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"تعليم الطائف" يعلن فتح الترشح للعمل بمدارس الكبار للعام الدراسي القادم

يبدأ التقديم من غدٍ الثلاثاء ويستمر حتى الخميس ١٨ ذي القعدة المقبل

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف عن فتح باب الترشح للعمل بمدارس تعليم الكبار (بنين وبنات) وبرامج مجتمع بلا أمية للعام الدراسي القادم ١٤٤١ / ١٤٤٢هـ .

وفي التفاصيل، دعت الإدارة راغبي الترشح الدخول على بوابة تعليم الكبار عبر الرابط (http://kebar.taifedu.gov.sa) وتسجيل مستخدم جديد في تعليم الكبار، ولمن يملك حسابًا سابقًا في البوابة يستخدم بيانات الدخول نفسها وتعبئة جميع الحقول المطلوبة والاطلاع على جميع الملاحظات المدونة والعمل بها والموافقة على التعهد وإرسال الطلب، علمًا بأن التسجيل في النظام سيبدأ من يوم غدٍ الثلاثاء الموافق ١٧ شوال الجاري، وحتى إغلاق النظام يوم الخميس ١٨ ذي القعدة ١٤٤١ هـ.

وأوضحت أنه سيتم استبعاد أي طلب بعد الانتهاء من التقديم الإلكتروني وفق الفترة الزمنية المحددة وفق الشروط التالية: التقديم يكون للقطاع الذي يعمل به المعلم أو المعلمة حاليًا وليس له الحق في المطالبة في حال صدور نقله ضمن الحركة الخارجية إلى قطاع آخر من قطاعات تعليم الطائف، ولا يقبل أي برنامج تدريبي يقل عن (۱۲ساعة) تدريبية وتكون شهادة التدريب صادرة من إدارة التدريب والابتعاث أو المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي، بحد أقصى ثلاث دورات في التعليم العام، وثلاث دورات في مجال تعليم الكبار.

وحددت الإدارة الفئات التي يحق لها التقدم وهي :

قائد أو قائدة ، وكيل أو وكيلة ، ويحق لهما التقدم في مجال القيادة أو الوكالة ، معلم أو معلمة ويحق لهما التقدم في مجال التدريس أو القيادة المدرسية ، مرشد طلابي أو مرشدة ويحق لهما التقدم في مجال التوجيه والإرشاد ( بنين ، بنات)، محضر مختبر بالمرحلة الثانوية (بنين فقط).

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"تعليم الطائف" يعلن فتح الترشح للعمل بمدارس الكبار للعام الدراسي القادم
سبق

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف عن فتح باب الترشح للعمل بمدارس تعليم الكبار (بنين وبنات) وبرامج مجتمع بلا أمية للعام الدراسي القادم ١٤٤١ / ١٤٤٢هـ .

وفي التفاصيل، دعت الإدارة راغبي الترشح الدخول على بوابة تعليم الكبار عبر الرابط (http://kebar.taifedu.gov.sa) وتسجيل مستخدم جديد في تعليم الكبار، ولمن يملك حسابًا سابقًا في البوابة يستخدم بيانات الدخول نفسها وتعبئة جميع الحقول المطلوبة والاطلاع على جميع الملاحظات المدونة والعمل بها والموافقة على التعهد وإرسال الطلب، علمًا بأن التسجيل في النظام سيبدأ من يوم غدٍ الثلاثاء الموافق ١٧ شوال الجاري، وحتى إغلاق النظام يوم الخميس ١٨ ذي القعدة ١٤٤١ هـ.

وأوضحت أنه سيتم استبعاد أي طلب بعد الانتهاء من التقديم الإلكتروني وفق الفترة الزمنية المحددة وفق الشروط التالية: التقديم يكون للقطاع الذي يعمل به المعلم أو المعلمة حاليًا وليس له الحق في المطالبة في حال صدور نقله ضمن الحركة الخارجية إلى قطاع آخر من قطاعات تعليم الطائف، ولا يقبل أي برنامج تدريبي يقل عن (۱۲ساعة) تدريبية وتكون شهادة التدريب صادرة من إدارة التدريب والابتعاث أو المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي، بحد أقصى ثلاث دورات في التعليم العام، وثلاث دورات في مجال تعليم الكبار.

وحددت الإدارة الفئات التي يحق لها التقدم وهي :

قائد أو قائدة ، وكيل أو وكيلة ، ويحق لهما التقدم في مجال القيادة أو الوكالة ، معلم أو معلمة ويحق لهما التقدم في مجال التدريس أو القيادة المدرسية ، مرشد طلابي أو مرشدة ويحق لهما التقدم في مجال التوجيه والإرشاد ( بنين ، بنات)، محضر مختبر بالمرحلة الثانوية (بنين فقط).

08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441
09:10 PM
اخر تعديل
08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441
09:41 PM

"تعليم الطائف" يعلن فتح الترشح للعمل بمدارس الكبار للعام الدراسي القادم

يبدأ التقديم من غدٍ الثلاثاء ويستمر حتى الخميس ١٨ ذي القعدة المقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف عن فتح باب الترشح للعمل بمدارس تعليم الكبار (بنين وبنات) وبرامج مجتمع بلا أمية للعام الدراسي القادم ١٤٤١ / ١٤٤٢هـ .

وفي التفاصيل، دعت الإدارة راغبي الترشح الدخول على بوابة تعليم الكبار عبر الرابط (http://kebar.taifedu.gov.sa) وتسجيل مستخدم جديد في تعليم الكبار، ولمن يملك حسابًا سابقًا في البوابة يستخدم بيانات الدخول نفسها وتعبئة جميع الحقول المطلوبة والاطلاع على جميع الملاحظات المدونة والعمل بها والموافقة على التعهد وإرسال الطلب، علمًا بأن التسجيل في النظام سيبدأ من يوم غدٍ الثلاثاء الموافق ١٧ شوال الجاري، وحتى إغلاق النظام يوم الخميس ١٨ ذي القعدة ١٤٤١ هـ.

وأوضحت أنه سيتم استبعاد أي طلب بعد الانتهاء من التقديم الإلكتروني وفق الفترة الزمنية المحددة وفق الشروط التالية: التقديم يكون للقطاع الذي يعمل به المعلم أو المعلمة حاليًا وليس له الحق في المطالبة في حال صدور نقله ضمن الحركة الخارجية إلى قطاع آخر من قطاعات تعليم الطائف، ولا يقبل أي برنامج تدريبي يقل عن (۱۲ساعة) تدريبية وتكون شهادة التدريب صادرة من إدارة التدريب والابتعاث أو المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي، بحد أقصى ثلاث دورات في التعليم العام، وثلاث دورات في مجال تعليم الكبار.

وحددت الإدارة الفئات التي يحق لها التقدم وهي :

قائد أو قائدة ، وكيل أو وكيلة ، ويحق لهما التقدم في مجال القيادة أو الوكالة ، معلم أو معلمة ويحق لهما التقدم في مجال التدريس أو القيادة المدرسية ، مرشد طلابي أو مرشدة ويحق لهما التقدم في مجال التوجيه والإرشاد ( بنين ، بنات)، محضر مختبر بالمرحلة الثانوية (بنين فقط).

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