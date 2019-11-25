علمت "سبق" من مصادرها أن الجهات الأمنية في المنطقة الشرقية قبضت على أشخاص ظهروا في مقطع فيديو متداول وهم يحرقون شعار نادٍ رياضي في أحد الشوارع العامة.

"مصادر": الأمن يقبض على أشخاص أحرقوا شعار نادٍ رياضي في شارع عام عبدالله البرقاوي سبق 2019-11-25 علمت "سبق" من مصادرها أن الجهات الأمنية في المنطقة الشرقية قبضت على أشخاص ظهروا في مقطع فيديو متداول وهم يحرقون شعار نادٍ رياضي في أحد الشوارع العامة. واتخذت الجهات الأمنية الإجراءات النظامية بالقضية.

25 نوفمبر 2019 - 28 ربيع الأول 1441 06:04 PM

اخر تعديل 26 نوفمبر 2019 - 29 ربيع الأول 1441 04:49 PM

"مصادر": الأمن يقبض على أشخاص أحرقوا شعار نادٍ رياضي في شارع عام





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علمت "سبق" من مصادرها أن الجهات الأمنية في المنطقة الشرقية قبضت على أشخاص ظهروا في مقطع فيديو متداول وهم يحرقون شعار نادٍ رياضي في أحد الشوارع العامة.

واتخذت الجهات الأمنية الإجراءات النظامية بالقضية.