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بهدفي "جيوفينكو" وخربين.. الهلال يكسب ودية الطائي

كسب الفريق الكروي الأول بنادي الهلال نظيره الطائي، بهدفين دون مقابل، الجمعة، (الودية الثانية) في المعسكر الذي يستمر حتى نهاية يوليو الجاري.

سجل الهدف الأول للهلال، الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، وأضاف السوري عمر خربين ثاني الأهداف.

وكان الهلال، قد دشن مبارياته الودية أمام التعاون، وكسب اللقاء بهدف دون مقابل، وبعد أن أكمل مواجهة الطائي، يتبقى له 3 مواجهات أخرى بحسب ما أعلن قبل بداية المعسكر، أمام كل من أندية الفيحاء، والشعلة والرياض.

الهلال الطائي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بهدفي "جيوفينكو" وخربين.. الهلال يكسب ودية الطائي
سبق

كسب الفريق الكروي الأول بنادي الهلال نظيره الطائي، بهدفين دون مقابل، الجمعة، (الودية الثانية) في المعسكر الذي يستمر حتى نهاية يوليو الجاري.

سجل الهدف الأول للهلال، الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، وأضاف السوري عمر خربين ثاني الأهداف.

وكان الهلال، قد دشن مبارياته الودية أمام التعاون، وكسب اللقاء بهدف دون مقابل، وبعد أن أكمل مواجهة الطائي، يتبقى له 3 مواجهات أخرى بحسب ما أعلن قبل بداية المعسكر، أمام كل من أندية الفيحاء، والشعلة والرياض.

17 يوليو 2020 - 26 ذو القعدة 1441
10:23 PM

بهدفي "جيوفينكو" وخربين.. الهلال يكسب ودية الطائي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,244

كسب الفريق الكروي الأول بنادي الهلال نظيره الطائي، بهدفين دون مقابل، الجمعة، (الودية الثانية) في المعسكر الذي يستمر حتى نهاية يوليو الجاري.

سجل الهدف الأول للهلال، الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، وأضاف السوري عمر خربين ثاني الأهداف.

وكان الهلال، قد دشن مبارياته الودية أمام التعاون، وكسب اللقاء بهدف دون مقابل، وبعد أن أكمل مواجهة الطائي، يتبقى له 3 مواجهات أخرى بحسب ما أعلن قبل بداية المعسكر، أمام كل من أندية الفيحاء، والشعلة والرياض.

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