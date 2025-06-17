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وزارة الرياضة تعلن الدليل الإرشادي لعودة النشاط الرياضي .. تعرف عليه

سيتم إعلان بروتوكول المراكز والصالات الخاصة خلال أيام

أعلنت وزارة الرياضة اليوم الثلاثاء، عن الدليل الإرشادي لعودة النشاط الرياضي في المملكة، والذي يتضمن بروتوكول عودة التدريبات الرياضية وبروتوكول المباريات الرياضية المختلفة، استعدادًا لعودة النشاط الرياضي بدايةً من الأحد المقبل، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد (covid-19).

وتهيب وزارة الرياضة بكل الاتحادات الرياضية ومسؤولي الأندية ضرورة الالتزام بما تضمنه بروتوكول عودة التدريبات الرياضية والمباريات، بما يكفل الحفاظ على صحة الجميع بعون الله تعالى، حيث سيتم تزويد كل الاتحادات الرياضية والأندية بكامل تفاصيل الدليل الإرشادي "البروتوكول" لاعتماد العمل بذلك، وفقًا لما يرد للأندية من وكالة شؤون الرياضة، كما سيتم خلال الأيام القادمة الإعلان عن البروتوكول الخاص بالمراكز والصالات الرياضية الخاصة.


ودعت وزارة الرياضة الجميع إلى الاطلاع على الدليل الإرشادي من خلال زيارة الرابط التالي:

https://www.gsa.gov.sa/ar/Documents/Sports_protocol_MOS.pdf

بروتوكول عودة التدريبات الرياضية والمباريات - وزارة الرياضة.pdf

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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وزارة الرياضة تعلن الدليل الإرشادي لعودة النشاط الرياضي .. تعرف عليه
سبق

أعلنت وزارة الرياضة اليوم الثلاثاء، عن الدليل الإرشادي لعودة النشاط الرياضي في المملكة، والذي يتضمن بروتوكول عودة التدريبات الرياضية وبروتوكول المباريات الرياضية المختلفة، استعدادًا لعودة النشاط الرياضي بدايةً من الأحد المقبل، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد (covid-19).

وتهيب وزارة الرياضة بكل الاتحادات الرياضية ومسؤولي الأندية ضرورة الالتزام بما تضمنه بروتوكول عودة التدريبات الرياضية والمباريات، بما يكفل الحفاظ على صحة الجميع بعون الله تعالى، حيث سيتم تزويد كل الاتحادات الرياضية والأندية بكامل تفاصيل الدليل الإرشادي "البروتوكول" لاعتماد العمل بذلك، وفقًا لما يرد للأندية من وكالة شؤون الرياضة، كما سيتم خلال الأيام القادمة الإعلان عن البروتوكول الخاص بالمراكز والصالات الرياضية الخاصة.


ودعت وزارة الرياضة الجميع إلى الاطلاع على الدليل الإرشادي من خلال زيارة الرابط التالي:

https://www.gsa.gov.sa/ar/Documents/Sports_protocol_MOS.pdf

16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441
11:09 PM
اخر تعديل
17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441
12:29 AM

وزارة الرياضة تعلن الدليل الإرشادي لعودة النشاط الرياضي .. تعرف عليه

سيتم إعلان بروتوكول المراكز والصالات الخاصة خلال أيام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الرياضة اليوم الثلاثاء، عن الدليل الإرشادي لعودة النشاط الرياضي في المملكة، والذي يتضمن بروتوكول عودة التدريبات الرياضية وبروتوكول المباريات الرياضية المختلفة، استعدادًا لعودة النشاط الرياضي بدايةً من الأحد المقبل، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية بمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد (covid-19).

وتهيب وزارة الرياضة بكل الاتحادات الرياضية ومسؤولي الأندية ضرورة الالتزام بما تضمنه بروتوكول عودة التدريبات الرياضية والمباريات، بما يكفل الحفاظ على صحة الجميع بعون الله تعالى، حيث سيتم تزويد كل الاتحادات الرياضية والأندية بكامل تفاصيل الدليل الإرشادي "البروتوكول" لاعتماد العمل بذلك، وفقًا لما يرد للأندية من وكالة شؤون الرياضة، كما سيتم خلال الأيام القادمة الإعلان عن البروتوكول الخاص بالمراكز والصالات الرياضية الخاصة.


ودعت وزارة الرياضة الجميع إلى الاطلاع على الدليل الإرشادي من خلال زيارة الرابط التالي:

https://www.gsa.gov.sa/ar/Documents/Sports_protocol_MOS.pdf

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