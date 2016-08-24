"محافظ شرورة" يستقبل مدير عام جوازات نجران

حث على بذل المزيد من الجهود لخدمة المواطن والمقيم

التقى محافظ شرورة المكلف موفق بن عبدالهادي العـنزي بمكـتبه في المحافظة، مدير جوازات منطقة نجران العميد سليمان بن محمد الخليل بحضور مدير جوازات شرورة المقدم ماجد أحمد الشعفي.

وفي بداية اللقاء اطلع العـنزي على سير العمل، كما ناقش عددًا من الموضوعات بالجوازات ومنفذ الوديعة الحدودي، وأكد أهمية بذل المزيد من الجهود لتطوير العمل في خدمة المواطنين والمقيمين والمسافرين وفقًا لتوجيهات أمير المنطقة الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد ونائبه.

وفي نهاية اللقاء شكر مدير جوازات نجران العنزي على حسن الاستقبال والاستفادة من التوجيهات لما فيه الصالح العام.