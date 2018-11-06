النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فاجأهم فطلبوا زيارته فرحّب ..‎ طبيب سعودي يُبهر خبراء أمريكا بعلاج جديد لتساقط الشعر

كان العربي الوحيد في "مؤتمر لوس أنجلوس العالمي" حيث لاقت ورقته تفاعلاً وإعجاباً

‎أبهر الطبيب السعودي شادي بن طلال زارع؛ وكيل كلية الطب بجامعة جدة، خبراء الطب في أمريكا، خلال مشاركته بورقة عمل في المؤتمر العالمي لزراعة الشعر بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

‎وكشف استشاري الجلدية وزراعة الشعر، النقاب خلال ورقة العمل المقدمة عن علاج تساقط الشعر عبر حقن الخلايا الجذعية لأول مرة في هذا المؤتمر العالمي الأكبر لزراعة الشعر في العالم، ولقيت ورقة العمل إعجاب الحضور واهتمامهم، وطلب عدد من الأطباء من دول مختلفة زيارة الطبيب السعودي في المملكة؛ للاستفادة وتعلم هذه التقنية الجديدة، ومعرفة الأسلوب المتبع الذي ينهجه "زارع"؛ في تشخيص وعلاج تساقط الشعر الوراثي لدى النساء.

‎"زارع"؛ الذي سبق أن شارك في كتاب "Hair Transplantation" الذي يعد المرجع الأول لأطباء زراعة الشعر في العالم، رحب بزيارة الأطباء؛ مؤكداً أن التطور الذي تشهده المملكة يأتي في ظل الدعم الكبير الذي توليه القيادة السعودية للقطاع الطبي ودعمها اللا محدود للأطباء السعوديين بكل الإمكانات المادية والبحثية.

‎وكان "زارع"؛ قد أكّد في ورقة العمل أهمية التأكّد من التشخيص الصحيح للحالة المصابة بالتساقط قبل البدء بعلاج تساقط الشعر عن طريق الفحص المجهري لفروة الرأس وبصيلات الشعر، وعمل تحاليل الدم اللازمة حسب الحالة؛ حيث إن أسباب تساقط الشعر قد تكون متعدّدة لدى النساء.

‎يُشار إلى أن "زارع"؛ شارك أيضاً في الجلسة الختامية للمؤتمر العالمي لزراعة الشعر بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية؛ حيث كان العربي الوحيد، وتحدث عن أهمية الحفاظ على بصيلات الشعر في المنطقة المانحة عند عمل زراعة الشعر للرجال بشكل عام، وخصوصاً مَن هم تحت سن الثلاثين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
فاجأهم فطلبوا زيارته فرحّب ..‎ طبيب سعودي يُبهر خبراء أمريكا بعلاج جديد لتساقط الشعر
سبق

‎أبهر الطبيب السعودي شادي بن طلال زارع؛ وكيل كلية الطب بجامعة جدة، خبراء الطب في أمريكا، خلال مشاركته بورقة عمل في المؤتمر العالمي لزراعة الشعر بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

‎وكشف استشاري الجلدية وزراعة الشعر، النقاب خلال ورقة العمل المقدمة عن علاج تساقط الشعر عبر حقن الخلايا الجذعية لأول مرة في هذا المؤتمر العالمي الأكبر لزراعة الشعر في العالم، ولقيت ورقة العمل إعجاب الحضور واهتمامهم، وطلب عدد من الأطباء من دول مختلفة زيارة الطبيب السعودي في المملكة؛ للاستفادة وتعلم هذه التقنية الجديدة، ومعرفة الأسلوب المتبع الذي ينهجه "زارع"؛ في تشخيص وعلاج تساقط الشعر الوراثي لدى النساء.

‎"زارع"؛ الذي سبق أن شارك في كتاب "Hair Transplantation" الذي يعد المرجع الأول لأطباء زراعة الشعر في العالم، رحب بزيارة الأطباء؛ مؤكداً أن التطور الذي تشهده المملكة يأتي في ظل الدعم الكبير الذي توليه القيادة السعودية للقطاع الطبي ودعمها اللا محدود للأطباء السعوديين بكل الإمكانات المادية والبحثية.

‎وكان "زارع"؛ قد أكّد في ورقة العمل أهمية التأكّد من التشخيص الصحيح للحالة المصابة بالتساقط قبل البدء بعلاج تساقط الشعر عن طريق الفحص المجهري لفروة الرأس وبصيلات الشعر، وعمل تحاليل الدم اللازمة حسب الحالة؛ حيث إن أسباب تساقط الشعر قد تكون متعدّدة لدى النساء.

