصيم، والدكتور خالد المزيني مدير البطولة، بتسليم الكؤوس والميداليات الذهبية والفضية والبرونزية والجوائز للمنتخبات الفائزة في المراكز الثلاثة، إضافة إلى تكريم حكام البطولة، وعددهم 20 حكمًا، يتقدمهم الحكم الدولي عبدالرحمن الأحمري.

وحضر حفل التتويج عميد شؤون الطلاب بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد الأحمد، وعميد شؤون الطلاب بالجامعة الإسلامية الدكتور سامي الحيسوني، ورئيس اللجنة الفنية في الاتحاد الرياضي للجامعات الدكتور عبدالإله الصلوي، ورئيس اللجنة الإعلامية الدكتور تركي العيار.

وهنأ مدير البطولة الدكتور خالد بن صالح المزيني الفرق الفائزة معربًا عن سعادته بنجاح البطولة، وخلوها من أية مشاكل بالرغم من كونها أكبر تجمع رياضي جامعي في الموسم التاسع؛ إذ شارك بها 417 طالبًا، يمثلون 24 جامعة حكومية وأهلية، هي جامعات جدة وبيشة والإسلامية والإمام محمد بن سعود الإسلامية والأمير محمد بن فهد والباحة والجوف والحدود الشمالية والإمام عبدالرحمن بن فيصل والطائف والقصيم والمجمعة والملك خالد والملك سعود والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية والملك عبدالعزيز والملك فيصل وتبوك وجازان وحائل والأمير سطام بن عبدالعزيز وشقراء وطيبة ونجران.

مؤكدًا أن مباريات البطولة اتسمت بالندية والإثارة عطفًا على استعدادات الفرق.

وقدم الدكتور خالد المزيني شكره وتقديره لمنسوبي جامعة القصيم، وعلى رأسهم مدير الجامعة الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود، وعميد شؤون الطلاب الدكتور علي العقلا، على جهودهم الكبيرة لاستضافة البطولة. كما شكر الحكام واللجان العاملة والمتطوعين كافة.

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