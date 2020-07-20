أمانة عسير تكثف جولاتها الرقابية للتأكد من سلامة المنتجات الزراعية

تزامناً مع صيف المنطقة 2020

كثف مختبر أمانة منطقة عسير ممثلاً في الفرق الرقابية؛ حملاته التفتيشية على أسواق الخضار والفواكه بمدينة أبها؛ للتأكد من اتخاذ التدابير البلدية الوقائية من عدوى فيروس كورونا، من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية في أسواق الخضار.



وأوضح مدير عام الرخص والرقابة الشاملة الدكتور محمد العاوي، أن الأمانة حريصة على توفير أقصى درجات الأمن الصحي بالنسبة للمواطنين والمقيمين عبر جولاتها التفتيشية المستمرة، وأخذ العينات العشوائية للتأكد من سلامتها تزامناً مع إنتاج الفواكه الموسمية.



وأضاف الدكتور العاوي أن الأمانة ستطبق العقوبات المشددة على المتهاونين فوراً، وخاصةً فيما يتعلق بسلامة المنتجات الزراعية من خلال الالتزام بالشروط الصحية لحفظها ونقلها لضمان سلامتها، مبيناً أن المتابعة مستمرة وفق توجيهات أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، وبمتابعة مستمرة من أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، لكافة الإجراءات والحملات التفتيشية؛ حرصاً على تعزيز مستوى السلامة الصحية للمنتجات الزراعية.



يذكر أن مختبر الأمانة يسحب يومياً أكثر من 20 عينة عشوائية من أسواق الخضار والفواكه؛ للتأكد من سلامة المنتجات، وضمان تقديم غذاء صحي وآمن للمستهلك، كما تقوم إدارة النظافة والإصحاح البيئي بعمليات الرش والتطهير والتعقيم بشكل يومي من قبل فرق متخصصة.



ونظير ذلك وجه الدكتور وليد الحميدي شكره للجهات ذات العلاقة ممثلةً في فرع وزارة التجارة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ لما تقوم به من دور فعّال لمتابعة الأسعار وضبط العمالة المخالفة.