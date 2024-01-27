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أمير الباحة يعلن اعتماد مشاريع للطرق بنحو نصف مليار ريال

خلال رئاسته اجتماع استعراض الميزانية المعتمدة لفرع وزارة النقل

أعلن الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، اليوم، اعتماد عدد من مشاريع الطرق بالمنطقة بقيمة تقارب نصف مليار ريال، خلال رئاسته اجتماع استعراض الميزانية المعتمدة لفرع وزارة النقل بالمنطقة، بحضور مدير الفرع المهندس مسفر المالكي، وعدد من قيادات الفرع.

ورفع أمير المنطقة، في بداية الاجتماع الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، على اعتماد ميزانية وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة بقيمة إجمالية بلغت 444 مليون ريال، متطلعًا إلى سرعة تنفيذ فرع الوزارة لهذه المشاريع.

واطلع على تفاصيل الميزانية المعتمدة لفرع الوزارة بالمنطقة، المتضمنة عددًا من المشاريع الجديدة متمثلةً بمشروع استكمال طريق الحويل/ المليح/ وراخ بمحافظة العقيق، ومشروع استكمال طريق العبدالحميد/ الوحشة/ البويرة/ العشيرة بمحافظة قلوة، ومشروع صيانة أداء طرق الباحة/ بلجرشي/ الطائف، ومشروع صيانة أداء طرق المخواة/ قلوة/ المجاردة، ومشروع صيانة أداء طرق مكة المكرمة/ الطائف/ الباحة، إضافة إلى إعادة ترسيتها لمشروع استكمال الجزء السادس من الطريق الدائري الذي يصل إلى مستشفى الملك فهد، ومشروع استكمال ازدواج الجزء الواقع بمنطقة الباحة من طريق المخواة/ المجاردة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الباحة يعلن اعتماد مشاريع للطرق بنحو نصف مليار ريال
سبق

أعلن الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، اليوم، اعتماد عدد من مشاريع الطرق بالمنطقة بقيمة تقارب نصف مليار ريال، خلال رئاسته اجتماع استعراض الميزانية المعتمدة لفرع وزارة النقل بالمنطقة، بحضور مدير الفرع المهندس مسفر المالكي، وعدد من قيادات الفرع.

ورفع أمير المنطقة، في بداية الاجتماع الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، على اعتماد ميزانية وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة بقيمة إجمالية بلغت 444 مليون ريال، متطلعًا إلى سرعة تنفيذ فرع الوزارة لهذه المشاريع.

واطلع على تفاصيل الميزانية المعتمدة لفرع الوزارة بالمنطقة، المتضمنة عددًا من المشاريع الجديدة متمثلةً بمشروع استكمال طريق الحويل/ المليح/ وراخ بمحافظة العقيق، ومشروع استكمال طريق العبدالحميد/ الوحشة/ البويرة/ العشيرة بمحافظة قلوة، ومشروع صيانة أداء طرق الباحة/ بلجرشي/ الطائف، ومشروع صيانة أداء طرق المخواة/ قلوة/ المجاردة، ومشروع صيانة أداء طرق مكة المكرمة/ الطائف/ الباحة، إضافة إلى إعادة ترسيتها لمشروع استكمال الجزء السادس من الطريق الدائري الذي يصل إلى مستشفى الملك فهد، ومشروع استكمال ازدواج الجزء الواقع بمنطقة الباحة من طريق المخواة/ المجاردة.

26 يناير 2022 - 23 جمادى الآخر 1443
03:35 PM

أمير الباحة يعلن اعتماد مشاريع للطرق بنحو نصف مليار ريال

خلال رئاسته اجتماع استعراض الميزانية المعتمدة لفرع وزارة النقل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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أعلن الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، اليوم، اعتماد عدد من مشاريع الطرق بالمنطقة بقيمة تقارب نصف مليار ريال، خلال رئاسته اجتماع استعراض الميزانية المعتمدة لفرع وزارة النقل بالمنطقة، بحضور مدير الفرع المهندس مسفر المالكي، وعدد من قيادات الفرع.

ورفع أمير المنطقة، في بداية الاجتماع الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، على اعتماد ميزانية وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة بقيمة إجمالية بلغت 444 مليون ريال، متطلعًا إلى سرعة تنفيذ فرع الوزارة لهذه المشاريع.

واطلع على تفاصيل الميزانية المعتمدة لفرع الوزارة بالمنطقة، المتضمنة عددًا من المشاريع الجديدة متمثلةً بمشروع استكمال طريق الحويل/ المليح/ وراخ بمحافظة العقيق، ومشروع استكمال طريق العبدالحميد/ الوحشة/ البويرة/ العشيرة بمحافظة قلوة، ومشروع صيانة أداء طرق الباحة/ بلجرشي/ الطائف، ومشروع صيانة أداء طرق المخواة/ قلوة/ المجاردة، ومشروع صيانة أداء طرق مكة المكرمة/ الطائف/ الباحة، إضافة إلى إعادة ترسيتها لمشروع استكمال الجزء السادس من الطريق الدائري الذي يصل إلى مستشفى الملك فهد، ومشروع استكمال ازدواج الجزء الواقع بمنطقة الباحة من طريق المخواة/ المجاردة.

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