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الجواد "مهداف عذبة" يفوز بشوط ديار الدولي بالمملكة المتحدة

انتصاره السابع في سجله السباقي

حقّق الجواد "مهداف عذبة"؛ إنتاج مربط عذبة والعائد للأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز، انتصاره السابع في سجله السباقي بفوزه بشوط ديار الدولي على ميدان نيوبري بالمملكة المتحدة.

وحل ثانياً في الشوط الذي بلغت مسافته 2000 متر، الجواد "أوزان"، وفي المركز الثالث الجواد "إماراتي" وكلاهما للشيخ حمدان بن راشد.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الجواد "مهداف عذبة" يفوز بشوط ديار الدولي بالمملكة المتحدة
سبق

حقّق الجواد "مهداف عذبة"؛ إنتاج مربط عذبة والعائد للأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز، انتصاره السابع في سجله السباقي بفوزه بشوط ديار الدولي على ميدان نيوبري بالمملكة المتحدة.

وحل ثانياً في الشوط الذي بلغت مسافته 2000 متر، الجواد "أوزان"، وفي المركز الثالث الجواد "إماراتي" وكلاهما للشيخ حمدان بن راشد.

12 يوليو 2019 - 9 ذو القعدة 1440
12:38 PM

الجواد "مهداف عذبة" يفوز بشوط ديار الدولي بالمملكة المتحدة

انتصاره السابع في سجله السباقي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حقّق الجواد "مهداف عذبة"؛ إنتاج مربط عذبة والعائد للأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز، انتصاره السابع في سجله السباقي بفوزه بشوط ديار الدولي على ميدان نيوبري بالمملكة المتحدة.

وحل ثانياً في الشوط الذي بلغت مسافته 2000 متر، الجواد "أوزان"، وفي المركز الثالث الجواد "إماراتي" وكلاهما للشيخ حمدان بن راشد.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
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