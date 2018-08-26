النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هل تُقيِّم "التعليم" الوضع التعليمي بعد أسبوعَيْن من الدراسة الحضورية؟.. "غروي" يجيب

قال إن تقارير استعدادات المدارس مطمئنة بعد حملة التحصين التي تقوم بها "الصحة"

كشف مساعد مدير الإشراف التربوي بوزارة التعليم هادي غروي أن الوزارة تتلقى بلاغات من إداراتها التعليمية بمختلف مناطق ومحافظات السعودية بتقارير دورية عن الاستعدادات والوضع التعليمي والدراسي في المدارس، وذلك منذ فترة مبكرة، تسبق انطلاقة العام الدراسي الأحد المقبل، واصفًا تلك التقارير بأنها مطمئنة.

وتفصيلاً، جاء ذلك في رده لقناة الإخبارية على إمكانية تقييم الوضع الدراسي والتعليمي في المدارس بعد أسبوعَيْن أو ثلاثة من بداية الدراسة الحضورية.

وعن دوام المعلمين والمعلمات المغتربين خارج مدنهم قال "غروي": في العام الماضي كان التعليم عن بُعد بالكامل في جميع المراحل الدراسية، أما هذه السنة فسيكون التعليم عن بُعد لمرحلتَي رياض الأطفال والابتدائية، وتُرك للجنة التنفيذية في مكاتب التعليم تحديد حضور المعلم والمعلمة للمدرسة يومًا في الأسبوع.

وعزا "غروي" تحديد المدة الزمنية لحصص المرحلة الثانوية بـ50 دقيقة إلى إطلاق نظام المسارات والفصول الدراسية الثلاثة التي ستُطبَّق خلال هذا العام الدراسي، فيما سيكون زمن الحصة 45 دقيقة للمرحلة المتوسطة، وفي الابتدائية سيكون زمن الحصة يتناسب مع التعليم عن بُعد.

وبخصوص السيطرة على طلاب وطالبات المرحلتَيْن المتوسطة والثانوية بعد السماح لهم بحمل أجهزة الهاتف المحمول داخل المدارس ردَّ "غروي" بأن الطلاب والطالبات على قدر المسؤولية، مشيرًا إلى أن وجود الجوال لتسهيل عملية الدخول الصباحية، وتسريعها للمدارس، مشددًا على أهمية دور الأسرة (الشريك الأساسي للوزارة) في التوعية باستخدام الأجهزة الذكية، مع دور المدرسة في توعية الطلاب بالاستخدام الأمثل لهذه الأجهزة.

وعن تقييم الوضع الدراسي والتعليمي بعد أسبوعَيْن من بداية الدراسة الحضورية أوضح غروي أن وزارة التعليم بدأت في استلام تقارير بشكل دوري من قِبل بداية العام الدراسي من جميع إدارات التعليم، واصفًا إياها بأنها مطمئنة.

وعن تخوُّف بعض أولياء الأمور من ذهاب أبنائهم إلى المدارس شدَّد غروي على أن وزارة التعليم حريصة على الالتزام بجميع البروتوكولات الوقائية، مشيرًا إلى أن الوضع مطمئن -بإذن الله- بعد حملة التحصين التي تقوم بها وزارة الصحة، مستدركًا: لكن الجهد كبير على الجميع في ظل ظروف الجائحة الاستثنائية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
هل تُقيِّم "التعليم" الوضع التعليمي بعد أسبوعَيْن من الدراسة الحضورية؟.. "غروي" يجيب
سبق

كشف مساعد مدير الإشراف التربوي بوزارة التعليم هادي غروي أن الوزارة تتلقى بلاغات من إداراتها التعليمية بمختلف مناطق ومحافظات السعودية بتقارير دورية عن الاستعدادات والوضع التعليمي والدراسي في المدارس، وذلك منذ فترة مبكرة، تسبق انطلاقة العام الدراسي الأحد المقبل، واصفًا تلك التقارير بأنها مطمئنة.

وتفصيلاً، جاء ذلك في رده لقناة الإخبارية على إمكانية تقييم الوضع الدراسي والتعليمي في المدارس بعد أسبوعَيْن أو ثلاثة من بداية الدراسة الحضورية.

وعن دوام المعلمين والمعلمات المغتربين خارج مدنهم قال "غروي": في العام الماضي كان التعليم عن بُعد بالكامل في جميع المراحل الدراسية، أما هذه السنة فسيكون التعليم عن بُعد لمرحلتَي رياض الأطفال والابتدائية، وتُرك للجنة التنفيذية في مكاتب التعليم تحديد حضور المعلم والمعلمة للمدرسة يومًا في الأسبوع.

وعزا "غروي" تحديد المدة الزمنية لحصص المرحلة الثانوية بـ50 دقيقة إلى إطلاق نظام المسارات والفصول الدراسية الثلاثة التي ستُطبَّق خلال هذا العام الدراسي، فيما سيكون زمن الحصة 45 دقيقة للمرحلة المتوسطة، وفي الابتدائية سيكون زمن الحصة يتناسب مع التعليم عن بُعد.

