أكبر معدل إصابات عالمي.. تركيا على شفا الكارثة و"أردوغان" يواجه "كورونا" بالاستبداد

مجلة أمريكية تفسح المجال لـ"بروفسيور" كاشفاً المأساة: الفحص اليوم والنتيجة بعد 4 أيام

نشرت مجلة "نيويوركر" الأمريكية تقريراً للكاتب إسحاق تشوتاينر في 3 أبريل الجاري تحت عنوان "فيروس كورونا يُقابَل بالاستبداد في تركيا"، تطرق فيه الكاتب إلى فحوى مكالمة هاتفية مطولة جمعته بـ"إيمراه ألتنديس"، وهو بروفيسور علم الأحياء في كلية بوسطن، ويدرس انتشار الوباء في بلاده تركيا، والذي كشف "أن تركيا لديها أكبر معدل زيادة في عدد الحالات في العالم في الوقت الحالي".

وكشف البرفيسور التركي أن عدداً من الأطباء الذين تحدثوا عن خطر فيروس "كورونا" في الأسابيع القليلة الماضية قد تم احتجازهم، موضحاً أن الأطباء بتركيا يعانون مع قلة معدات الحماية الشخصية، وانعدام الشفافية؛ فهم يقومون بإجراء الفحوص اليوم، وتأتي النتائج بعد أربعة أيام.

وجاء تقرير "نيويوركر" كالتالي:

في خطاب للشعب ليلة الاثنين، صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قائلاً: "تركيا بلاد يجب أن يستمر فيها الإنتاج، وألا تتوقف فيها عجلة [الحياة] عن الدوران تحت أي ظرف وأية حالة". ولدى تركيا –التي توفي فيها أكثر من مائتي شخص بسبب فيروس "كورونا" المُستجد– واحدة من أسرع حالات التفشي نمواً على مستوى العالم، لكن "أردوغان" يقاوم اتخاذ الإجراءات، حيث دعا فقط إلى "حجرٍ طوعي" لغالبية سكان البلاد.

وطالب السياسيون المعارضون، بالقيام بإجراءات أكثر صرامة للتصدي لفيروس "كورونا"، ومن ضمن هذه الإجراءات الإغلاقات التي تم القيام بها في دولٍ أخرى، لكن [هؤلاء السياسيين] تعرضوا للتهميش والمحاصرة في الأعوام الأخيرة، حيث عزز "أردوغان" سلطته، وألقى بمنافسيه في السجن.

وفي الأسبوع الماضي، اعتقلت تركيا المئات من الأشخاص بتهمة كتابة منشورات "مُستفزة" عن الوباء على وسائل التواصل الاجتماعي. كما أصدر عاملون في القطاع الصحي ممن طالبوا بإجراءات أكثر صرامة رسائل اعتذار بعد تعرضهم للاعتقال.

وتحدثت مؤخراً في مكالمة هاتفية مع إيمراه ألتنديس، وهو بروفيسور علم الأحياء في كلية بوسطن، ويدرس انتشار الوباء في بلاده تركيا. ويُعد إيمراه أحد محرري كتاب "الاستبداد والمقاومة في تركيا: نقاشات حول التغيرات الديموقراطية والاجتماعية". وخلال محادثتنا، التي تم تحريرها بسبب طولها ولجعلها أكثر وضوحاً، تناقشنا عن تأثير خصخصة "أردوغان" للنظام الطبي وكيف أن هذا أضر بجهود الاستعداد لفيروس "كورونا"، كما تناقشنا أيضاً عن كيفية تغيير أزمة اللاجئين السوريين للمجتمع التركي، وخطر انتشار الوباء في سجون تركيا.

