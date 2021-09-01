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شاهد.. "صحة الطائف" تدشّن مركز اللقاحات بمستشفى ظلم العام

استقبل 400 مستفيد خلال يومين ومجهز بجميع الخدمات الأساسية

دشّنت "صحة الطائف"، يوم أمس، مركز لقاحات كورونا بمستشفى ظلم العام وذلك بتوجيهات ومتابعة مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد جابر القحطاني.

وأوضحت "الصحة" بأنه تم تجهيز مركز اللقاحات بجميع الخدمات الأساسية بتصميم يسمح باستقبال أعداد كبيرة وبطريقة منظمة، بما يتماشى مع التدابير الاحترازية والوقائية.

واستقبل المركز في اليومين الأولى قرابة 400 مستفيد تلقوا اللقاح بطريقة ميسرة ودون فترات انتظار.

ودعت "صحة الطائف" المواطنين والمقيمين للمبادرة بالتسجيل عبر تطبيق صحتي وتوكلنا؛ لأخذ اللقاح حفاظًا على صحتهم وسلامتهم -بإذن الله- من الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد.

من جهتهم عبّر عدد من مراجعي مركز اللقاحات بمستشفى ظلم العام عن سعادتهم بتوفير اللقاح في المنطقة وسهولة إجراءات الحصول على الجرعات، وإنهاء معاناة السفر لأجل تلقي اللقاح في المحافظات الأخرى.

لقاح كورونا وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. "صحة الطائف" تدشّن مركز اللقاحات بمستشفى ظلم العام
سبق

دشّنت "صحة الطائف"، يوم أمس، مركز لقاحات كورونا بمستشفى ظلم العام وذلك بتوجيهات ومتابعة مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد جابر القحطاني.

وأوضحت "الصحة" بأنه تم تجهيز مركز اللقاحات بجميع الخدمات الأساسية بتصميم يسمح باستقبال أعداد كبيرة وبطريقة منظمة، بما يتماشى مع التدابير الاحترازية والوقائية.

واستقبل المركز في اليومين الأولى قرابة 400 مستفيد تلقوا اللقاح بطريقة ميسرة ودون فترات انتظار.

ودعت "صحة الطائف" المواطنين والمقيمين للمبادرة بالتسجيل عبر تطبيق صحتي وتوكلنا؛ لأخذ اللقاح حفاظًا على صحتهم وسلامتهم -بإذن الله- من الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد.

من جهتهم عبّر عدد من مراجعي مركز اللقاحات بمستشفى ظلم العام عن سعادتهم بتوفير اللقاح في المنطقة وسهولة إجراءات الحصول على الجرعات، وإنهاء معاناة السفر لأجل تلقي اللقاح في المحافظات الأخرى.

01 سبتمبر 2021 - 24 محرّم 1443
04:11 PM
اخر تعديل
01 سبتمبر 2021 - 24 محرّم 1443
07:11 PM

شاهد.. "صحة الطائف" تدشّن مركز اللقاحات بمستشفى ظلم العام

استقبل 400 مستفيد خلال يومين ومجهز بجميع الخدمات الأساسية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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دشّنت "صحة الطائف"، يوم أمس، مركز لقاحات كورونا بمستشفى ظلم العام وذلك بتوجيهات ومتابعة مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد جابر القحطاني.

وأوضحت "الصحة" بأنه تم تجهيز مركز اللقاحات بجميع الخدمات الأساسية بتصميم يسمح باستقبال أعداد كبيرة وبطريقة منظمة، بما يتماشى مع التدابير الاحترازية والوقائية.

واستقبل المركز في اليومين الأولى قرابة 400 مستفيد تلقوا اللقاح بطريقة ميسرة ودون فترات انتظار.

ودعت "صحة الطائف" المواطنين والمقيمين للمبادرة بالتسجيل عبر تطبيق صحتي وتوكلنا؛ لأخذ اللقاح حفاظًا على صحتهم وسلامتهم -بإذن الله- من الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد.

من جهتهم عبّر عدد من مراجعي مركز اللقاحات بمستشفى ظلم العام عن سعادتهم بتوفير اللقاح في المنطقة وسهولة إجراءات الحصول على الجرعات، وإنهاء معاناة السفر لأجل تلقي اللقاح في المحافظات الأخرى.

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