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"الجبير": إذا واصلت إيران سياساتها العدوانية فستدفع الثمن

قال: طهران تقع تحت عقوبات اقتصادية شديدة وستزيد

حذر وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير إيران من مزيد من العقوبات إذا واصلت "سياساتها العدوانية".
وقال "الجبير" لصحيفة "لو موند" الفرنسية في مقابلة نشرت يوم الاثنين: "اليوم إيران تقع تحت عقوبات اقتصادية شديدة. هذه العقوبات ستزيد. إذا واصلت إيران سياساتها العدوانية فستدفع الثمن".

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"الجبير": إذا واصلت إيران سياساتها العدوانية فستدفع الثمن
سبق

حذر وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير إيران من مزيد من العقوبات إذا واصلت "سياساتها العدوانية".
وقال "الجبير" لصحيفة "لو موند" الفرنسية في مقابلة نشرت يوم الاثنين: "اليوم إيران تقع تحت عقوبات اقتصادية شديدة. هذه العقوبات ستزيد. إذا واصلت إيران سياساتها العدوانية فستدفع الثمن".

24 يونيو 2019 - 21 شوّال 1440
02:38 PM
اخر تعديل
24 يونيو 2019 - 21 شوّال 1440
04:09 PM

"الجبير": إذا واصلت إيران سياساتها العدوانية فستدفع الثمن

قال: طهران تقع تحت عقوبات اقتصادية شديدة وستزيد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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5,060

حذر وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير إيران من مزيد من العقوبات إذا واصلت "سياساتها العدوانية".
وقال "الجبير" لصحيفة "لو موند" الفرنسية في مقابلة نشرت يوم الاثنين: "اليوم إيران تقع تحت عقوبات اقتصادية شديدة. هذه العقوبات ستزيد. إذا واصلت إيران سياساتها العدوانية فستدفع الثمن".

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