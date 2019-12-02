"العرابي" إلى "مقدم" بشرطة العاصمة المقدسة

قلّد مدير شرطة العاصمة المقدسة، المكلف العميد ركن، علوش بندور الحربي، المقدم أحمد عابد العرابي، رتبته الجديدة "مقدم"، عقب صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.

وأكد "العرابي" على أن هذه الترقية ستكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهد، في خدمة دينه، ثم مليكه ووطنه.