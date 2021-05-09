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"إيثار" تدعم 228 مريض قصور كلوي من غير القادرين بالشرقية خلال 3 أعوام

دشنت مبادرة "أملهم بالحياة" لاستهداف 80 مريضاً بمعدل 11520 جلسة سنوياً

تمكنت الجمعية الخيرية السعودية لتنشيط التبرع بالأعضاء بالمنطقة الشرقية "إيثار" من مساندة 228 مريض قصور كلوي نهائي من غير القادرين في المنطقة الشرقية خلال الأعوام الثلاث الماضية، وفيما تستهدف مبادرة "أملهم بالحياة" هذا العام 80 مريضاً بمتوسط 12 جلسة غسيل كلوي للفرد شهريا، بمعدل 11520 جلسة سنويا للمرضى على قوائم الدعم في جمعية إيثار.

وقدّم رئيس مجلس الإدارة خليفة الضبيب شكره للأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية الرئيس الفخري لجمعية (إيثار) لتدشين سموه حملة (أملهم بالحياة) ودعم سموه وتوجيهه ومتابعته المستمرة لكل ما من شأنه نجاح هذه الجمعية التي انطلقت قبل عشر سنوات حققت خلالها العديد من الإنجازات والمكتسبات، وأسهمت في رسم صورة واضحة للمجتمع بأهمية التبرع بالأعضاء الذي يعد قمة العطاء وأفضل أعمال الخير والتكافل الإنساني الذي حثنا عليه ديننا الحنيف.

وقال "الضبيب" أن رؤية الجمعية تسعى لتحقيق الريادة في أساليب تنشيط التبرع بالأعضاء وتطويرها من خلال توعية المجتمع، ونشر ثقافة التبرع بإستخدام أحدث وسائل المعلومات والاتصال.

وتابع: إننا نعيش اليوم تحولاً كبيراً تجسيداً لرؤية المملكة 2030 الميمونة، تقف خلاله الجمعية شامخةً جنباً إلى جنب بتكاملٍ وتناسقٍ مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء، والقطاع الصحي العام والخاص، بدعم من خيرة الأطباء والطواقم الطبية في المملكة، لتحقيق نتائج متميزة على الصعيد العالمي في مجالات التبرع وزراعة الأعضاء.

وأوضحت المدير التنفيذي لجمعية "إيثار" وعد شراحيلي أن الجمعية تمكنت من مساندة 228 مريض قصور كلوي نهائي من غير القادرين في المنطقة الشرقية خلال الأعوام الثلاث الماضية.

وقالت: إن مبادرة (أملهم بالحياة) تدعم مرضى القصور الكلوي النهائي من غير القادرين، لإعانتهم على غسيل الكلى وتثقيفهم وعائلاتهم صحياً، ومساعدتهم على الانخراط في الحياة بشكل فعال، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تستهدف لهذا العام 80 مريضاً بمتوسط 12 جلسة غسيل كلوي للفرد شهرياً، بمعدل 11520 جلسة سنوياً للمرضى على قوائم الدعم في جمعية إيثار.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"إيثار" تدعم 228 مريض قصور كلوي من غير القادرين بالشرقية خلال 3 أعوام
سبق

تمكنت الجمعية الخيرية السعودية لتنشيط التبرع بالأعضاء بالمنطقة الشرقية "إيثار" من مساندة 228 مريض قصور كلوي نهائي من غير القادرين في المنطقة الشرقية خلال الأعوام الثلاث الماضية، وفيما تستهدف مبادرة "أملهم بالحياة" هذا العام 80 مريضاً بمتوسط 12 جلسة غسيل كلوي للفرد شهريا، بمعدل 11520 جلسة سنويا للمرضى على قوائم الدعم في جمعية إيثار.

وقدّم رئيس مجلس الإدارة خليفة الضبيب شكره للأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية الرئيس الفخري لجمعية (إيثار) لتدشين سموه حملة (أملهم بالحياة) ودعم سموه وتوجيهه ومتابعته المستمرة لكل ما من شأنه نجاح هذه الجمعية التي انطلقت قبل عشر سنوات حققت خلالها العديد من الإنجازات والمكتسبات، وأسهمت في رسم صورة واضحة للمجتمع بأهمية التبرع بالأعضاء الذي يعد قمة العطاء وأفضل أعمال الخير والتكافل الإنساني الذي حثنا عليه ديننا الحنيف.

