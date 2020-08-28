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إتاحة خدمة المدرب الصحي بالطائف في 30 مركزًا صحيًا

تتبنى تحسين صحة المريض وتمكنه من التحكم بالمرض

أطلقت صحة الطائف ممثلة بالإدارة العامة للتثقيف الإكلينيكي، مبادرة المدرب الصحي، حيث عمدت إلى تدريب المثقفين الصحيين على المبادرة وتحديد آلية العمل والبرامج ومتابعة مؤشرات المبادرة في المناطق بشكل مستمر، لضمان الوصول إلى مخرجات مفيدة وتحقيق أهداف المبادرة.

وتعتبر مبادرة المدرب الصحي من أهم مبادرات الرعاية الصحية الأولية والنموذج الجديد للرعاية الصحية الأولية، حيث تتبنى تحسين صحة المريض وتمكنه من التحكم بالمرض وتعزز دور الرعاية الصحية، من خلال وضع المدرب للخطط والبرامج المناسبة للمريض للوصول إلى نمط صحي وحياة صحية، وتمتد إلى تصحيح السلوكيات والمفاهيم من خلال التدريب والتثقيف والمتابعة والتواصل الفعال، وتستهدف مبادرة المدرب الصحي مرضى السكري وضغط الدم والسمنة وكذلك تصحيح السلوكيات.

وأوضحت "صحة الطائف" أنها أشركت ٤٠ مثقفًا ومثقفة في البرنامج التدريبي، وأتاحت خدمة المدرب الصحي في تطبيق "موعد" في ٣٠ مركزاً صحياً وبإشراف مستمر من إدارة التثقيف الإكلينيكي بالصحة العامة.

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إتاحة خدمة المدرب الصحي بالطائف في 30 مركزًا صحيًا
سبق

أطلقت صحة الطائف ممثلة بالإدارة العامة للتثقيف الإكلينيكي، مبادرة المدرب الصحي، حيث عمدت إلى تدريب المثقفين الصحيين على المبادرة وتحديد آلية العمل والبرامج ومتابعة مؤشرات المبادرة في المناطق بشكل مستمر، لضمان الوصول إلى مخرجات مفيدة وتحقيق أهداف المبادرة.

وتعتبر مبادرة المدرب الصحي من أهم مبادرات الرعاية الصحية الأولية والنموذج الجديد للرعاية الصحية الأولية، حيث تتبنى تحسين صحة المريض وتمكنه من التحكم بالمرض وتعزز دور الرعاية الصحية، من خلال وضع المدرب للخطط والبرامج المناسبة للمريض للوصول إلى نمط صحي وحياة صحية، وتمتد إلى تصحيح السلوكيات والمفاهيم من خلال التدريب والتثقيف والمتابعة والتواصل الفعال، وتستهدف مبادرة المدرب الصحي مرضى السكري وضغط الدم والسمنة وكذلك تصحيح السلوكيات.

وأوضحت "صحة الطائف" أنها أشركت ٤٠ مثقفًا ومثقفة في البرنامج التدريبي، وأتاحت خدمة المدرب الصحي في تطبيق "موعد" في ٣٠ مركزاً صحياً وبإشراف مستمر من إدارة التثقيف الإكلينيكي بالصحة العامة.

28 أغسطس 2020 - 9 محرّم 1442
07:59 PM

إتاحة خدمة المدرب الصحي بالطائف في 30 مركزًا صحيًا

تتبنى تحسين صحة المريض وتمكنه من التحكم بالمرض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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أطلقت صحة الطائف ممثلة بالإدارة العامة للتثقيف الإكلينيكي، مبادرة المدرب الصحي، حيث عمدت إلى تدريب المثقفين الصحيين على المبادرة وتحديد آلية العمل والبرامج ومتابعة مؤشرات المبادرة في المناطق بشكل مستمر، لضمان الوصول إلى مخرجات مفيدة وتحقيق أهداف المبادرة.

وتعتبر مبادرة المدرب الصحي من أهم مبادرات الرعاية الصحية الأولية والنموذج الجديد للرعاية الصحية الأولية، حيث تتبنى تحسين صحة المريض وتمكنه من التحكم بالمرض وتعزز دور الرعاية الصحية، من خلال وضع المدرب للخطط والبرامج المناسبة للمريض للوصول إلى نمط صحي وحياة صحية، وتمتد إلى تصحيح السلوكيات والمفاهيم من خلال التدريب والتثقيف والمتابعة والتواصل الفعال، وتستهدف مبادرة المدرب الصحي مرضى السكري وضغط الدم والسمنة وكذلك تصحيح السلوكيات.

وأوضحت "صحة الطائف" أنها أشركت ٤٠ مثقفًا ومثقفة في البرنامج التدريبي، وأتاحت خدمة المدرب الصحي في تطبيق "موعد" في ٣٠ مركزاً صحياً وبإشراف مستمر من إدارة التثقيف الإكلينيكي بالصحة العامة.

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