ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال الأزمة الإنسانية التي يمر بها.

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتسليم السلة الغذائية لشهر سبتمبر 2019م لأسر 420 يتيماً ويتيمةً من أيتام محافظات مأرب وصنعاء والبيضاء والجوف والساحل الغربي، ضمن برنامج لست وحدك لحماية أسر الأيتام في اليمن.

مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم السلة الغذائية الشهرية لأسر الأيتام من عدة محافظات يمنية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-10-05 قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتسليم السلة الغذائية لشهر سبتمبر 2019م لأسر 420 يتيماً ويتيمةً من أيتام محافظات مأرب وصنعاء والبيضاء والجوف والساحل الغربي، ضمن برنامج لست وحدك لحماية أسر الأيتام في اليمن. ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال الأزمة الإنسانية التي يمر بها.

05 أكتوبر 2019 - 6 صفر 1441 06:47 PM

مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم السلة الغذائية الشهرية لأسر الأيتام من عدة محافظات يمنية ضمن برنامج "لست وحدك"





A A A





5 مشاركة

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتسليم السلة الغذائية لشهر سبتمبر 2019م لأسر 420 يتيماً ويتيمةً من أيتام محافظات مأرب وصنعاء والبيضاء والجوف والساحل الغربي، ضمن برنامج لست وحدك لحماية أسر الأيتام في اليمن.

ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال الأزمة الإنسانية التي يمر بها.