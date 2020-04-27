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للتحقق من توفر السلع.. تجارة الباحة ينفذ 146 جولة رقابية ويعالج 30 بلاغاً

في متاجر الجملة والتجزئة وضبط المخالفات واتخاذ جميع الإجراءات النظامية بحقها

تواصل الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة بمنطقة الباحة جهودها الميدانية في مدينة الباحة ومحافظات المنطقة، حيث نفذت أمس 146 جولة ميدانية وعالجة 30 بلاغاً، فيما بلغت عمليات رصد السلع 185 عملية.
وأوضح مدير فرع وزارة التجارة بالمنطقة سعيد بن محمد الغامدي، أن الجولات الرقابية قامت بالتحقق من وفـرة السـلع التموينية وضبط أي مخالف لأنظمة حماية المستهلك، وذلك في متاجر الجملة والتجزئة بمحافظة العقيق، ورصد أسعار السلع الرمضانية في المتاجر الكبرى، مشيراً إلى أنه جرى مباشرة جميع البالغات المقدمة من قبل المستهلكين، حيث تم اتخاذ جميع الإجراءات النظامية بحقها.
وبين أنه جرى متابعة حركة المتسوقين بداخل المتاجر الكبرى بالمنطقة والتأكد من تطبيقها التنظيم الجديد الذي ينص علـى تحديد أعداد المتسوقين والالتزام بالتباعد فيما بينهم، مفيداً بأنه جرى التواصل مع كبار التجار بالمنطقـة وأصحاب المسـتودعات التموينيـة للتأكد مـن وفـرة المخـزون الغـذائي والاستهلاكي والتأكد ميدانياً من وفرة المخزون.

وزارة التجارة منطقة الباحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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للتحقق من توفر السلع.. تجارة الباحة ينفذ 146 جولة رقابية ويعالج 30 بلاغاً
سبق

تواصل الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة بمنطقة الباحة جهودها الميدانية في مدينة الباحة ومحافظات المنطقة، حيث نفذت أمس 146 جولة ميدانية وعالجة 30 بلاغاً، فيما بلغت عمليات رصد السلع 185 عملية.
وأوضح مدير فرع وزارة التجارة بالمنطقة سعيد بن محمد الغامدي، أن الجولات الرقابية قامت بالتحقق من وفـرة السـلع التموينية وضبط أي مخالف لأنظمة حماية المستهلك، وذلك في متاجر الجملة والتجزئة بمحافظة العقيق، ورصد أسعار السلع الرمضانية في المتاجر الكبرى، مشيراً إلى أنه جرى مباشرة جميع البالغات المقدمة من قبل المستهلكين، حيث تم اتخاذ جميع الإجراءات النظامية بحقها.
وبين أنه جرى متابعة حركة المتسوقين بداخل المتاجر الكبرى بالمنطقة والتأكد من تطبيقها التنظيم الجديد الذي ينص علـى تحديد أعداد المتسوقين والالتزام بالتباعد فيما بينهم، مفيداً بأنه جرى التواصل مع كبار التجار بالمنطقـة وأصحاب المسـتودعات التموينيـة للتأكد مـن وفـرة المخـزون الغـذائي والاستهلاكي والتأكد ميدانياً من وفرة المخزون.

27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
08:48 PM

للتحقق من توفر السلع.. تجارة الباحة ينفذ 146 جولة رقابية ويعالج 30 بلاغاً

في متاجر الجملة والتجزئة وضبط المخالفات واتخاذ جميع الإجراءات النظامية بحقها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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تواصل الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة بمنطقة الباحة جهودها الميدانية في مدينة الباحة ومحافظات المنطقة، حيث نفذت أمس 146 جولة ميدانية وعالجة 30 بلاغاً، فيما بلغت عمليات رصد السلع 185 عملية.
وأوضح مدير فرع وزارة التجارة بالمنطقة سعيد بن محمد الغامدي، أن الجولات الرقابية قامت بالتحقق من وفـرة السـلع التموينية وضبط أي مخالف لأنظمة حماية المستهلك، وذلك في متاجر الجملة والتجزئة بمحافظة العقيق، ورصد أسعار السلع الرمضانية في المتاجر الكبرى، مشيراً إلى أنه جرى مباشرة جميع البالغات المقدمة من قبل المستهلكين، حيث تم اتخاذ جميع الإجراءات النظامية بحقها.
وبين أنه جرى متابعة حركة المتسوقين بداخل المتاجر الكبرى بالمنطقة والتأكد من تطبيقها التنظيم الجديد الذي ينص علـى تحديد أعداد المتسوقين والالتزام بالتباعد فيما بينهم، مفيداً بأنه جرى التواصل مع كبار التجار بالمنطقـة وأصحاب المسـتودعات التموينيـة للتأكد مـن وفـرة المخـزون الغـذائي والاستهلاكي والتأكد ميدانياً من وفرة المخزون.

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