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أمانة حائل تغلق ٣٤٠٧ منشآت وتصادر 14 طن مواد غذائية تالفة خلال رمضان

تكثيف الرقابة على صالونات الحلاقة وأسواق النفع العام والمسالخ والمطابخ مع بدء إجازة العيد

اتخذت أمانة منطقة حائل والبلديات التابعة لها قرارات بإغلاق ٣،٤٠٧ منشآت ومصادرة ١٤،٣٧٦ كجم من المواد التالفة وغير الصالحة، وذلك بعد ٣١،٦٤٣ جولة رقابية خلال شهر رمضان المبارك على عدد من المنشآت والمجمعات التجارية والمطاعم والمولات والكافيهات.

جاء ذلك بعدما وجه أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم بن سعيد أبو راس، كافة البلديات والفرق الرقابية بتكثيف الجهود الرقابية على المنشآت والمجمعات التجارية والمطاعم والمولات والكافيهات خلال شهر رمضان، للتأكد من تطبيقها والتزامها بالإجراءات والتدابير الاحترازية والصحية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد المهندس أبو راس، على تلك الفرق بتكثيف الجهود الرقابية على صالونات الحلاقة وأسواق النفع العام والمسالخ والمطابخ بالتزامن مع إجازة عيد الفطر المبارك للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الوقائية والصحية للحد من انتشار فيروس كورونا وإيقاع العقوبات بحق المخالفين.

ودعا أمين المنطقة المواطنين والمقيمين بالتقيد بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، ومنها لبس الكمام والتباعد الاجتماعي وتطبيق توكلنا وتعقيم اليدين والإبلاغ عن أية مخالفات تخص تطبيق الاحترازات الوقائية من خلال قنوات التواصل مع الأمانة كالاتصال على الرقم ٩٤٠ أو تطبيق بلدي ٩٤٠ المتاح عبر الأجهزة الذكية.


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أمانة حائل تغلق ٣٤٠٧ منشآت وتصادر 14 طن مواد غذائية تالفة خلال رمضان
سبق

اتخذت أمانة منطقة حائل والبلديات التابعة لها قرارات بإغلاق ٣،٤٠٧ منشآت ومصادرة ١٤،٣٧٦ كجم من المواد التالفة وغير الصالحة، وذلك بعد ٣١،٦٤٣ جولة رقابية خلال شهر رمضان المبارك على عدد من المنشآت والمجمعات التجارية والمطاعم والمولات والكافيهات.

جاء ذلك بعدما وجه أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم بن سعيد أبو راس، كافة البلديات والفرق الرقابية بتكثيف الجهود الرقابية على المنشآت والمجمعات التجارية والمطاعم والمولات والكافيهات خلال شهر رمضان، للتأكد من تطبيقها والتزامها بالإجراءات والتدابير الاحترازية والصحية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد المهندس أبو راس، على تلك الفرق بتكثيف الجهود الرقابية على صالونات الحلاقة وأسواق النفع العام والمسالخ والمطابخ بالتزامن مع إجازة عيد الفطر المبارك للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الوقائية والصحية للحد من انتشار فيروس كورونا وإيقاع العقوبات بحق المخالفين.

ودعا أمين المنطقة المواطنين والمقيمين بالتقيد بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، ومنها لبس الكمام والتباعد الاجتماعي وتطبيق توكلنا وتعقيم اليدين والإبلاغ عن أية مخالفات تخص تطبيق الاحترازات الوقائية من خلال قنوات التواصل مع الأمانة كالاتصال على الرقم ٩٤٠ أو تطبيق بلدي ٩٤٠ المتاح عبر الأجهزة الذكية.


10 مايو 2021 - 28 رمضان 1442
03:03 PM

أمانة حائل تغلق ٣٤٠٧ منشآت وتصادر 14 طن مواد غذائية تالفة خلال رمضان

تكثيف الرقابة على صالونات الحلاقة وأسواق النفع العام والمسالخ والمطابخ مع بدء إجازة العيد

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خالد السليمي - حائل
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اتخذت أمانة منطقة حائل والبلديات التابعة لها قرارات بإغلاق ٣،٤٠٧ منشآت ومصادرة ١٤،٣٧٦ كجم من المواد التالفة وغير الصالحة، وذلك بعد ٣١،٦٤٣ جولة رقابية خلال شهر رمضان المبارك على عدد من المنشآت والمجمعات التجارية والمطاعم والمولات والكافيهات.

جاء ذلك بعدما وجه أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم بن سعيد أبو راس، كافة البلديات والفرق الرقابية بتكثيف الجهود الرقابية على المنشآت والمجمعات التجارية والمطاعم والمولات والكافيهات خلال شهر رمضان، للتأكد من تطبيقها والتزامها بالإجراءات والتدابير الاحترازية والصحية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد المهندس أبو راس، على تلك الفرق بتكثيف الجهود الرقابية على صالونات الحلاقة وأسواق النفع العام والمسالخ والمطابخ بالتزامن مع إجازة عيد الفطر المبارك للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الوقائية والصحية للحد من انتشار فيروس كورونا وإيقاع العقوبات بحق المخالفين.

ودعا أمين المنطقة المواطنين والمقيمين بالتقيد بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، ومنها لبس الكمام والتباعد الاجتماعي وتطبيق توكلنا وتعقيم اليدين والإبلاغ عن أية مخالفات تخص تطبيق الاحترازات الوقائية من خلال قنوات التواصل مع الأمانة كالاتصال على الرقم ٩٤٠ أو تطبيق بلدي ٩٤٠ المتاح عبر الأجهزة الذكية.


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