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انطلاقة الفصل الثاني.. "تعليم محايل" يستقبل 88 ألف طالب وطالبة

في 793 مدرسة.. 12881 معلمًا ومعلمةً وإداريًّا وإداريةً وموظفَ خدمات

استقبلت إدارة التعليم بمحافظة محايل عسير، أكثر من 88 ألف طالب وطالبة مع بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي 1443هـ.

ولفت مدير تعليم محايل عسير منصور بن عبدالله آل شريم، إلى ما بُذل من جهود من قِبَل فِرَق العمل المختلفة في المدارس والإدارة ومكاتب التعليم في جميع المجالات؛ لتجهيز بيئة مدرسية آمنة، بدعم سخي من مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ومتابعة من أمير منطقة عسير، وتوجيه من وزير التعليم، لأكثر من (88) ألف طالب وطالبة في (793) مدرسة يستقبلهم فيها أكثر من 12881 (معلمًا ومعلمةً، وإداريًّا وإدارية، وموظفَ خدمات مساندة)، بين تعليم حضوري وعن بُعد.

وأضاف "آل شريم" أنه تم تشكيل فِرَق عمل لزيارات ميدانية، بأكثر من 360 مشرفًا ومشرفة تربوية؛ لمتابعة انطلاقة الدراسة في يومها الأول بشراكة ومتابعة فاعلة مع أولياء الأمور.

جدير بالذكر أن متابعة الاستعدادات للفصل الدراسي الثاني، بدأت منذ وقت مبكر؛ حيث جرى الصرف المالي للميزانية التشغيلية للمدارس بمبلغ (6) ملايين ريال وترحيل المقررات الدراسية لكافة مدارس مكاتب التعليم بعدد (620130) مقررًا دراسيًّا لـ766 مدرسة بنسبة 100٪ لكل المراحل الدراسية لمدارس مكاتب التعليم، وتم تسليم المقررات للطلاب والطالبات؛ وفق الاحترازات والإجراءات الوقائية الصحية.

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انطلاقة الفصل الثاني.. "تعليم محايل" يستقبل 88 ألف طالب وطالبة
سبق

استقبلت إدارة التعليم بمحافظة محايل عسير، أكثر من 88 ألف طالب وطالبة مع بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي 1443هـ.

ولفت مدير تعليم محايل عسير منصور بن عبدالله آل شريم، إلى ما بُذل من جهود من قِبَل فِرَق العمل المختلفة في المدارس والإدارة ومكاتب التعليم في جميع المجالات؛ لتجهيز بيئة مدرسية آمنة، بدعم سخي من مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ومتابعة من أمير منطقة عسير، وتوجيه من وزير التعليم، لأكثر من (88) ألف طالب وطالبة في (793) مدرسة يستقبلهم فيها أكثر من 12881 (معلمًا ومعلمةً، وإداريًّا وإدارية، وموظفَ خدمات مساندة)، بين تعليم حضوري وعن بُعد.

وأضاف "آل شريم" أنه تم تشكيل فِرَق عمل لزيارات ميدانية، بأكثر من 360 مشرفًا ومشرفة تربوية؛ لمتابعة انطلاقة الدراسة في يومها الأول بشراكة ومتابعة فاعلة مع أولياء الأمور.

جدير بالذكر أن متابعة الاستعدادات للفصل الدراسي الثاني، بدأت منذ وقت مبكر؛ حيث جرى الصرف المالي للميزانية التشغيلية للمدارس بمبلغ (6) ملايين ريال وترحيل المقررات الدراسية لكافة مدارس مكاتب التعليم بعدد (620130) مقررًا دراسيًّا لـ766 مدرسة بنسبة 100٪ لكل المراحل الدراسية لمدارس مكاتب التعليم، وتم تسليم المقررات للطلاب والطالبات؛ وفق الاحترازات والإجراءات الوقائية الصحية.

06 ديسمبر 2021 - 2 جمادى الأول 1443
01:08 PM

انطلاقة الفصل الثاني.. "تعليم محايل" يستقبل 88 ألف طالب وطالبة

في 793 مدرسة.. 12881 معلمًا ومعلمةً وإداريًّا وإداريةً وموظفَ خدمات

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عبدالعزيز الشهري - محايل عسير
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استقبلت إدارة التعليم بمحافظة محايل عسير، أكثر من 88 ألف طالب وطالبة مع بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي 1443هـ.

ولفت مدير تعليم محايل عسير منصور بن عبدالله آل شريم، إلى ما بُذل من جهود من قِبَل فِرَق العمل المختلفة في المدارس والإدارة ومكاتب التعليم في جميع المجالات؛ لتجهيز بيئة مدرسية آمنة، بدعم سخي من مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ومتابعة من أمير منطقة عسير، وتوجيه من وزير التعليم، لأكثر من (88) ألف طالب وطالبة في (793) مدرسة يستقبلهم فيها أكثر من 12881 (معلمًا ومعلمةً، وإداريًّا وإدارية، وموظفَ خدمات مساندة)، بين تعليم حضوري وعن بُعد.

وأضاف "آل شريم" أنه تم تشكيل فِرَق عمل لزيارات ميدانية، بأكثر من 360 مشرفًا ومشرفة تربوية؛ لمتابعة انطلاقة الدراسة في يومها الأول بشراكة ومتابعة فاعلة مع أولياء الأمور.

جدير بالذكر أن متابعة الاستعدادات للفصل الدراسي الثاني، بدأت منذ وقت مبكر؛ حيث جرى الصرف المالي للميزانية التشغيلية للمدارس بمبلغ (6) ملايين ريال وترحيل المقررات الدراسية لكافة مدارس مكاتب التعليم بعدد (620130) مقررًا دراسيًّا لـ766 مدرسة بنسبة 100٪ لكل المراحل الدراسية لمدارس مكاتب التعليم، وتم تسليم المقررات للطلاب والطالبات؛ وفق الاحترازات والإجراءات الوقائية الصحية.

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