- هل من الممكن أن تُعطينا نظرة عامة على وضع فيروس "كورونا" في تركيا؟

لنبدأ بالأرقام. تم الكشف عن أول حالة في تركيا يوم 11 مارس. وكان هذا في وقت متأخر مقارنة بمعظم البلدان. وكانت أول حالة وفاة في عام 17 مارس. وحتى اليوم (31 مارس) فقدنا مائتين وأربعة عشر شخصاً، وبلغ عدد الحالات المؤكدة 13.531. إذا قارننا هذه الأرقام بأرقام دول أخرى بعد أن تم اكتشاف مائة حالة لديهم، سنجد أن تركيا لديها أكبر معدل زيادة في عدد الحالات في العالم في الوقت الحالي. لذا فهذا يعني أنه أمر خطير للغاية.

لكن معدل الوفيات قد يجعلنا نتفاءل. وكما تعلمون، فهي مرتفعة للغاية في إسبانيا وإيطاليا. لكن في تركيا، إذا كانت هذه الأرقام الرسمية صحيحة –لأن البعض يشكك فيها بسبب عدم وجود الشفافية– لكن إذا قلنا إنها صحيحة، فإن معدل الوفيات أقل مما هو عليه في إيطاليا أو إسبانيا.

- هل هناك نظرية حول سبب انتشار الفيروس بسرعة كبيرة في تركيا على الرغم من أن الحالة الأولى -كما تقول- كانت متأخرة نسبياً؟

أعتقد أن هناك طريقتين مختلفتين لاحتواء الوباء في العالم الآن. نموذجان ناجحان. الأول هو نموذج كوريا الجنوبية، التي قامت بفحوص جماعية، وتمكنت من إجراء عشرين ألف فحصٍ يومياً. وحتى 20 مارس، قامت كوريا الجنوبية بأكثر من 350.000 فحص. لكن في تركيا، بلغ اليوم عدد الفحوص التي أجريناها 92 ألفاً فقط، وعدد سكان تركيا ثمانون مليوناً. هذا أحد الأسباب.

والنموذج الآخر الذي نجح هو نموذج ووهان الصينية، والذي طُبق في كاليفورنيا وفرنسا وفي بوسطن أيضاً، والذي ينطوي على إيقاف الأعمال التجارية غير المهمة. لكن تركيا لم توقفها؛ لقد أغلقوا المطاعم والمدارس، لكن المنتمين للطبقة العاملة ما زال عليهم العمل كل يوم. [تخضع أكثر من 40 قرية ومدينة صغيرة في تركيا للحجر الصحي، لكن حتى يوم الخميس، لم تخضع المدن الكبرى للحجر الصحي، ومن ضمنها إسطنبول التي يوجد فيها أكثر حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19.] وينقل هؤلاء الأشخاص الفيروس إلى الأشخاص الذين هم في المجموعات الأكثر عُرضة للإصابة، ولأن المنتمين للطبقة العاملة في تركيا يذهبون إلى العمل كل يوم، فإنهم سينقلون الفيروس إلى آبائهم وأجدادهم والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة مثل السكري، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض الرئة المزمنة أو أمراض الكلى. وبالتالي فإننا لن نتمكن من إيقاف هذا الانتقال.

هنالك أمرٌ آخر: حتى اليوم، لدينا أكثر من ثلاثة عشر ألف حالة، ولكن هذا في الواقع غيضٌ من فيض؛ لأن هؤلاء الثلاثة عشر ألفاً أصيبوا إلى حد كبير قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع. ومدة حضانة الفيروس حتى تظهر الأعراض نحو ستة أيام. لقد ظهرت عليهم الأعراض، ثم ذهبوا إلى المستشفى، ولكن، في غضون ذلك، استمر انتقال الفيروس، وأصاب هؤلاء الأشخاص الكثير والكثير بالفيروس. وسيكون الوضع أسوأ في الأسبوعين المقبلين.

