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"رئاسة الحرمين" تعلن عدداً من الوظائف على نظام التعاقد الموسمي

للجنسين .. وفق مجموعة من الشروط والتقديم إلكترونياً عبر بوابة التوظيف

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلةً في الإدارة العامة للموارد البشرية، توافر عددٍ من الوظائف على نظام التعاقد الموسمي للرجال والنساء.. وهي:

1- مـترجم لغات (رجال ونساء)

2- مدقق لغوي (رجال)

3- مهندس صوتيات (رجال)

4- منتج تقارير وأفـلام (رجال)

5- باحث شرعي (رجال)

6- مصمّم جرافيك (رجال)

7- فني بث تلفزيوني (رجال)

يبدأ موعد التقديم -بمشيئة الله- يوم الأحد الموافق 24 / 5 / 1441هـ, وينتهي يوم الخميس الموافق 28 / 5 / 1441هـ.

شروط التقدم للوظيفة:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- طباعة "برنت" من الأحوال المدنية أو منصة "أبشر" في حالة القبول المبدئي.

3- الاستعداد للعمل في أيّ وقت.

4- ألا يكون على رأس عمل آخر.

5- أن تكون جميع البيانات المدخلة صحيحة وتحت مسؤوليته، وأن يحضر أصول الأوراق الثبوتية في موعد المقابلة.

6- اجتياز المقابلة الشخصية.

وسيكون التقديم إلكترونياً عبر بوابة التوظيف الموسمي الخاصة بالرئاسة بالدخول عبر الرابط التالي:

https://eservices.wmn.gov.sa/eservices/seasonal_makka/closed.php

علماً أنه سيتم إرسال رسالة نصية لمَن تمّ قبوله مبدئياً.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الوظائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"رئاسة الحرمين" تعلن عدداً من الوظائف على نظام التعاقد الموسمي
سبق

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلةً في الإدارة العامة للموارد البشرية، توافر عددٍ من الوظائف على نظام التعاقد الموسمي للرجال والنساء.. وهي:

1- مـترجم لغات (رجال ونساء)

2- مدقق لغوي (رجال)

3- مهندس صوتيات (رجال)

4- منتج تقارير وأفـلام (رجال)

5- باحث شرعي (رجال)

6- مصمّم جرافيك (رجال)

7- فني بث تلفزيوني (رجال)

يبدأ موعد التقديم -بمشيئة الله- يوم الأحد الموافق 24 / 5 / 1441هـ, وينتهي يوم الخميس الموافق 28 / 5 / 1441هـ.

شروط التقدم للوظيفة:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- طباعة "برنت" من الأحوال المدنية أو منصة "أبشر" في حالة القبول المبدئي.

3- الاستعداد للعمل في أيّ وقت.

4- ألا يكون على رأس عمل آخر.

5- أن تكون جميع البيانات المدخلة صحيحة وتحت مسؤوليته، وأن يحضر أصول الأوراق الثبوتية في موعد المقابلة.

6- اجتياز المقابلة الشخصية.

وسيكون التقديم إلكترونياً عبر بوابة التوظيف الموسمي الخاصة بالرئاسة بالدخول عبر الرابط التالي:

https://eservices.wmn.gov.sa/eservices/seasonal_makka/closed.php

علماً أنه سيتم إرسال رسالة نصية لمَن تمّ قبوله مبدئياً.

19 يناير 2020 - 24 جمادى الأول 1441
01:52 PM

"رئاسة الحرمين" تعلن عدداً من الوظائف على نظام التعاقد الموسمي

للجنسين .. وفق مجموعة من الشروط والتقديم إلكترونياً عبر بوابة التوظيف

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
2,677

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلةً في الإدارة العامة للموارد البشرية، توافر عددٍ من الوظائف على نظام التعاقد الموسمي للرجال والنساء.. وهي:

1- مـترجم لغات (رجال ونساء)

2- مدقق لغوي (رجال)

3- مهندس صوتيات (رجال)

4- منتج تقارير وأفـلام (رجال)

5- باحث شرعي (رجال)

6- مصمّم جرافيك (رجال)

7- فني بث تلفزيوني (رجال)

يبدأ موعد التقديم -بمشيئة الله- يوم الأحد الموافق 24 / 5 / 1441هـ, وينتهي يوم الخميس الموافق 28 / 5 / 1441هـ.

شروط التقدم للوظيفة:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- طباعة "برنت" من الأحوال المدنية أو منصة "أبشر" في حالة القبول المبدئي.

3- الاستعداد للعمل في أيّ وقت.

4- ألا يكون على رأس عمل آخر.

5- أن تكون جميع البيانات المدخلة صحيحة وتحت مسؤوليته، وأن يحضر أصول الأوراق الثبوتية في موعد المقابلة.

6- اجتياز المقابلة الشخصية.

وسيكون التقديم إلكترونياً عبر بوابة التوظيف الموسمي الخاصة بالرئاسة بالدخول عبر الرابط التالي:

https://eservices.wmn.gov.sa/eservices/seasonal_makka/closed.php

علماً أنه سيتم إرسال رسالة نصية لمَن تمّ قبوله مبدئياً.

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