ممدد على الأرض.. تحقيقات في سقوط مواطن من أعلى كوبري بمكة ووفاته

بلاغٌ تحركت على إثره الجهات الأمنية والهلال الأحمر للمباشرة ومعرفة الأسباب

تُحقق شرطة العاصمة المقدسة -ممثلة في مركز شرطة الشرائع- في سقوط مواطن في الخمسين من العمر من أعلى كوبري شارع عمر قاضي بالشرائع ووفاته.

وبحسب معلومات "سبق"، ورد بلاغ لمركز العمليات الأمنية الموحد (911) من أحد المواطنين، كان يسير بمركبته من طريق الملك فيصل باتجاه الشرائع، بالعثور على شخص ممدد على الأرض، وبعد انتقال الجهات الأمنية والهلال الأحمر، وبعد الكشف عليه؛ اتضح أنه متوفى وهو مواطن في الخمسين من العمر.

وتم التحفظ على الموقع وباشرته الجهات المختصة؛ لمعرفة أسباب السقوط وهل يوجد شبهة جنائية في الوفاة أم عرضية.