وبخصوص السيطرة على طلاب وطالبات المرحلتَيْن المتوسطة والثانوية بعد السماح لهم بحمل أجهزة الهاتف المحمول داخل المدارس ردَّ "غروي" بأن الطلاب والطالبات على قدر المسؤولية، مشيرًا إلى أن وجود الجوال لتسهيل عملية الدخول الصباحية، وتسريعها للمدارس، مشددًا على أهمية دور الأسرة (الشريك الأساسي للوزارة) في التوعية باستخدام الأجهزة الذكية، مع دور المدرسة في توعية الطلاب بالاستخدام الأمثل لهذه الأجهزة.

وعن تقييم الوضع الدراسي والتعليمي بعد أسبوعَيْن من بداية الدراسة الحضورية أوضح غروي أن وزارة التعليم بدأت في استلام تقارير بشكل دوري من قِبل بداية العام الدراسي من جميع إدارات التعليم، واصفًا إياها بأنها مطمئنة.

وعن تخوُّف بعض أولياء الأمور من ذهاب أبنائهم إلى المدارس شدَّد غروي على أن وزارة التعليم حريصة على الالتزام بجميع البروتوكولات الوقائية، مشيرًا إلى أن الوضع مطمئن -بإذن الله- بعد حملة التحصين التي تقوم بها وزارة الصحة، مستدركًا: لكن الجهد كبير على الجميع في ظل ظروف الجائحة الاستثنائية.

26 أغسطس 2021 - 18 محرّم 1443
01:19 AM

هل تُقيِّم "التعليم" الوضع التعليمي بعد أسبوعَيْن من الدراسة الحضورية؟.. "غروي" يجيب

قال إن تقارير استعدادات المدارس مطمئنة بعد حملة التحصين التي تقوم بها "الصحة"

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
1
4,083

كشف مساعد مدير الإشراف التربوي بوزارة التعليم هادي غروي أن الوزارة تتلقى بلاغات من إداراتها التعليمية بمختلف مناطق ومحافظات السعودية بتقارير دورية عن الاستعدادات والوضع التعليمي والدراسي في المدارس، وذلك منذ فترة مبكرة، تسبق انطلاقة العام الدراسي الأحد المقبل، واصفًا تلك التقارير بأنها مطمئنة.

وتفصيلاً، جاء ذلك في رده لقناة الإخبارية على إمكانية تقييم الوضع الدراسي والتعليمي في المدارس بعد أسبوعَيْن أو ثلاثة من بداية الدراسة الحضورية.

وعن دوام المعلمين والمعلمات المغتربين خارج مدنهم قال "غروي": في العام الماضي كان التعليم عن بُعد بالكامل في جميع المراحل الدراسية، أما هذه السنة فسيكون التعليم عن بُعد لمرحلتَي رياض الأطفال والابتدائية، وتُرك للجنة التنفيذية في مكاتب التعليم تحديد حضور المعلم والمعلمة للمدرسة يومًا في الأسبوع.

وعزا "غروي" تحديد المدة الزمنية لحصص المرحلة الثانوية بـ50 دقيقة إلى إطلاق نظام المسارات والفصول الدراسية الثلاثة التي ستُطبَّق خلال هذا العام الدراسي، فيما سيكون زمن الحصة 45 دقيقة للمرحلة المتوسطة، وفي الابتدائية سيكون زمن الحصة يتناسب مع التعليم عن بُعد.

وبخصوص السيطرة على طلاب وطالبات المرحلتَيْن المتوسطة والثانوية بعد السماح لهم بحمل أجهزة الهاتف المحمول داخل المدارس ردَّ "غروي" بأن الطلاب والطالبات على قدر المسؤولية، مشيرًا إلى أن وجود الجوال لتسهيل عملية الدخول الصباحية، وتسريعها للمدارس، مشددًا على أهمية دور الأسرة (الشريك الأساسي للوزارة) في التوعية باستخدام الأجهزة الذكية، مع دور المدرسة في توعية الطلاب بالاستخدام الأمثل لهذه الأجهزة.

وعن تقييم الوضع الدراسي والتعليمي بعد أسبوعَيْن من بداية الدراسة الحضورية أوضح غروي أن وزارة التعليم بدأت في استلام تقارير بشكل دوري من قِبل بداية العام الدراسي من جميع إدارات التعليم، واصفًا إياها بأنها مطمئنة.

وعن تخوُّف بعض أولياء الأمور من ذهاب أبنائهم إلى المدارس شدَّد غروي على أن وزارة التعليم حريصة على الالتزام بجميع البروتوكولات الوقائية، مشيرًا إلى أن الوضع مطمئن -بإذن الله- بعد حملة التحصين التي تقوم بها وزارة الصحة، مستدركًا: لكن الجهد كبير على الجميع في ظل ظروف الجائحة الاستثنائية.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,064
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,448
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,711
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,566

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

محمد الصيعري
حكاية بدرية مع مديرتها

حكاية بدرية مع مديرتها

حسن آل عمير
الحقيقة حجر شطرنج

الحقيقة حجر شطرنج

مها الجبر
العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

سعيد آل جندب
التوظيف.. جعجعة بلا طحين

التوظيف.. جعجعة بلا طحين

بندر مغرم الشهري
هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

علي آل شرمة
أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

عبدالمحسن الحارثي
أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

بندر الشهري
"طالبان" وما تحت الرماد..!!

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

محمد الصيعري
"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

عبدالغني الشيخ
لا ريف بدون ماء!!

لا ريف بدون ماء!!

محمد عمير الغامدي
املأ ما هو فارغ..!!

املأ ما هو فارغ..!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة