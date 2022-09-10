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"الصحة": تسجيل 708 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1032 خلال الـ24 ساعة الماضية

"كورونا" يتسلل إلى أكبر مخيم للاجئين السوريين في الأردن

رصد 3 إصابات بينهم نازحة

أعلن الأردن اليوم (الخميس)، رصد أول ثلاث حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد، في مخيم الزعتري أكبر مخيم للاجئين السوريين، بعد أيام قليلة من اكتشاف حالتي إصابة في مخيم لاجئين أصغر حجمًا.

وبيّن محافظ المفرق ياسر العدوان، أن الحالات في مخيم الزعتري تشمل أردنيين يعملان هناك ولاجئة سورية، وفقًا لـ "رويترز".

من جانب آخر، أوضحت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن اللاجئة المصابة أرسلت لمنطقة عزل ويجري الآن تتبع المخالطين لها.

ويضم المخيم نحو 77 ألف لاجئ سوري.

ويعيش معظم اللاجئين السوريين المسجلين لدى الأمم المتحدة في الأردن وعددهم 665 ألف لاجئ في مناطق حضرية.

فيروس كورونا الجديد

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"كورونا" يتسلل إلى أكبر مخيم للاجئين السوريين في الأردن
سبق

أعلن الأردن اليوم (الخميس)، رصد أول ثلاث حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد، في مخيم الزعتري أكبر مخيم للاجئين السوريين، بعد أيام قليلة من اكتشاف حالتي إصابة في مخيم لاجئين أصغر حجمًا.

وبيّن محافظ المفرق ياسر العدوان، أن الحالات في مخيم الزعتري تشمل أردنيين يعملان هناك ولاجئة سورية، وفقًا لـ "رويترز".

من جانب آخر، أوضحت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن اللاجئة المصابة أرسلت لمنطقة عزل ويجري الآن تتبع المخالطين لها.

ويضم المخيم نحو 77 ألف لاجئ سوري.

ويعيش معظم اللاجئين السوريين المسجلين لدى الأمم المتحدة في الأردن وعددهم 665 ألف لاجئ في مناطق حضرية.

10 سبتمبر 2020 - 22 محرّم 1442
08:33 PM

"كورونا" يتسلل إلى أكبر مخيم للاجئين السوريين في الأردن

رصد 3 إصابات بينهم نازحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الأردن اليوم (الخميس)، رصد أول ثلاث حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد، في مخيم الزعتري أكبر مخيم للاجئين السوريين، بعد أيام قليلة من اكتشاف حالتي إصابة في مخيم لاجئين أصغر حجمًا.

وبيّن محافظ المفرق ياسر العدوان، أن الحالات في مخيم الزعتري تشمل أردنيين يعملان هناك ولاجئة سورية، وفقًا لـ "رويترز".

من جانب آخر، أوضحت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن اللاجئة المصابة أرسلت لمنطقة عزل ويجري الآن تتبع المخالطين لها.

ويضم المخيم نحو 77 ألف لاجئ سوري.

ويعيش معظم اللاجئين السوريين المسجلين لدى الأمم المتحدة في الأردن وعددهم 665 ألف لاجئ في مناطق حضرية.

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