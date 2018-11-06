فاجأهم فطلبوا زيارته فرحّب ..‎ طبيب سعودي يُبهر خبراء أمريكا بعلاج جديد لتساقط الشعر

كان العربي الوحيد في "مؤتمر لوس أنجلوس العالمي" حيث لاقت ورقته تفاعلاً وإعجاباً

‎أبهر الطبيب السعودي شادي بن طلال زارع؛ وكيل كلية الطب بجامعة جدة، خبراء الطب في أمريكا، خلال مشاركته بورقة عمل في المؤتمر العالمي لزراعة الشعر بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

‎وكشف استشاري الجلدية وزراعة الشعر، النقاب خلال ورقة العمل المقدمة عن علاج تساقط الشعر عبر حقن الخلايا الجذعية لأول مرة في هذا المؤتمر العالمي الأكبر لزراعة الشعر في العالم، ولقيت ورقة العمل إعجاب الحضور واهتمامهم، وطلب عدد من الأطباء من دول مختلفة زيارة الطبيب السعودي في المملكة؛ للاستفادة وتعلم هذه التقنية الجديدة، ومعرفة الأسلوب المتبع الذي ينهجه "زارع"؛ في تشخيص وعلاج تساقط الشعر الوراثي لدى النساء.

‎"زارع"؛ الذي سبق أن شارك في كتاب "Hair Transplantation" الذي يعد المرجع الأول لأطباء زراعة الشعر في العالم، رحب بزيارة الأطباء؛ مؤكداً أن التطور الذي تشهده المملكة يأتي في ظل الدعم الكبير الذي توليه القيادة السعودية للقطاع الطبي ودعمها اللا محدود للأطباء السعوديين بكل الإمكانات المادية والبحثية.

‎وكان "زارع"؛ قد أكّد في ورقة العمل أهمية التأكّد من التشخيص الصحيح للحالة المصابة بالتساقط قبل البدء بعلاج تساقط الشعر عن طريق الفحص المجهري لفروة الرأس وبصيلات الشعر، وعمل تحاليل الدم اللازمة حسب الحالة؛ حيث إن أسباب تساقط الشعر قد تكون متعدّدة لدى النساء.

‎يُشار إلى أن "زارع"؛ شارك أيضاً في الجلسة الختامية للمؤتمر العالمي لزراعة الشعر بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية؛ حيث كان العربي الوحيد، وتحدث عن أهمية الحفاظ على بصيلات الشعر في المنطقة المانحة عند عمل زراعة الشعر للرجال بشكل عام، وخصوصاً مَن هم تحت سن الثلاثين.