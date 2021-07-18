النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ولي العهد يوجِّه بصرف عطاء غير مشروط وغير مسترد بمبلغ 3.740.000 ريال لـ200 شاب وفتاة

ضمن مبادرة "سند الزواج" وعلى مستوى مناطق السعودية

وجَّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصرف عطاء غير مشروط وغير مسترد بمبلغ 3.740.000 ريال إلى ما يقارب 200 شاب وفتاة على مستوى مناطق السعودية، من خلال مبادرة "سند الزواج"؛ وذلك حرصًا من سموه على مساندة الأيتام من ذوي الظروف الخاصة، والأشخاص ذوي الإعاقة؛ لكونهم من الفئات ذات الأولوية لبرنامج "سند محمد بن سلمان".

وتأتي المرحلة الثانية من "سند الزواج" استكمالاً لمرحلة أولى، قدم فيها سمو ولي العهد مبلغ 520 مليون ريال، استفاد منها أكثر من 26.000 مستفيد في مختلف مناطق السعودية، كما تلقوا دورة تدريبية في الوعي المالي لتعزيز المعرفة والتثقيف حول الاستفادة المثلى من الدعم.

وتستهدف مبادرة "سند الزواج" بدعمها حديثي الزواج من الأيتام من ذوي الظروف الخاصة والأشخاص ذوي الإعاقة؛ لكونهم ضمن الفئات ذات الأولوية للبرنامج. ويأتي ذلك امتدادًا لاهتمام سموه ومساندته المستمرة لهذه الفئات، وتمكينه الشباب السعودي تحقيقًا لاستقرارهم الاجتماعي.

يُذكر أن برنامج "سند محمد بن سلمان" يهدف من خلال مبادراته المتعددة والمبتكرة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لأبناء السعودية، وتطوير منظومة الرعاية الاجتماعية؛ لتكون أكثر تمكينًا وكفاءة.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ولي العهد يوجِّه بصرف عطاء غير مشروط وغير مسترد بمبلغ 3.740.000 ريال لـ200 شاب وفتاة
سبق

وجَّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصرف عطاء غير مشروط وغير مسترد بمبلغ 3.740.000 ريال إلى ما يقارب 200 شاب وفتاة على مستوى مناطق السعودية، من خلال مبادرة "سند الزواج"؛ وذلك حرصًا من سموه على مساندة الأيتام من ذوي الظروف الخاصة، والأشخاص ذوي الإعاقة؛ لكونهم من الفئات ذات الأولوية لبرنامج "سند محمد بن سلمان".

وتأتي المرحلة الثانية من "سند الزواج" استكمالاً لمرحلة أولى، قدم فيها سمو ولي العهد مبلغ 520 مليون ريال، استفاد منها أكثر من 26.000 مستفيد في مختلف مناطق السعودية، كما تلقوا دورة تدريبية في الوعي المالي لتعزيز المعرفة والتثقيف حول الاستفادة المثلى من الدعم.

وتستهدف مبادرة "سند الزواج" بدعمها حديثي الزواج من الأيتام من ذوي الظروف الخاصة والأشخاص ذوي الإعاقة؛ لكونهم ضمن الفئات ذات الأولوية للبرنامج. ويأتي ذلك امتدادًا لاهتمام سموه ومساندته المستمرة لهذه الفئات، وتمكينه الشباب السعودي تحقيقًا لاستقرارهم الاجتماعي.

يُذكر أن برنامج "سند محمد بن سلمان" يهدف من خلال مبادراته المتعددة والمبتكرة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لأبناء السعودية، وتطوير منظومة الرعاية الاجتماعية؛ لتكون أكثر تمكينًا وكفاءة.

18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442
10:05 PM
اخر تعديل
19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442
01:53 AM

ولي العهد يوجِّه بصرف عطاء غير مشروط وغير مسترد بمبلغ 3.740.000 ريال لـ200 شاب وفتاة

ضمن مبادرة "سند الزواج" وعلى مستوى مناطق السعودية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
35
57,604

وجَّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصرف عطاء غير مشروط وغير مسترد بمبلغ 3.740.000 ريال إلى ما يقارب 200 شاب وفتاة على مستوى مناطق السعودية، من خلال مبادرة "سند الزواج"؛ وذلك حرصًا من سموه على مساندة الأيتام من ذوي الظروف الخاصة، والأشخاص ذوي الإعاقة؛ لكونهم من الفئات ذات الأولوية لبرنامج "سند محمد بن سلمان".

وتأتي المرحلة الثانية من "سند الزواج" استكمالاً لمرحلة أولى، قدم فيها سمو ولي العهد مبلغ 520 مليون ريال، استفاد منها أكثر من 26.000 مستفيد في مختلف مناطق السعودية، كما تلقوا دورة تدريبية في الوعي المالي لتعزيز المعرفة والتثقيف حول الاستفادة المثلى من الدعم.

وتستهدف مبادرة "سند الزواج" بدعمها حديثي الزواج من الأيتام من ذوي الظروف الخاصة والأشخاص ذوي الإعاقة؛ لكونهم ضمن الفئات ذات الأولوية للبرنامج. ويأتي ذلك امتدادًا لاهتمام سموه ومساندته المستمرة لهذه الفئات، وتمكينه الشباب السعودي تحقيقًا لاستقرارهم الاجتماعي.

يُذكر أن برنامج "سند محمد بن سلمان" يهدف من خلال مبادراته المتعددة والمبتكرة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لأبناء السعودية، وتطوير منظومة الرعاية الاجتماعية؛ لتكون أكثر تمكينًا وكفاءة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,975
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,083
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,427
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,886

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

بندر مغرم الشهري
المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

علي آل شرمة
فواتير المياه.. إلى أين؟!

فواتير المياه.. إلى أين؟!

ماجد البريكان
لبيك اللهم لبيك

لبيك اللهم لبيك

محمد الحيدر
{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

مها الجبر
مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

فهد البكر
التجربة والمدير "الجهجهوني"

التجربة والمدير "الجهجهوني"

عبدالغني الشيخ
حـديقـة الإنسان..!!

حـديقـة الإنسان..!!

أحمد عجب
الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

عبدالمحسن الحارثي
النصـر والهلال والخيارات البديلة!

النصـر والهلال والخيارات البديلة!

محمد الصيعري
المتبطرون..!

المتبطرون..!

عبدالعزيز بن ذياب
هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

بندر مغرم الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة