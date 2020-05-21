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لبنان: 63 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع العدد الإجمالي إلى 1024

كشفت وزارة الصحة اللبنانية، في تقريرها اليومي عن مستجدات الإصابات بفيروس كورونا المستجد، عن 63 حالة تم إثباتها مخبرياً، 36 من المقيمين و27 من الوافدين، مما رفع العدد التراكمي للإصابات إلى 1024 إصابة.

وذكر التقرير أنّه خلال الساعات ال 24 الماضية، تم إجراء فحوصات PCR الخاصة بالفيروس على 2147 شخصاً، 2057 منها للمقيمين، و90 للوافدين.

ولا يزال عدد الوفيات جرّاء الفيروس مستقراً على 26 وفاة، أما حالات الشفاء المخبري فقد ارتفعت لتبلغ 663 حالة.

لبنان فيروس كورونا الجديد

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لبنان: 63 إصابة جديدة بكورونا
سبق

كشفت وزارة الصحة اللبنانية، في تقريرها اليومي عن مستجدات الإصابات بفيروس كورونا المستجد، عن 63 حالة تم إثباتها مخبرياً، 36 من المقيمين و27 من الوافدين، مما رفع العدد التراكمي للإصابات إلى 1024 إصابة.

وذكر التقرير أنّه خلال الساعات ال 24 الماضية، تم إجراء فحوصات PCR الخاصة بالفيروس على 2147 شخصاً، 2057 منها للمقيمين، و90 للوافدين.

ولا يزال عدد الوفيات جرّاء الفيروس مستقراً على 26 وفاة، أما حالات الشفاء المخبري فقد ارتفعت لتبلغ 663 حالة.

21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441
04:49 PM

لبنان: 63 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع العدد الإجمالي إلى 1024

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت وزارة الصحة اللبنانية، في تقريرها اليومي عن مستجدات الإصابات بفيروس كورونا المستجد، عن 63 حالة تم إثباتها مخبرياً، 36 من المقيمين و27 من الوافدين، مما رفع العدد التراكمي للإصابات إلى 1024 إصابة.

وذكر التقرير أنّه خلال الساعات ال 24 الماضية، تم إجراء فحوصات PCR الخاصة بالفيروس على 2147 شخصاً، 2057 منها للمقيمين، و90 للوافدين.

ولا يزال عدد الوفيات جرّاء الفيروس مستقراً على 26 وفاة، أما حالات الشفاء المخبري فقد ارتفعت لتبلغ 663 حالة.

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