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"لجنة مكافحة التدخين" تتلف ٢١٢٠ مادة تبغ في الطائف

فرضت غرامات بـ 100 ألف ريال وأغلقت عدداً من المحلات

أتلفت اللجنة الوطنية المشتركة لمكافحة التدخين بالطائف، التي وجّه بتشكيلها وزير الصحة، اكثر من ٢١٢٠ مادة مخالفة في نقاط بيع التبغ بمشتقاته، منذ بدأت اعمالها قبل عدة ايام بمشاركة امانة الطائف وفرع التجارة والدوريات الامنية.

وكان محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني قد وافق، مطلع الأسبوع الماضي ، على تشكيل اللجنة، فيما دشن مدير "صحة الطائف" صالح بن سعد المونس انطلاق الحملة مطلع الأسبوع الحالي.

وبدأت اللجنة بزيارة مرافق الصحة المختلفة ورصد مخالفات التدخين داخل المنشأت الحكومية وفرض الغرامات الالكترونية المباشرة على المخالفين.

وزارت اللجنة المشتركة كافة مرافق الصحة واوكلت مراقبة النظام وتطبيقه للأمن داخل المرافق في ظل تكثيف زيارات اللجنة لكافة الجهات الحكومية.

من جهة اخرى، نفذت اللجنة جولات تفتيشية على نقاط البيع للتبغ والشيش والمعسلات بانواعها واتلفت اكثر من ألفي مادة كما فرضت غرامات مالية تقدر بمائة الف ريال في الايام الاولى للحملة واغلقت عدداً من المحلات.

وتعمل اللجنة على مراقبة نقاط البيع وتطبيق الانظمة لمنع بيع السجائر بشكل مفرق ومنع بيع الجراك والمعسل المخلوط محليًا وحظر أي اعلانات ترويجية أو تشجيعية مع التأكد من وجود ملصقات تحذيرية من أمراض التدخين وعدة اشتراطات اخرى.

وقال المتحدث الرسمي باسم "صحة الطائف" عبدالهادي الربيعي: اللجنة لن تتهاون في تطبيق الانظمة وهي تضم في عضويتها مدير مكافحة التدخين في صحة الطائف دخيل الله الثقفي وفهد الشاعر من امانة الطائف وسامي الحارثي من وزارة التجارة والرائد طارق الثقفي من الدوريات الامنية، إضافة إلى فريق فني وأمني ورقابي.

وتستمر الحملة بشكل دوري في تكثيف الرقابة على نقاط البيع وكذلك المرافق المشمولة بحظر التدخين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"لجنة مكافحة التدخين" تتلف ٢١٢٠ مادة تبغ في الطائف
سبق

أتلفت اللجنة الوطنية المشتركة لمكافحة التدخين بالطائف، التي وجّه بتشكيلها وزير الصحة، اكثر من ٢١٢٠ مادة مخالفة في نقاط بيع التبغ بمشتقاته، منذ بدأت اعمالها قبل عدة ايام بمشاركة امانة الطائف وفرع التجارة والدوريات الامنية.

وكان محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني قد وافق، مطلع الأسبوع الماضي ، على تشكيل اللجنة، فيما دشن مدير "صحة الطائف" صالح بن سعد المونس انطلاق الحملة مطلع الأسبوع الحالي.

وبدأت اللجنة بزيارة مرافق الصحة المختلفة ورصد مخالفات التدخين داخل المنشأت الحكومية وفرض الغرامات الالكترونية المباشرة على المخالفين.

وزارت اللجنة المشتركة كافة مرافق الصحة واوكلت مراقبة النظام وتطبيقه للأمن داخل المرافق في ظل تكثيف زيارات اللجنة لكافة الجهات الحكومية.

من جهة اخرى، نفذت اللجنة جولات تفتيشية على نقاط البيع للتبغ والشيش والمعسلات بانواعها واتلفت اكثر من ألفي مادة كما فرضت غرامات مالية تقدر بمائة الف ريال في الايام الاولى للحملة واغلقت عدداً من المحلات.

وتعمل اللجنة على مراقبة نقاط البيع وتطبيق الانظمة لمنع بيع السجائر بشكل مفرق ومنع بيع الجراك والمعسل المخلوط محليًا وحظر أي اعلانات ترويجية أو تشجيعية مع التأكد من وجود ملصقات تحذيرية من أمراض التدخين وعدة اشتراطات اخرى.

وقال المتحدث الرسمي باسم "صحة الطائف" عبدالهادي الربيعي: اللجنة لن تتهاون في تطبيق الانظمة وهي تضم في عضويتها مدير مكافحة التدخين في صحة الطائف دخيل الله الثقفي وفهد الشاعر من امانة الطائف وسامي الحارثي من وزارة التجارة والرائد طارق الثقفي من الدوريات الامنية، إضافة إلى فريق فني وأمني ورقابي.

وتستمر الحملة بشكل دوري في تكثيف الرقابة على نقاط البيع وكذلك المرافق المشمولة بحظر التدخين.

05 سبتمبر 2018 - 25 ذو الحجة 1439
05:44 PM

"لجنة مكافحة التدخين" تتلف ٢١٢٠ مادة تبغ في الطائف

فرضت غرامات بـ 100 ألف ريال وأغلقت عدداً من المحلات

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متعب البقمي - الطائف
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أتلفت اللجنة الوطنية المشتركة لمكافحة التدخين بالطائف، التي وجّه بتشكيلها وزير الصحة، اكثر من ٢١٢٠ مادة مخالفة في نقاط بيع التبغ بمشتقاته، منذ بدأت اعمالها قبل عدة ايام بمشاركة امانة الطائف وفرع التجارة والدوريات الامنية.

وكان محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني قد وافق، مطلع الأسبوع الماضي ، على تشكيل اللجنة، فيما دشن مدير "صحة الطائف" صالح بن سعد المونس انطلاق الحملة مطلع الأسبوع الحالي.

وبدأت اللجنة بزيارة مرافق الصحة المختلفة ورصد مخالفات التدخين داخل المنشأت الحكومية وفرض الغرامات الالكترونية المباشرة على المخالفين.

وزارت اللجنة المشتركة كافة مرافق الصحة واوكلت مراقبة النظام وتطبيقه للأمن داخل المرافق في ظل تكثيف زيارات اللجنة لكافة الجهات الحكومية.

من جهة اخرى، نفذت اللجنة جولات تفتيشية على نقاط البيع للتبغ والشيش والمعسلات بانواعها واتلفت اكثر من ألفي مادة كما فرضت غرامات مالية تقدر بمائة الف ريال في الايام الاولى للحملة واغلقت عدداً من المحلات.

وتعمل اللجنة على مراقبة نقاط البيع وتطبيق الانظمة لمنع بيع السجائر بشكل مفرق ومنع بيع الجراك والمعسل المخلوط محليًا وحظر أي اعلانات ترويجية أو تشجيعية مع التأكد من وجود ملصقات تحذيرية من أمراض التدخين وعدة اشتراطات اخرى.

وقال المتحدث الرسمي باسم "صحة الطائف" عبدالهادي الربيعي: اللجنة لن تتهاون في تطبيق الانظمة وهي تضم في عضويتها مدير مكافحة التدخين في صحة الطائف دخيل الله الثقفي وفهد الشاعر من امانة الطائف وسامي الحارثي من وزارة التجارة والرائد طارق الثقفي من الدوريات الامنية، إضافة إلى فريق فني وأمني ورقابي.

وتستمر الحملة بشكل دوري في تكثيف الرقابة على نقاط البيع وكذلك المرافق المشمولة بحظر التدخين.

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