وقال "الضبيب" أن رؤية الجمعية تسعى لتحقيق الريادة في أساليب تنشيط التبرع بالأعضاء وتطويرها من خلال توعية المجتمع، ونشر ثقافة التبرع بإستخدام أحدث وسائل المعلومات والاتصال.

وتابع: إننا نعيش اليوم تحولاً كبيراً تجسيداً لرؤية المملكة 2030 الميمونة، تقف خلاله الجمعية شامخةً جنباً إلى جنب بتكاملٍ وتناسقٍ مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء، والقطاع الصحي العام والخاص، بدعم من خيرة الأطباء والطواقم الطبية في المملكة، لتحقيق نتائج متميزة على الصعيد العالمي في مجالات التبرع وزراعة الأعضاء.

وأوضحت المدير التنفيذي لجمعية "إيثار" وعد شراحيلي أن الجمعية تمكنت من مساندة 228 مريض قصور كلوي نهائي من غير القادرين في المنطقة الشرقية خلال الأعوام الثلاث الماضية.

وقالت: إن مبادرة (أملهم بالحياة) تدعم مرضى القصور الكلوي النهائي من غير القادرين، لإعانتهم على غسيل الكلى وتثقيفهم وعائلاتهم صحياً، ومساعدتهم على الانخراط في الحياة بشكل فعال، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تستهدف لهذا العام 80 مريضاً بمتوسط 12 جلسة غسيل كلوي للفرد شهرياً، بمعدل 11520 جلسة سنوياً للمرضى على قوائم الدعم في جمعية إيثار.

09 مايو 2021 - 27 رمضان 1442
04:36 PM

"إيثار" تدعم 228 مريض قصور كلوي من غير القادرين بالشرقية خلال 3 أعوام

دشنت مبادرة "أملهم بالحياة" لاستهداف 80 مريضاً بمعدل 11520 جلسة سنوياً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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تمكنت الجمعية الخيرية السعودية لتنشيط التبرع بالأعضاء بالمنطقة الشرقية "إيثار" من مساندة 228 مريض قصور كلوي نهائي من غير القادرين في المنطقة الشرقية خلال الأعوام الثلاث الماضية، وفيما تستهدف مبادرة "أملهم بالحياة" هذا العام 80 مريضاً بمتوسط 12 جلسة غسيل كلوي للفرد شهريا، بمعدل 11520 جلسة سنويا للمرضى على قوائم الدعم في جمعية إيثار.

وقدّم رئيس مجلس الإدارة خليفة الضبيب شكره للأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية الرئيس الفخري لجمعية (إيثار) لتدشين سموه حملة (أملهم بالحياة) ودعم سموه وتوجيهه ومتابعته المستمرة لكل ما من شأنه نجاح هذه الجمعية التي انطلقت قبل عشر سنوات حققت خلالها العديد من الإنجازات والمكتسبات، وأسهمت في رسم صورة واضحة للمجتمع بأهمية التبرع بالأعضاء الذي يعد قمة العطاء وأفضل أعمال الخير والتكافل الإنساني الذي حثنا عليه ديننا الحنيف.

وقال "الضبيب" أن رؤية الجمعية تسعى لتحقيق الريادة في أساليب تنشيط التبرع بالأعضاء وتطويرها من خلال توعية المجتمع، ونشر ثقافة التبرع بإستخدام أحدث وسائل المعلومات والاتصال.

وتابع: إننا نعيش اليوم تحولاً كبيراً تجسيداً لرؤية المملكة 2030 الميمونة، تقف خلاله الجمعية شامخةً جنباً إلى جنب بتكاملٍ وتناسقٍ مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء، والقطاع الصحي العام والخاص، بدعم من خيرة الأطباء والطواقم الطبية في المملكة، لتحقيق نتائج متميزة على الصعيد العالمي في مجالات التبرع وزراعة الأعضاء.

وأوضحت المدير التنفيذي لجمعية "إيثار" وعد شراحيلي أن الجمعية تمكنت من مساندة 228 مريض قصور كلوي نهائي من غير القادرين في المنطقة الشرقية خلال الأعوام الثلاث الماضية.

وقالت: إن مبادرة (أملهم بالحياة) تدعم مرضى القصور الكلوي النهائي من غير القادرين، لإعانتهم على غسيل الكلى وتثقيفهم وعائلاتهم صحياً، ومساعدتهم على الانخراط في الحياة بشكل فعال، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تستهدف لهذا العام 80 مريضاً بمتوسط 12 جلسة غسيل كلوي للفرد شهرياً، بمعدل 11520 جلسة سنوياً للمرضى على قوائم الدعم في جمعية إيثار.

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