- هل لديك تفسير لعدم قيام حكومة "أردوغان" بفحوص جماعية وتدابير لإبقاء الجميع في أماكنهم؟ ولماذا في رأيك يبدو الرئيس مهتماً أكثر بالحديث عن الاقتصاد وليس عن الإجراءات الجادة للتباعد الاجتماعي وبقاء الناس في أماكنهم؟

نعم، هناك نظريتان مختلفتان. الأولى، بحسب قوله، هي أن الاقتصاد التركي لا يمكنه تحمل الإغلاق. هذه نظرية واحدة، وهي أنهم غير قادرين على القيام بذلك. النظرية الأخرى تتعلق باستراتيجية مناعة القطيع. لقد أخبروا بالفعل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على خمسة وستين أو الذين يعانون من أمراض مزمنة أنهم معرضون للخطر. وهم [الحكومة] لم يتحدثوا قط عن هذا، ولكن يمكن أن يكون هناك هدف سري لتطبيق استراتيجية مناعة القطيع. فهذا النظام يُدار عبر رجل واحد الآن. وهو من يقرر.

وفي 24 فبراير، أجرى وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة –وهو طبيب– مقابلة مع أحد أشهر الصحفيين في تركيا أحمد هاكان، وقال: إن ووهان وإيطاليا قامتا بعمل رائع من خلال الإغلاق. وقال إنه اتصل بوزير الصحة الإيراني عندما سُجلت حالة في مدينة قم بإيران، وإنه [وزير الصحي الإيراني] قال إن وقت الإغلاق قد حان، ولكن بعد ذلك اعترفت إيران له بأنهم لم يغلقوا المدينة، ولهذا السبب انتشر الفيروس. لذلك فهو يدرك أن إغلاق الشوارع إحدى وسائل وقف العدوى. لكن لسوء الحظ، القرار يقتصر على رجلٍ واحد، وبطريقة ما، لا يمكنهم إقناعه بإغلاق المدن. واليوم، أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول، وهي مدينة ضخمة؛ إذ يبلغ عدد سكان ستة عشر مليون نسمة.

- هو سياسي من المُعارضة، صحيح؟

صحيح. إذن، لدينا في تركيا اليوم ثلاث مدن كبرى: العاصمة أنقرة، وإزمير، وإسطنبول. وتحظى جميع هذه المدن برؤساء بلديات ينتمون للمعارضة. كما يعيش ثلث سكان تركيا في هذه المدن الثلاث الكبرى. إلا أننا لا نحظى بنظام مشابه لنظامكم في الولايات المتحدة. حيث يمكن لمحافظ ولاية كاليفورنيا أن يقرر إغلاق الولاية بأكملها. لكن الوضع في تركيا مختلف، على الرغم من أن رئيس بلدية إسطنبول كان يحاول [إغلاق المدينة]. إذ أدرك أننا بحاجة إلى إغلاق المدينة لنتمكن من السيطرة على العدوى.

وهناك مشكلة أخرى أيضاً، إذ قال وزير الصحة قبل عدة أيام عندما كان عدد الحالات ستة آلاف فقط، إن 63% من وحدات العناية المركزة التي لدينا أصبحت ممتلئة. والآن، لدينا أكثر من 13 ألف حالة، حيث يقول إننا على وشك أن نستفد كل طاقتنا الاستيعابية، وأن الارتفاع الحاد في عدد الإصابات قادم.

- لقد كان هنالك الكثير من القطاعات في تركيا –بما في ذلك الصحافة والأوساط الأكاديمية والسياسية– التي تم إفراغها وسجن أشخاص منها، وذلك في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة ضد أردوغان. إلى أي مدى ينطبق ذلك الحال في المجالات العلمية والطبية؟

