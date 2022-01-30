انطلاق عروض مسرحية "سطح البيت" في الرياض بدعم من هيئة المسرح

بمسرح التدريب التقني ومستمرة بشكلٍ يومي حتى يوم الخميس 3 فبراير المقبل

انطلقت في مسرح المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالرياض، عروض مسرحية الأطفال "سطح البيت" ضمن جهود هيئة المسرح والفنون الأدائية لإثراء القطاع وتمكين المواهب المسرحية.

وأوضحت مؤلفة المسرحية زهرة الفرج؛ أن فكرة العمل جاءت خلال فترة الحجر الصحي، مؤكدةً أن الطفل يستقبل الرسائل ويستشعرها، خاصة في المسرح لخصائصه البصرية والصوتية.

يُذكر أن عروض المسرحية مستمرة بشكلٍ يومي حتى يوم الخميس 3 فبراير المقبل، وحضورها مُتاح أمام الجميع من خلال حجز التذاكر عبر الرابط: https://www.ticketmx.com/ar/d/1194.