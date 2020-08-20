عسير.. تسجيل أكثر من 100 مخالفة تجارية خلال يومين

إتلاف 502 كجم من المواد الغذائية الفاسدة

أتلفت أمانة منطقة عسير وبلدياتها، أكثر من 502 كجم من المواد الغذائية الفاسدة، ضمن الجهود الرقابية على أسواق المنطقة.

وقال مدير عام الرخص والرقابة الشاملة الدكتور محمد العاوي: إن الجهود المبذولة عبر الحملات الرقابية جاءت بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت التجارية، لتعزيز السلامة الغذائية وتقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين.

وقال إنه أتلف خلال الحملة نحو 502 كجم من المواد الغذائية الفاسدة، إضافة إلى تسجيل ما يقارب 110 مخالفات على منشآت تجارية، بعد أكثر من 620 جولة ميدانية اليومين الماضيين.

وتنوّعت المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت ما بين تدنّي مستوى النظافة العامة في عددٍ من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، فضلًا عن مخالفة انتهاء التراخيص، ومخالفة الاشتراطات النظامية المعمول بها، وغيرها من المخالفات.

ودعت أمانة منطقة عسير جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة والبلديات التابعة لها بالإبلاغ عن أي ملاحظات عبر خدمة البلاغات الموحدة 940.