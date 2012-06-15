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مسابح برفحاء تفتقر لوسائل السلامة.. والأهالي: "فخاخ موت" يجب إغلاقها

بعد غرق مواطن في مسبح استراحة بحي الربيع

جدّد أهالي محافظة رفحاء مطالباتهم للجهات المعنية بضرورة إغلاق المسابح لحين استيفاء شروط السلامة كاملة؛ وذلك تزامناً مع غرق مواطن في مسبح استراحة بحي الربيع يفتقر لبعض وسائل السلامة.

وقال الأهالي في شكواهم لـ"سبق": إن غالبية المسابح في محافظة رفحاء تفتقر لوسائل السلامة المطلوبة، ومنها السباح المنقذ والمقابض المعدنية والسلالم الموجودة على جوانب المسبح وطوق النجاة والحبال وكاميرات المراقبة، بالإضافة إلى نقاط التصريف السريعة للمياه.

وأضافوا: مع تزايد درجات الحرارة وإعلان دخول موسم الصيف يتزايد الإقبال على المسابح بشكل كبير، ويجدها الناس ملاذاً للمتعة والترفيه، وعدم تقيد ملاك المسابح باشتراطات السلامة والبحث عن الكسب المادي قد يحصد ضحاياه من الأطفال الصغار ومن لا يجيدون السباحة.

وناشد الأهالي تكوين لجان عاجلة لإغلاق جميع المسابح المخالفة مؤقتاً لحين التقيد بوسائل واشتراطات السلامة المطلوبة؛ حفاظاً على الأرواح، حيث باتت فخاخاً للموت ومصايد تتربص بالأهالي.

الجدير بالذكر أن محافظة رفحاء شهدت حادثة مفجعة تمثلت في سقوط مواطن يبلغ من العمر ١٨ عاماً في مسبح استراحة، وفشل عامل الموقع في تقديم المساعدة له حتى فاضت روحه غرقاً.

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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مسابح برفحاء تفتقر لوسائل السلامة.. والأهالي: "فخاخ موت" يجب إغلاقها
سبق

جدّد أهالي محافظة رفحاء مطالباتهم للجهات المعنية بضرورة إغلاق المسابح لحين استيفاء شروط السلامة كاملة؛ وذلك تزامناً مع غرق مواطن في مسبح استراحة بحي الربيع يفتقر لبعض وسائل السلامة.

وقال الأهالي في شكواهم لـ"سبق": إن غالبية المسابح في محافظة رفحاء تفتقر لوسائل السلامة المطلوبة، ومنها السباح المنقذ والمقابض المعدنية والسلالم الموجودة على جوانب المسبح وطوق النجاة والحبال وكاميرات المراقبة، بالإضافة إلى نقاط التصريف السريعة للمياه.

وأضافوا: مع تزايد درجات الحرارة وإعلان دخول موسم الصيف يتزايد الإقبال على المسابح بشكل كبير، ويجدها الناس ملاذاً للمتعة والترفيه، وعدم تقيد ملاك المسابح باشتراطات السلامة والبحث عن الكسب المادي قد يحصد ضحاياه من الأطفال الصغار ومن لا يجيدون السباحة.

وناشد الأهالي تكوين لجان عاجلة لإغلاق جميع المسابح المخالفة مؤقتاً لحين التقيد بوسائل واشتراطات السلامة المطلوبة؛ حفاظاً على الأرواح، حيث باتت فخاخاً للموت ومصايد تتربص بالأهالي.

الجدير بالذكر أن محافظة رفحاء شهدت حادثة مفجعة تمثلت في سقوط مواطن يبلغ من العمر ١٨ عاماً في مسبح استراحة، وفشل عامل الموقع في تقديم المساعدة له حتى فاضت روحه غرقاً.

15 يونيو 2019 - 12 شوّال 1440
06:16 PM

مسابح برفحاء تفتقر لوسائل السلامة.. والأهالي: "فخاخ موت" يجب إغلاقها

بعد غرق مواطن في مسبح استراحة بحي الربيع

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عويد التومي - رفحاء
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جدّد أهالي محافظة رفحاء مطالباتهم للجهات المعنية بضرورة إغلاق المسابح لحين استيفاء شروط السلامة كاملة؛ وذلك تزامناً مع غرق مواطن في مسبح استراحة بحي الربيع يفتقر لبعض وسائل السلامة.

وقال الأهالي في شكواهم لـ"سبق": إن غالبية المسابح في محافظة رفحاء تفتقر لوسائل السلامة المطلوبة، ومنها السباح المنقذ والمقابض المعدنية والسلالم الموجودة على جوانب المسبح وطوق النجاة والحبال وكاميرات المراقبة، بالإضافة إلى نقاط التصريف السريعة للمياه.

وأضافوا: مع تزايد درجات الحرارة وإعلان دخول موسم الصيف يتزايد الإقبال على المسابح بشكل كبير، ويجدها الناس ملاذاً للمتعة والترفيه، وعدم تقيد ملاك المسابح باشتراطات السلامة والبحث عن الكسب المادي قد يحصد ضحاياه من الأطفال الصغار ومن لا يجيدون السباحة.

وناشد الأهالي تكوين لجان عاجلة لإغلاق جميع المسابح المخالفة مؤقتاً لحين التقيد بوسائل واشتراطات السلامة المطلوبة؛ حفاظاً على الأرواح، حيث باتت فخاخاً للموت ومصايد تتربص بالأهالي.

الجدير بالذكر أن محافظة رفحاء شهدت حادثة مفجعة تمثلت في سقوط مواطن يبلغ من العمر ١٨ عاماً في مسبح استراحة، وفشل عامل الموقع في تقديم المساعدة له حتى فاضت روحه غرقاً.

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