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"العرابي" إلى "مقدم" بشرطة العاصمة المقدسة

قلّد مدير شرطة العاصمة المقدسة، المكلف العميد ركن، علوش بندور الحربي، المقدم أحمد عابد العرابي، رتبته الجديدة "مقدم"، عقب صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.

وأكد "العرابي" على أن هذه الترقية ستكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهد، في خدمة دينه، ثم مليكه ووطنه.

العرابي مقدم شرطة العاصمة المقدسة

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"العرابي" إلى "مقدم" بشرطة العاصمة المقدسة
سبق

قلّد مدير شرطة العاصمة المقدسة، المكلف العميد ركن، علوش بندور الحربي، المقدم أحمد عابد العرابي، رتبته الجديدة "مقدم"، عقب صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.

وأكد "العرابي" على أن هذه الترقية ستكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهد، في خدمة دينه، ثم مليكه ووطنه.

02 ديسمبر 2019 - 5 ربيع الآخر 1441
02:54 PM

"العرابي" إلى "مقدم" بشرطة العاصمة المقدسة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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قلّد مدير شرطة العاصمة المقدسة، المكلف العميد ركن، علوش بندور الحربي، المقدم أحمد عابد العرابي، رتبته الجديدة "مقدم"، عقب صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.

وأكد "العرابي" على أن هذه الترقية ستكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهد، في خدمة دينه، ثم مليكه ووطنه.

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