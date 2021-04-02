الولايات المتحدة تؤكّد مواصلتها دعم المملكة في الدفاع عن أراضيها ومواجهة التهديدات الحوثية

الإدارة الأمريكية تدرك أن إيران لا تزال تشكّل تهديداً لجيرانها

أكّد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي؛ دعم الولايات المتحدة الأمريكية للمملكة في الدفاع عن أراضيها ومواجهة التهديدات الحوثية.

ودعا كيربي؛ في مؤتمر صحفي، اليوم، ميليشيا الحوثي إلى وقف هجماتها والعمل على تحقيق حل سياسي.

وعن التهديدات الإيرانية، أشار إلى أن الإدارة الأمريكية تدرك أن إيران لا تزال تشكّل تهديداً لجيرانها ومصالح الأمن القومي الأمريكي بالمنطقة.

وأضاف، أن برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية لايزال موجوداً، مؤكداً أن دعم إيران المستمر للجماعات الإرهابية في المنطقة يمثّل مشكلة، وقد تسارع من نواحٍ كثيرة، مما يهدّد المصالح الأمريكية، ومصالح حلفائها في المنطقة.