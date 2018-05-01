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فتاة بالقنفذة تواجه المجهول بعدما رفضت أسرتها وجهات حكومية عدة استلامها

"المتحمي" قال إن الفحوصات بيَّنت عدم وجود سبب يستدعي إبقاءها بالمستشفى

تواجه فتاة بالقنفذة مصيرها المجهول بعد تخلي أسرتها عن استقبالها، وتنصُّل جهات حكومية عدة من استلامها في ظل عدم وجود ممثل للحماية الاجتماعية بالقنفذة.

وأشارت المصادر إلى أن الفتاة موجودة حاليًا بمستشفى القنفذة الذي لا يزال يرفض استلامها بحجة عدم الاختصاص.

وتعاني الفتاة المذكورة منذ أشهر عدة، بعدما أغلقت في وجهها الدور الاجتماعية أبوابها.

ومن جهته، أوضح متحدث صحة القنفذة إبراهيم المتحمي أنه تم الكشف على الحالة المذكورة، وتبيَّن من الفحوصات السريرية والمخبرية عدم وجود سبب يستدعي تنويمها أو إبقاءها بالمستشفى.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فتاة بالقنفذة تواجه المجهول بعدما رفضت أسرتها وجهات حكومية عدة استلامها
سبق

تواجه فتاة بالقنفذة مصيرها المجهول بعد تخلي أسرتها عن استقبالها، وتنصُّل جهات حكومية عدة من استلامها في ظل عدم وجود ممثل للحماية الاجتماعية بالقنفذة.

وأشارت المصادر إلى أن الفتاة موجودة حاليًا بمستشفى القنفذة الذي لا يزال يرفض استلامها بحجة عدم الاختصاص.

وتعاني الفتاة المذكورة منذ أشهر عدة، بعدما أغلقت في وجهها الدور الاجتماعية أبوابها.

ومن جهته، أوضح متحدث صحة القنفذة إبراهيم المتحمي أنه تم الكشف على الحالة المذكورة، وتبيَّن من الفحوصات السريرية والمخبرية عدم وجود سبب يستدعي تنويمها أو إبقاءها بالمستشفى.

01 مايو 2018 - 15 شعبان 1439
12:41 AM

فتاة بالقنفذة تواجه المجهول بعدما رفضت أسرتها وجهات حكومية عدة استلامها

"المتحمي" قال إن الفحوصات بيَّنت عدم وجود سبب يستدعي إبقاءها بالمستشفى

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صحيفة سبق الإلكترونية - القنفذة
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42,114

تواجه فتاة بالقنفذة مصيرها المجهول بعد تخلي أسرتها عن استقبالها، وتنصُّل جهات حكومية عدة من استلامها في ظل عدم وجود ممثل للحماية الاجتماعية بالقنفذة.

وأشارت المصادر إلى أن الفتاة موجودة حاليًا بمستشفى القنفذة الذي لا يزال يرفض استلامها بحجة عدم الاختصاص.

وتعاني الفتاة المذكورة منذ أشهر عدة، بعدما أغلقت في وجهها الدور الاجتماعية أبوابها.

ومن جهته، أوضح متحدث صحة القنفذة إبراهيم المتحمي أنه تم الكشف على الحالة المذكورة، وتبيَّن من الفحوصات السريرية والمخبرية عدم وجود سبب يستدعي تنويمها أو إبقاءها بالمستشفى.

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