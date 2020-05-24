السودان.. 256 إصابة جديدة بكورونا و9 وفيات

شددت وزارة الصحة على أهمية الالتزام والبقاء بالمنازل

سجلت وزارة الصحة السودانية اليوم، 256 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 وفيات؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 3628 حالة، متضمنة 146 حالة وفاة.

وشددت وزارة الصحة على أهمية الالتزام بقانون الطوارئ الصحية والبقاء بالمنازل، مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات والإرشادات الوقائية، بجانب التبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.