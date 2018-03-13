النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الشؤون الإسلامية" تتفاعل مع توجيهات "آل الشيخ" وتتابع تنفيذ الإجراءات الاحترازية

على إثر تفشي "كورونا" وخطوات محاصرته

تفاعل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالقصيم، مع توجيهات وزير الشؤون الإسلامية الشيخ عبداللطيف آل الشيخ، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من أجل الحماية من فيروس كورونا، وذلك بوضع معقمات لليدين عند عددٍ من الجوامع بالمنطقة.

كما وجّه المدير العام للفرع الشيخ وجب بن علي العتيبي، جميع مديري الإدارات، بمتابعة وتنفيذ توجيه الوزير حيال قصر وقت الانتظار بين الأذان والإقامة إلى عشر دقائق في جميع الفروض، والتعميم على خطباء الجمعة بألا تزيد خطبة وصلاة الجمعة عن خمس عشرة دقيقة.

وأشار إلى أنه تم تحديد عددٍ من المساجد بالمنطقة لمساندة الجوامع تخفيفاً للزحام، وتم تكليف خطباء من الخطباء المتعاونين تماشياً مع توجيه الوزير، يحفظه الله، اعتباراً من هذه الجمعة الموافق ١٤٤١/٧/١٨.

واختتم قائلاً إنه تم توجيه الأئمة بمراقبة صفوف المصلين، وجعل فاصل بينها بمقدار صف بين كل صفين في جميع المساجد في الصلوات الخمس احترازاً للوباء.

فيروس كورونا الجديد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبداللطيف آل الشيخ

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الشؤون الإسلامية" تتفاعل مع توجيهات "آل الشيخ" وتتابع تنفيذ الإجراءات الاحترازية
سبق

تفاعل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالقصيم، مع توجيهات وزير الشؤون الإسلامية الشيخ عبداللطيف آل الشيخ، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من أجل الحماية من فيروس كورونا، وذلك بوضع معقمات لليدين عند عددٍ من الجوامع بالمنطقة.

كما وجّه المدير العام للفرع الشيخ وجب بن علي العتيبي، جميع مديري الإدارات، بمتابعة وتنفيذ توجيه الوزير حيال قصر وقت الانتظار بين الأذان والإقامة إلى عشر دقائق في جميع الفروض، والتعميم على خطباء الجمعة بألا تزيد خطبة وصلاة الجمعة عن خمس عشرة دقيقة.

وأشار إلى أنه تم تحديد عددٍ من المساجد بالمنطقة لمساندة الجوامع تخفيفاً للزحام، وتم تكليف خطباء من الخطباء المتعاونين تماشياً مع توجيه الوزير، يحفظه الله، اعتباراً من هذه الجمعة الموافق ١٤٤١/٧/١٨.

واختتم قائلاً إنه تم توجيه الأئمة بمراقبة صفوف المصلين، وجعل فاصل بينها بمقدار صف بين كل صفين في جميع المساجد في الصلوات الخمس احترازاً للوباء.

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
11:41 PM

"الشؤون الإسلامية" تتفاعل مع توجيهات "آل الشيخ" وتتابع تنفيذ الإجراءات الاحترازية

على إثر تفشي "كورونا" وخطوات محاصرته

A A A
بدر العتيبي - بريدة
2
2,677

تفاعل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالقصيم، مع توجيهات وزير الشؤون الإسلامية الشيخ عبداللطيف آل الشيخ، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من أجل الحماية من فيروس كورونا، وذلك بوضع معقمات لليدين عند عددٍ من الجوامع بالمنطقة.

كما وجّه المدير العام للفرع الشيخ وجب بن علي العتيبي، جميع مديري الإدارات، بمتابعة وتنفيذ توجيه الوزير حيال قصر وقت الانتظار بين الأذان والإقامة إلى عشر دقائق في جميع الفروض، والتعميم على خطباء الجمعة بألا تزيد خطبة وصلاة الجمعة عن خمس عشرة دقيقة.

وأشار إلى أنه تم تحديد عددٍ من المساجد بالمنطقة لمساندة الجوامع تخفيفاً للزحام، وتم تكليف خطباء من الخطباء المتعاونين تماشياً مع توجيه الوزير، يحفظه الله، اعتباراً من هذه الجمعة الموافق ١٤٤١/٧/١٨.

واختتم قائلاً إنه تم توجيه الأئمة بمراقبة صفوف المصلين، وجعل فاصل بينها بمقدار صف بين كل صفين في جميع المساجد في الصلوات الخمس احترازاً للوباء.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,204
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,450
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,390
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,422

المقالات

القادمون من إيران..!!

القادمون من إيران..!!

محمد الصيـعري
تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

عبدالرحمن المرشد
سر في بقالة الحي

سر في بقالة الحي

صالح المسلّم
نظام قديم يقيِّد المواطنين

نظام قديم يقيِّد المواطنين

عبدالغني الشيخ
يا بنت الحلال الهادي الله

يا بنت الحلال الهادي الله

مها عبدالله الحقباني
"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

ماجد البريكان
"سنابستان"

"سنابستان"

بدر الغامدي
اتحاد وزاري

اتحاد وزاري

محمد المالكي
الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

صالح مطر الغامدي
أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة