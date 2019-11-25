"مصادر": الأمن يقبض على أشخاص أحرقوا شعار نادٍ رياضي في شارع عام

علمت "سبق" من مصادرها أن الجهات الأمنية في المنطقة الشرقية قبضت على أشخاص ظهروا في مقطع فيديو متداول وهم يحرقون شعار نادٍ رياضي في أحد الشوارع العامة.
واتخذت الجهات الأمنية الإجراءات النظامية بالقضية.
علمت "سبق" من مصادرها أن الجهات الأمنية في المنطقة الشرقية قبضت على أشخاص ظهروا في مقطع فيديو متداول وهم يحرقون شعار نادٍ رياضي في أحد الشوارع العامة.
واتخذت الجهات الأمنية الإجراءات النظامية بالقضية.
الجهات الأمنية المنطقة الشرقية
علمت "سبق" من مصادرها أن الجهات الأمنية في المنطقة الشرقية قبضت على أشخاص ظهروا في مقطع فيديو متداول وهم يحرقون شعار نادٍ رياضي في أحد الشوارع العامة.
واتخذت الجهات الأمنية الإجراءات النظامية بالقضية.
علمت "سبق" من مصادرها أن الجهات الأمنية في المنطقة الشرقية قبضت على أشخاص ظهروا في مقطع فيديو متداول وهم يحرقون شعار نادٍ رياضي في أحد الشوارع العامة.
واتخذت الجهات الأمنية الإجراءات النظامية بالقضية.