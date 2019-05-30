وتفصيلاً، فعربات الإرشاد الأرضي للطائرات المعروفة بـ (follow me) هي تابعة للهيئة العامة للطيران المدني، وتقوم بواجبها هذه الأثناء لاستقبال ضيوف القمم الثلاث بالصالة الملكية بمطار الملك عبدالعزيز بجدة.

خصصت الجهات المعنية، عربات لإرشاد الطائرات من الأرض، وذلك لاستقبال ضيوف قمم مكة المكرمة الثلاث، لاصطحابهم إلى الصالة المخصصة.

بالصور من قمم مكة.. عربات مخصصة لإرشاد الطائرات محمد المواسي سبق 2019-05-30 خصصت الجهات المعنية، عربات لإرشاد الطائرات من الأرض، وذلك لاستقبال ضيوف قمم مكة المكرمة الثلاث، لاصطحابهم إلى الصالة المخصصة. وتفصيلاً، فعربات الإرشاد الأرضي للطائرات المعروفة بـ (follow me) هي تابعة للهيئة العامة للطيران المدني، وتقوم بواجبها هذه الأثناء لاستقبال ضيوف القمم الثلاث بالصالة الملكية بمطار الملك عبدالعزيز بجدة.

30 مايو 2019 - 25 رمضان 1440 10:32 PM

اخر تعديل 01 يونيو 2019 - 27 رمضان 1440 10:56 PM

بالصور من قمم مكة.. عربات مخصصة لإرشاد الطائرات تابعة لهيئة الطيران المدني وتقوم بواجبها في استقبال الضيوف





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خصصت الجهات المعنية، عربات لإرشاد الطائرات من الأرض، وذلك لاستقبال ضيوف قمم مكة المكرمة الثلاث، لاصطحابهم إلى الصالة المخصصة.

وتفصيلاً، فعربات الإرشاد الأرضي للطائرات المعروفة بـ (follow me) هي تابعة للهيئة العامة للطيران المدني، وتقوم بواجبها هذه الأثناء لاستقبال ضيوف القمم الثلاث بالصالة الملكية بمطار الملك عبدالعزيز بجدة.