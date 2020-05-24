النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

السودان.. 256 إصابة جديدة بكورونا و9 وفيات

شددت وزارة الصحة على أهمية الالتزام والبقاء بالمنازل

سجلت وزارة الصحة السودانية اليوم، 256 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 وفيات؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 3628 حالة، متضمنة 146 حالة وفاة.

وشددت وزارة الصحة على أهمية الالتزام بقانون الطوارئ الصحية والبقاء بالمنازل، مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات والإرشادات الوقائية، بجانب التبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

السودان فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
السودان.. 256 إصابة جديدة بكورونا و9 وفيات
سبق

سجلت وزارة الصحة السودانية اليوم، 256 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 وفيات؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 3628 حالة، متضمنة 146 حالة وفاة.

وشددت وزارة الصحة على أهمية الالتزام بقانون الطوارئ الصحية والبقاء بالمنازل، مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات والإرشادات الوقائية، بجانب التبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441
01:04 PM

السودان.. 256 إصابة جديدة بكورونا و9 وفيات

شددت وزارة الصحة على أهمية الالتزام والبقاء بالمنازل

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الخرطوم
0
439

سجلت وزارة الصحة السودانية اليوم، 256 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 وفيات؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 3628 حالة، متضمنة 146 حالة وفاة.

وشددت وزارة الصحة على أهمية الالتزام بقانون الطوارئ الصحية والبقاء بالمنازل، مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات والإرشادات الوقائية، بجانب التبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,482
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,704
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,776
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,553

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة