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جامعة ابن سیناء بجدة تنظم حملة للتوعیة بأمراض القلب

تحت شعار "احم قلبك" و"قلبك یھمنا".. واستهدفت مختلف الفئات

نظم طلبة وطالبات السنة الرابعة بكلیة الطب البشري بجامعة ابن سیناء؛ حملة توعویة على مدار یومي الجمعة والسبت بمحافظة جدة؛ للتوعية بالأمراض الشائعة التى تصیب القلب والأوعیة الدمویة، تحت شعار "احم قلبك" و"قلبك یھمنا".

وتھدف الحملة –التي جاءت تحت إدارة الكلیة وإشراف الدكتورة شیرین حلمي- إلى توعیة المجتمع بالأمراض الشائعة التى تصیب القلب؛ مثل ارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرایین واضطرابات ضربات القلب والذبحة الصدریة والنوبة القلبیة؛ كذلك تعریف المجتمع بعوامل الخطورة التي تزید من احتمالیة الإصابة بھذه الأمراض كالإصابة بمرض السكري وارتفاع نسبة الدھون والكولستیرول .

واستھدفت الحملة مختلف الفئات العمریة بما فیھا الأطفال لنشر فكرة الوقایة من الإصابة بأمراض القلب، عن طریق اتباع النظم الغذائیة الصحیة وممارسة الأنشطة الریاضیة، وتجنب التدخین والتغلب على التوتر والقلق .

جامعة ابن سیناء أمراض القلب

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جامعة ابن سیناء بجدة تنظم حملة للتوعیة بأمراض القلب
سبق

نظم طلبة وطالبات السنة الرابعة بكلیة الطب البشري بجامعة ابن سیناء؛ حملة توعویة على مدار یومي الجمعة والسبت بمحافظة جدة؛ للتوعية بالأمراض الشائعة التى تصیب القلب والأوعیة الدمویة، تحت شعار "احم قلبك" و"قلبك یھمنا".

وتھدف الحملة –التي جاءت تحت إدارة الكلیة وإشراف الدكتورة شیرین حلمي- إلى توعیة المجتمع بالأمراض الشائعة التى تصیب القلب؛ مثل ارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرایین واضطرابات ضربات القلب والذبحة الصدریة والنوبة القلبیة؛ كذلك تعریف المجتمع بعوامل الخطورة التي تزید من احتمالیة الإصابة بھذه الأمراض كالإصابة بمرض السكري وارتفاع نسبة الدھون والكولستیرول .

واستھدفت الحملة مختلف الفئات العمریة بما فیھا الأطفال لنشر فكرة الوقایة من الإصابة بأمراض القلب، عن طریق اتباع النظم الغذائیة الصحیة وممارسة الأنشطة الریاضیة، وتجنب التدخین والتغلب على التوتر والقلق .

17 نوفمبر 2019 - 20 ربيع الأول 1441
04:28 PM

جامعة ابن سیناء بجدة تنظم حملة للتوعیة بأمراض القلب

تحت شعار "احم قلبك" و"قلبك یھمنا".. واستهدفت مختلف الفئات

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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نظم طلبة وطالبات السنة الرابعة بكلیة الطب البشري بجامعة ابن سیناء؛ حملة توعویة على مدار یومي الجمعة والسبت بمحافظة جدة؛ للتوعية بالأمراض الشائعة التى تصیب القلب والأوعیة الدمویة، تحت شعار "احم قلبك" و"قلبك یھمنا".

وتھدف الحملة –التي جاءت تحت إدارة الكلیة وإشراف الدكتورة شیرین حلمي- إلى توعیة المجتمع بالأمراض الشائعة التى تصیب القلب؛ مثل ارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرایین واضطرابات ضربات القلب والذبحة الصدریة والنوبة القلبیة؛ كذلك تعریف المجتمع بعوامل الخطورة التي تزید من احتمالیة الإصابة بھذه الأمراض كالإصابة بمرض السكري وارتفاع نسبة الدھون والكولستیرول .

واستھدفت الحملة مختلف الفئات العمریة بما فیھا الأطفال لنشر فكرة الوقایة من الإصابة بأمراض القلب، عن طریق اتباع النظم الغذائیة الصحیة وممارسة الأنشطة الریاضیة، وتجنب التدخین والتغلب على التوتر والقلق .

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