‎يُشار إلى أن "زارع"؛ شارك أيضاً في الجلسة الختامية للمؤتمر العالمي لزراعة الشعر بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية؛ حيث كان العربي الوحيد، وتحدث عن أهمية الحفاظ على بصيلات الشعر في المنطقة المانحة عند عمل زراعة الشعر للرجال بشكل عام، وخصوصاً مَن هم تحت سن الثلاثين.

06 نوفمبر 2018 - 28 صفر 1440
09:26 AM

فاجأهم فطلبوا زيارته فرحّب ..‎ طبيب سعودي يُبهر خبراء أمريكا بعلاج جديد لتساقط الشعر

كان العربي الوحيد في "مؤتمر لوس أنجلوس العالمي" حيث لاقت ورقته تفاعلاً وإعجاباً

A A A
محمد حضاض - جدة
15
41,279

‎أبهر الطبيب السعودي شادي بن طلال زارع؛ وكيل كلية الطب بجامعة جدة، خبراء الطب في أمريكا، خلال مشاركته بورقة عمل في المؤتمر العالمي لزراعة الشعر بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

‎وكشف استشاري الجلدية وزراعة الشعر، النقاب خلال ورقة العمل المقدمة عن علاج تساقط الشعر عبر حقن الخلايا الجذعية لأول مرة في هذا المؤتمر العالمي الأكبر لزراعة الشعر في العالم، ولقيت ورقة العمل إعجاب الحضور واهتمامهم، وطلب عدد من الأطباء من دول مختلفة زيارة الطبيب السعودي في المملكة؛ للاستفادة وتعلم هذه التقنية الجديدة، ومعرفة الأسلوب المتبع الذي ينهجه "زارع"؛ في تشخيص وعلاج تساقط الشعر الوراثي لدى النساء.

‎"زارع"؛ الذي سبق أن شارك في كتاب "Hair Transplantation" الذي يعد المرجع الأول لأطباء زراعة الشعر في العالم، رحب بزيارة الأطباء؛ مؤكداً أن التطور الذي تشهده المملكة يأتي في ظل الدعم الكبير الذي توليه القيادة السعودية للقطاع الطبي ودعمها اللا محدود للأطباء السعوديين بكل الإمكانات المادية والبحثية.

‎وكان "زارع"؛ قد أكّد في ورقة العمل أهمية التأكّد من التشخيص الصحيح للحالة المصابة بالتساقط قبل البدء بعلاج تساقط الشعر عن طريق الفحص المجهري لفروة الرأس وبصيلات الشعر، وعمل تحاليل الدم اللازمة حسب الحالة؛ حيث إن أسباب تساقط الشعر قد تكون متعدّدة لدى النساء.

‎يُشار إلى أن "زارع"؛ شارك أيضاً في الجلسة الختامية للمؤتمر العالمي لزراعة الشعر بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية؛ حيث كان العربي الوحيد، وتحدث عن أهمية الحفاظ على بصيلات الشعر في المنطقة المانحة عند عمل زراعة الشعر للرجال بشكل عام، وخصوصاً مَن هم تحت سن الثلاثين.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,273
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,518
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
51,930
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,165

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

فرحة المنجز وشفافية المسؤول

فرحة المنجز وشفافية المسؤول

سلطان رديف
الوطنية في زمن صراع الحضارات

الوطنية في زمن صراع الحضارات

خالد الحقباني
وَضْع المتقاعدين وأزمة البطالة

وَضْع المتقاعدين وأزمة البطالة

عبدالغني الشيخ
التعسف الوظيفي يطول ٢٥٠ سعوديًّا

التعسف الوظيفي يطول ٢٥٠ سعوديًّا

ماجد البريكان
محاضرة الأميرة

محاضرة الأميرة

سلطان رديف
"قناة الجزيرة".. ربع قرن من الفتنة

"قناة الجزيرة".. ربع قرن من الفتنة

حواء القرني
فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الرشيد

فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الرشيد

منيرة الرشيد
حتى الأطفال حشدوهم ضد السعودية!!

حتى الأطفال حشدوهم ضد السعودية!!

صالح مطر الغامدي
الحاقدون أرادوها "ليبيا سعودية"

الحاقدون أرادوها "ليبيا سعودية"

عبدالغني الشيخ
مدينة شرورة تعاتب "الكهرباء"!

مدينة شرورة تعاتب "الكهرباء"!

محمد الصيـعري
قناة حاقدة لن تهزك يا وطن الشموخ

قناة حاقدة لن تهزك يا وطن الشموخ

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة