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هنا حيلة "رائعة" لمعرفة أكثر شخص تراسله عبر "واتساب"

عبر  قائمة تكون وفقاً لأكبر قدر من البيانات خلال المحادثات

هل تساءلت يوماً عن أكثر شخص تراسله عبر تطبيق "واتساب"؟ وكم عدد الرسائل بينكما؟ إذا كانت الإجابة "نعم"، فأنت بحاجة إلى هذه الحيلة الرائعة.

يوفر تطبيق واتساب طريقة رائعة لمعرفة مَن تراسله بشكل أكبر وكذلك عدد الرسائل والصور ومقاطع الفيديو، وأيضاً الرسائل الصوتية المتبادلة بينكم عبر التطبيق.

وفق "سبوتنيك" يتم ترتيب ذلك في قائمة تكون وفقاً لأكبر قدر من البيانات خلال المحادثة مع جهات الاتصال المختلفة.

معرفة عدد الرسائل المتبادلة:

افتح الخيارات الإضافية.

اضغط على "إعدادات" (Settings).

اختر "البيانات والتخزين" (Date and Storage).

اضغط على "التخزين المستخدم" (Storage Usage).

اختر جهة الاتصال لترى مقدار مراسلتك معهم.

يظهر رقم بجانب كل جهة اتصال يمثل العدد الإجمالي لحجم الرسائل المتبادلة، وتشمل الإحصائيات الرسائل النصية، والصور، والصور المتحركة، ومقاطع الفيديو، والرسائل الصوتية، والوثائق.

يُشار إلى أن تطبيق "واتساب" هو أحد أكثر تطبيقات المراسلة انتشاراً في العالم ويستخدمه نحو 1.5 مليار مستخدم.

واتساب

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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هنا حيلة "رائعة" لمعرفة أكثر شخص تراسله عبر "واتساب"
سبق

هل تساءلت يوماً عن أكثر شخص تراسله عبر تطبيق "واتساب"؟ وكم عدد الرسائل بينكما؟ إذا كانت الإجابة "نعم"، فأنت بحاجة إلى هذه الحيلة الرائعة.

يوفر تطبيق واتساب طريقة رائعة لمعرفة مَن تراسله بشكل أكبر وكذلك عدد الرسائل والصور ومقاطع الفيديو، وأيضاً الرسائل الصوتية المتبادلة بينكم عبر التطبيق.

وفق "سبوتنيك" يتم ترتيب ذلك في قائمة تكون وفقاً لأكبر قدر من البيانات خلال المحادثة مع جهات الاتصال المختلفة.

معرفة عدد الرسائل المتبادلة:

افتح الخيارات الإضافية.

اضغط على "إعدادات" (Settings).

اختر "البيانات والتخزين" (Date and Storage).

اضغط على "التخزين المستخدم" (Storage Usage).

اختر جهة الاتصال لترى مقدار مراسلتك معهم.

يظهر رقم بجانب كل جهة اتصال يمثل العدد الإجمالي لحجم الرسائل المتبادلة، وتشمل الإحصائيات الرسائل النصية، والصور، والصور المتحركة، ومقاطع الفيديو، والرسائل الصوتية، والوثائق.

يُشار إلى أن تطبيق "واتساب" هو أحد أكثر تطبيقات المراسلة انتشاراً في العالم ويستخدمه نحو 1.5 مليار مستخدم.

08 مارس 2020 - 13 رجب 1441
09:17 AM

هنا حيلة "رائعة" لمعرفة أكثر شخص تراسله عبر "واتساب"

عبر  قائمة تكون وفقاً لأكبر قدر من البيانات خلال المحادثات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
4,261

هل تساءلت يوماً عن أكثر شخص تراسله عبر تطبيق "واتساب"؟ وكم عدد الرسائل بينكما؟ إذا كانت الإجابة "نعم"، فأنت بحاجة إلى هذه الحيلة الرائعة.

يوفر تطبيق واتساب طريقة رائعة لمعرفة مَن تراسله بشكل أكبر وكذلك عدد الرسائل والصور ومقاطع الفيديو، وأيضاً الرسائل الصوتية المتبادلة بينكم عبر التطبيق.

وفق "سبوتنيك" يتم ترتيب ذلك في قائمة تكون وفقاً لأكبر قدر من البيانات خلال المحادثة مع جهات الاتصال المختلفة.

معرفة عدد الرسائل المتبادلة:

افتح الخيارات الإضافية.

اضغط على "إعدادات" (Settings).

اختر "البيانات والتخزين" (Date and Storage).

اضغط على "التخزين المستخدم" (Storage Usage).

اختر جهة الاتصال لترى مقدار مراسلتك معهم.

يظهر رقم بجانب كل جهة اتصال يمثل العدد الإجمالي لحجم الرسائل المتبادلة، وتشمل الإحصائيات الرسائل النصية، والصور، والصور المتحركة، ومقاطع الفيديو، والرسائل الصوتية، والوثائق.

يُشار إلى أن تطبيق "واتساب" هو أحد أكثر تطبيقات المراسلة انتشاراً في العالم ويستخدمه نحو 1.5 مليار مستخدم.

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2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,056
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91 مليار ..

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