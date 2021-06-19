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مفوضية حقوق الإنسان: قلقون من هجمات الحوثيين ضد المدنيين

أشارت إلى الهجمات الأخيرة على مأرب التي استهدفت مجمعاً مدنياً

أعربت المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء استمرار استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، المدنيين والأعيان المدنية بمدينة مأرب التي أدّت إلى سقوط قتلى وجرحى، بينهم أطفال ونساء.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية ليز تروسيل، في مؤتمر صحفي، عقدته الليلة الماضية، إن الهجمات الأخيرة على مدينة مأرب استهدفت مجمعاً مدنياً أدى إلى مقتل 8 وإصابة 30 مدنياً، إضافةً إلى تضرر ثلاث سيارات إسعاف استجابت للهجمات الأولى من جرّاء انفجار الطائرة دون طيار، حيث أُصيب اثنان من موظفي الإسعاف، مشيرةً إلى الهجوم الصاروخي الذي سبق الهجوم الأخير بأيام مستهدفاً محطة بنزين وأسفر عنه مقتل 21 مدنياً بينهم أطفال.

وكانت ميليشيا الحوثي الإرهابية قد قصفت مطلع الشهر الجاري مدينة مأرب بثلاثة صواريخ باليستية وثلاث طائرات مفخخة، مستهدفة في هجوميْن منفصليْن محطة وقود ومسجداً وسجناً للنساء، مخلفةً 31 قتيلاً و30 جريحاً من المدنيين.

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مفوضية حقوق الإنسان: قلقون من هجمات الحوثيين ضد المدنيين
سبق

أعربت المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء استمرار استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، المدنيين والأعيان المدنية بمدينة مأرب التي أدّت إلى سقوط قتلى وجرحى، بينهم أطفال ونساء.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية ليز تروسيل، في مؤتمر صحفي، عقدته الليلة الماضية، إن الهجمات الأخيرة على مدينة مأرب استهدفت مجمعاً مدنياً أدى إلى مقتل 8 وإصابة 30 مدنياً، إضافةً إلى تضرر ثلاث سيارات إسعاف استجابت للهجمات الأولى من جرّاء انفجار الطائرة دون طيار، حيث أُصيب اثنان من موظفي الإسعاف، مشيرةً إلى الهجوم الصاروخي الذي سبق الهجوم الأخير بأيام مستهدفاً محطة بنزين وأسفر عنه مقتل 21 مدنياً بينهم أطفال.

وكانت ميليشيا الحوثي الإرهابية قد قصفت مطلع الشهر الجاري مدينة مأرب بثلاثة صواريخ باليستية وثلاث طائرات مفخخة، مستهدفة في هجوميْن منفصليْن محطة وقود ومسجداً وسجناً للنساء، مخلفةً 31 قتيلاً و30 جريحاً من المدنيين.

19 يونيو 2021 - 9 ذو القعدة 1442
01:44 PM

مفوضية حقوق الإنسان: قلقون من هجمات الحوثيين ضد المدنيين

أشارت إلى الهجمات الأخيرة على مأرب التي استهدفت مجمعاً مدنياً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعربت المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء استمرار استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، المدنيين والأعيان المدنية بمدينة مأرب التي أدّت إلى سقوط قتلى وجرحى، بينهم أطفال ونساء.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية ليز تروسيل، في مؤتمر صحفي، عقدته الليلة الماضية، إن الهجمات الأخيرة على مدينة مأرب استهدفت مجمعاً مدنياً أدى إلى مقتل 8 وإصابة 30 مدنياً، إضافةً إلى تضرر ثلاث سيارات إسعاف استجابت للهجمات الأولى من جرّاء انفجار الطائرة دون طيار، حيث أُصيب اثنان من موظفي الإسعاف، مشيرةً إلى الهجوم الصاروخي الذي سبق الهجوم الأخير بأيام مستهدفاً محطة بنزين وأسفر عنه مقتل 21 مدنياً بينهم أطفال.

وكانت ميليشيا الحوثي الإرهابية قد قصفت مطلع الشهر الجاري مدينة مأرب بثلاثة صواريخ باليستية وثلاث طائرات مفخخة، مستهدفة في هجوميْن منفصليْن محطة وقود ومسجداً وسجناً للنساء، مخلفةً 31 قتيلاً و30 جريحاً من المدنيين.

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