أولاً وقبل كل شيء، يمكننا مقارنة تركيا بدول الاتحاد الأوروبي ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). حيث إن عدد الأطباء والممرضين في إيطاليا لكل 1000 شخص يعد أكثر من تركيا بمرتين ونصف. أو عندما تقارن تركيا بأي دولة ضمن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فيصبح عدد أطبائها وممرضيها لكل شخص أقل من كل دولة من تلك الدول. وفي أعقاب محاولة الانقلاب هذه، فقد الكثير من الناس وظائفهم في العديد من القطاعات. ومن ضمن هؤلاء الكثير من الأطباء والممرضين، فضلاً عن العديد من الأكاديميين. وعلاوةً على ذلك، وقّع العديد من الأكاديميين –وأنا واحدٌ منهم– على عريضةٍ في عام 2016 للمطالبة بإحلال السلام في المسألة الكردية. وفقد الكثير من الأساتذة في كليات الطب وظائفهم على إثر ذلك. كما كان لهذا الأمر تأثيرٌ على استجابتنا [للوباء]، إلا أن هنالك مشاكل هيكلية أيضاً.

- كانت هنالك وما زالت الكثير من التقارير التي تفيد بأن الأطباء الذين تحدثوا عن خطر فيروس "كورونا" في الأسابيع القليلة الماضية قد تم احتجازهم، وأن البعض منهم تراجعوا عن تصريحاتهم فيما بعد بسبب تعرضهم لضغوط. هل سمعت عن هذا الموضوع؟

صحيح. ومما يجدر ذكره أن تركيا تحظى بتاريخٍ جيّد من منظمات الأطباء. إذ تمثّل الجمعية الطبية التركية 84% من الأطباء الأتراك. ومنذ أول يوم، كانوا يطالبون بالمشاركة في مكافحة هذا الوباء. ولكن لسوء الحظ، فإن الحكومة التركية لا تتعاون معهم. كما طالبوا أيضاً بأن يكون هنالك شفافية في هذه العملية، لكن الشفافية معدومة. ومنذ اليوم الأول، كانوا يحاولون الحصول على ما يكفي من معدات الحماية الشخصية في المستشفيات. ووفقاً للجمعية الطبية التركية، أُصيب 100 من الممارسين الطبيين في إسطنبول، و75 في إزمير، بالفيروس بالفعل. وهذه ليست المشكلة الوحيدة.

لقد كان هنالك طبيبة مختصة في الأمراض المعدية، وكانت تُلقي ندوةً داخلية أمام غيرها من الأطباء في مستشفى أنقرة الجامعي. حيث قالت إنه لم يتم الإبلاغ عن جميع الحالات، وعلينا أن نكون حذرين للغاية وأن نحمي أنفسنا. الجدير بالذكر أن أحد الأشخاص قام بتسجيل الندوة. طبيبة تحاول تثقيف أطباء وممرضين آخرين وأخبارهم أن هذا الأمر خطير، وينتهي بها المطاف لتعتذر أمام الجميع. كما تكرر الأمر ذاته قبل يومين. حيث قال أستاذ جامعة –وهو رئيس الجامعة أيضاً– في إزمير: إن عدد الحالات يتصاعد، وإن الوضع أصبح أكثر خطورة مما هو عليه في إيطاليا. إلا أنه اضطر للاعتذار. ومنذ عام 2013، أصبح القمع في تركيا يمثل للأسف حالتنا المعيشية الطبيعية.

- أصبحت تركيا مكاناً يأتي إليه الكثير من اللاجئين من شمال إفريقيا ومن أماكن أخرى، لا سيما من سوريا في أعقاب نشوب الحرب الأهلية التي أدت إلى تشريد الملايين من الناس. إلى أي مدى أُجهد النظام الطبي في تركيا في السنوات العديدة الماضية جرّاء ذلك؟

من القواعد العامة أن الأمراض المعدية تؤثر دائماً على الفئات الأضعف في المجتمع –أي الفقراء، والأشخاص من الطبقة الكادحة، واللاجئون، والأشخاص القابعون في السجون- لذا، لدينا في تركيا ما يقرب من أربعة ملايين لاجئ. إذ أبرمت تركيا والاتحاد الأوروبي اتفاقاً قبل عدة سنوات، مما جعل هؤلاء الناس يمكثون في تركيا. لكن في الأسابيع الثلاثة الماضية، لم أرَ شيئاً يتعلق باللاجئين حتى في وسائل الإعلام التركية. وبالطبع فإن هذه الفئات ستتضرر بشدة من هذا الوباء.

