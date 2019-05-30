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بالصور من قمم مكة.. عربات مخصصة لإرشاد الطائرات

تابعة لهيئة الطيران المدني وتقوم بواجبها في استقبال الضيوف

خصصت الجهات المعنية، عربات لإرشاد الطائرات من الأرض، وذلك لاستقبال ضيوف قمم مكة المكرمة الثلاث، لاصطحابهم إلى الصالة المخصصة.

وتفصيلاً، فعربات الإرشاد الأرضي للطائرات المعروفة بـ (follow me) هي تابعة للهيئة العامة للطيران المدني، وتقوم بواجبها هذه الأثناء لاستقبال ضيوف القمم الثلاث بالصالة الملكية بمطار الملك عبدالعزيز بجدة.

قمم مكة القمة الخليجية العربية الإسلامية وثيقة مكة المكرمة القمة الخليجية القمة العربية القمة الإسلامية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور من قمم مكة.. عربات مخصصة لإرشاد الطائرات
سبق

خصصت الجهات المعنية، عربات لإرشاد الطائرات من الأرض، وذلك لاستقبال ضيوف قمم مكة المكرمة الثلاث، لاصطحابهم إلى الصالة المخصصة.

وتفصيلاً، فعربات الإرشاد الأرضي للطائرات المعروفة بـ (follow me) هي تابعة للهيئة العامة للطيران المدني، وتقوم بواجبها هذه الأثناء لاستقبال ضيوف القمم الثلاث بالصالة الملكية بمطار الملك عبدالعزيز بجدة.

30 مايو 2019 - 25 رمضان 1440
10:32 PM
اخر تعديل
01 يونيو 2019 - 27 رمضان 1440
10:56 PM

بالصور من قمم مكة.. عربات مخصصة لإرشاد الطائرات

تابعة لهيئة الطيران المدني وتقوم بواجبها في استقبال الضيوف

A A A
محمد المواسي - مكة المكرمة
3
39,746

خصصت الجهات المعنية، عربات لإرشاد الطائرات من الأرض، وذلك لاستقبال ضيوف قمم مكة المكرمة الثلاث، لاصطحابهم إلى الصالة المخصصة.

وتفصيلاً، فعربات الإرشاد الأرضي للطائرات المعروفة بـ (follow me) هي تابعة للهيئة العامة للطيران المدني، وتقوم بواجبها هذه الأثناء لاستقبال ضيوف القمم الثلاث بالصالة الملكية بمطار الملك عبدالعزيز بجدة.

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