ويبلغ عدد سكان تركيا بالفعل ثمانين مليون نسمة. ومن ثم تستقبل أربعة ملايين شخص آخرين، فهذا يعني مئات الآلاف من المرضى المحتملين الموجودين في نظامك. إن النظام الطبي [التركي] يعد أحد أفضل الأنظمة الطبية في الشرق الأوسط –فأنا لا أقصد إنه نظام طبي سيئ- ما أقصده هو أنه ليس بمثل قوة الأنظمة الموجودة لدى دول الاتحاد الأوروبي، أو تلك الموجودة لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ولكن –علاوةً على ذلك– كانت هنالك خصخصة للمستشفيات. إذ قامت حكومة "أردوغان" بالعديد من التغييرات والخصخصة التي أضعفت النظام.

ما هي تلك التغييرات؟ ولماذا أُجريت؟

في الواقع، هذا نموذج استُقطب من الولايات المتحدة، حيث صدّرت أمريكا هذا النموذج إلى دول أخرى. لم يكن لدينا تأمين خاص في تركيا، ولكن في السنوات العشر الأخيرة، بدأ الناس يحصلون على تأمين خاص. كان لدينا عدد قليل من المستشفيات الخاصة في تركيا. أما الآن، فلدينا العديد من المستشفيات الخاصة، إلا أنه ولسوء الحظ، فإن وزير الصحة التركي هو الرئيس التنفيذي لإحدى سلاسل المستشفيات الخاصة الرئيسية في تركيا. لذلك، بدأوا ينظرون إلى الصحة كسلعة لكسب المال. أصبحت الصحة خدمة، مثلما هو الحال في الولايات المتحدة. ففي السابق، لم يكن الحال هكذا. فالصحة كانت حقاً للجميع في تركيا، وكان الكل مُغطى صحياً. ومع ذلك، في الوقت الحالي، لا يزال الوضع أفضل بكثير من أمريكا من حيث التغطية الصحية. ولكن، مع ذلك، هذا لا يكفي. فهو [النظام الصحي] أضعف بكثير من ذي قبل.

- ماذا يقول لك أصدقاؤك الأطباء في تركيا مؤخراً؟

لقد تحدثت مع العديد من الأطباء. أولاً، كانوا وما زالوا يشتكون من المعدات –أي معدات الحماية الشخصية– وانعدام الشفافية. فهم على سبيل المثال يقومون بإجراء الفحوص اليوم، وتأتي النتائج بعد أربعة أيام، إلا أنهم يريدون الحصول على النتائج في نفس اليوم. إذ إنهم قلقون للغاية بشأن العنف الذي سيتلقونه من أقارب المرضى. وقبيل تفشي الوباء، كانت الجمعية الطبية التركية تخطط لتنظيم اجتماعٍ كبيرٍ للغاية في أنقرة للاحتجاج على العنف ضد الممارسين الطبيين. وفي الوقت الحالي، هم قلقون –مع امتلاء وحدات العناية المركزة وتوتر الناس المتوقع– من أن يكون هنالك زيادة الوفيات، الأمر الذي قد يؤدي إلى تصاعد العنف.

إلا أن همهم الرئيسي يكمن في معدات الحماية الشخصية وظروف العمل. كما أن الشاغل الرئيسي للجمعية الطبية التركية يكمن في الشفافية وكيفية إدارة الحكومة التركية لعملية [مكافحة الفيروس].

- هل لديك فكرة عن سبب تصرف "أردوغان" بهذا الشكل؟ بعض القادة أمثاله لم يأخذوا ذلك على محمل الجد، لكن البعض الآخر، مثل ناريندرا مودي أو شي جين بينغ، قد فعلوا، بغض النظر عن رأيك بهم أو بأساليبهم.

بعد أن رأيت مقابلة وزير الصحة، كنت آمل أن يأخذوا الأمر على محمل الجد. لقد كانوا يتابعون ما يجري في العالم، ولذا كنت آمل أن أرى إغلاق المدن الموبوءة. لقد أغلقوا المدارس والجامعات، ولكن لم يتم إغلاق أو عزل أي مدينة في تركيا حتى الآن. والأمر الآخر هو أن عدد الفحوص التي تم إجراؤها قليل جداً. نحن لسنا مستعدين لهذا الوباء. وإذا لم نتمكن من حماية الممارسين الصحيين لدينا من الفيروس في الأسبوعين المقبلين، فسوف نفقد الأشخاص الذين يحاربونه. كنت آمل أن أرى المزيد من الإجراءات؛ لأنه كان لدينا بعض الوقت، في تركيا والولايات المتحدة، ولكن يا للأسف لم تر الحكومة أمواج التسونامي القادمة إلينا. هنالك تسونامي قادم إلى مدننا.

هناك العديد من أوجه الشبه بين "ترامب" و"أردوغان" و"بولسونارو". ولسوء الحظ، جميعهم لهم دور في ذلك أيضاً. هذه لحظة تاريخية، وسيكتب المؤرخون في المستقبل عن هذا الأمر، وأعتقد أن أحد الجوانب التي سيكتبون عنها سيكون: هل كان هناك زعيم استبدادي في البلد أم لا؟

شكراً جزيلاً على حديثك معنا.

هل يمكنني توضيح نقطة أخرى؟ في تركيا، لدينا ما يقرب من ثلاثمائة ألف شخص في السجن. وكثير منهم تجاوز الستين من عمره، والعديد منهم يعانون من أمراضٍ مزمنة. وبالإضافة إلى ذلك، تعد تركيا واحدة من أكثر الدول التي تسجن الصحفيين والسياسيين والطلاب والمحامين. ولذلك فإن السجون حالياً مكتظة للغاية، وهناك خطر كبير في أن نرى إصابات بالعدوى، مما قد يتسبب بمقتل الكثير من الناس. وكما رأينا في الأخبار، فإن معدل الإصابة بالعدوى في نيويورك يبلغ ثلاثة أشخاص لكل ألف شخص. والمعدل يبلغ أعلى من ذلك في سجن رايكرز، إذ إنه يبلغ سبعة وعشرين شخصاً مصاباً بالعدوى من كل ألف شخص. ويمكن أن يتسبب ذلك في وفيات هائلة في السجن، لذلك علينا أن ننظر لوضع هؤلاء الأشخاص المساجين أيضاً. نحن بحاجة إلى الإصلاح. وفي تركيا توجد أحاديث عن هذا، لكنهم يستبعدون جميع السجناء السياسيين.

ماذا تقصد بـ"يستبعدون جميع السجناء السياسيين"؟

تتحدث الحكومة عن إصلاح نظام السجون بسبب الوباء. لذلك فهم يتحدثون عن تحرير المساجين. ويشمل ذلك إمكانية إطلاق سراح بعض الأشخاص الذين سرقوا المال أو باعوا قليلاً من المخدرات قريباً. لكن لن يشمل ذلك الصحفيين، ولا أعضاء البرلمان، ولا العُمد، ولا المحامين الذين يقبعون في السجون لأسباب سياسية. فوفقاً للدولة التركية، هؤلاء إرهابيون.



لقد تم مناقشة إصلاح السجون بسبب تنفيذه في إيران، حيث أطلقوا سراح خمسة وثمانين ألف شخص بعد أن بدأ عدد الوفيات يتزايد في السجون. ومن المعروف أن السجون التركية مكتظة للغاية، والظروف الصحية فيها سيئة للغاية. كما هو الحال في سجون الولايات المتحدة. لذا، فإن هناك خطر كبير من أن يؤدي ذلك إلى وفاة المساجين في الولايات المتحدة وتركيا، وفي أي بلد يوجد به العديد من الأشخاص في السجن.